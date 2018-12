Simultanka Dončića za preobrat in novo domačo zmago Dallasa

Clippersi gostijo Miami

9. december 2018 ob 00:10,

zadnji poseg: 9. december 2018 ob 02:20

Dallas - MMC RTV SLO

Luka Dončić je nanizal 11 točk v končnici tekme proti Houstonu in sam zrežiral preobrat. Dallas je ugnal Rocketse s 107:104 in podaljšal niz zmag v domači dvorani na devet.

19-letni čudežni deček slovenske košarke je več kot polovico točk prispeval v izjemni končnici, ki je dvignila navijače na noge. V 32 minutah je prispeval 21 točk, sedem skokov, eno podajo in tri ukradene žoge. Dallas se je veselil 13. zmage v sezoni in ostaja med najboljšo osmerico v zahodni konferenci. Houston nikakor ne najde poti iz krize, s 14 porazi je na predzadnjem mestu.

Dončić odigral sanjsko končnico

Mavericksi so bili tri minute pred koncem skoraj v izgubljenem položaju, ko je center Nene Hilario zadel dva prosta meta (94:102). Dončić, ki je zgrešil prve štiri poskuse za tri točke, je bil natančen z levega kota po podaji Wesleyja Matthewsa. Najboljši strelec tekme James Harden (35 točk) je skušal odgovoriti, vendar ni bil natančen. Po zgrešenem metu Matthewsa izza črte je Jordan ujel žogo. Dončić je z značilnim korakom nazaj prišel do meta za tri točke in znižal na 100:102. Chris Paul je nato presenetljivo zgrešil oba prosta meta, razigrani Dončić pa je poskrbel za izenačenje. Harden se je znova prehitro odločil za met za tri točke, na drugi strani pa so soigralci poiskali Dončića, ki je v slogu izkušenih veteranov še enkrat stopil korak nazaj in 57 sekund pred koncem zadel prek visokega Clinta Capele za 105:102.

Gordon zgrešil trojko za podaljšek

Gledalci so bili navdušeni nad predstavo novinca meseca na Zahodu, trener gostov Mike D'Antoni pa je besnel ob stranski črti. Po minuti odmora je znižal Harden, vendar je bil Jalen Brunson uspešen s polaganjem. Matthews je imel dva prosta meta za zmago, a je oba zgrešil in Houston je imel zadnji napad za podaljšek. Eric Gordon je zgrešil met izza črte z desne stra iz ugodnega položaja ob pisku sirene. Veliko veselje v American Airlines Centru se je začelo, lastnik Mark Cuban je bil navdušen nad predstavo svojega največjega dragulja.

Gostitelji niso unovčili treh osebnih napak Hardna

Po izenačenem uvodu so gostitelji povedli s 30:22 po trojki Wesleyja Matthewsa minuto in pol pred koncem prve četrtine. Paul in Gerald Green sta odgovorila z metoma izza črte in po uvodnih 12 minutah je imel Dallas dve točki naskoka (32:30). Največja težava je gostov so bile tri osebne napake Hardna že po osmih minutah igre.

Sredi druge četrtine je Dončić ukradel žogo Jamesu Ennisu in zadel za 49:47. Štiri minute pred odmorom je zadel še tri proste mete po prekršku Erica Gordona. Do odmora je zbral šest točk ob slame metu iz igre 1/9. Rocketsi so imeli ob odmoru točko naskoka (56:57), Harden je bil najboljši strelec s 16 točkami.

Po treh četrtinah izid izenačen

Dončić je precej bolje začel drugi polčas. Najprej je bil natančen z značilnim lebdečim polaganjem, nato pa je še popravil zgrešen met DeAndreja Jordana za 69:65. Rocketse je v igri držal sijajni Harden, ki je v tretji četrtini dosegel kar 15 točk. Po 36 minutah je bil izid izenačen (84:84).

Po strelski suši je stvari v svoje roke vzel Dončić

V zadnji četrtini Mavsi kar pet minut in pol niso dosegli niti točke. Paul je nanizal sedem točk in Rocketsi so z delnim izidom 9:0 prišli do lepe prednosti (92:100). Houston je imel vse v svojih rokah, končnico pa je odigral zelo slabo in Dallas je na krilih izjemnega Dončića z delnim izidom 13:2 prišel do preobrata in sladke zmage na teksaškem derbiju.

Trojko s korakom nazaj se je naučil od Hardna

"Nisem bil zadovoljen s svojo igro. Vsi so mi govorili, da moram dvigniti glavo. Ko sem zadel prvo trojko, mi je steklo. Način meta s korakom nazaj sem se naučil od Hardna, ki ni zastonj MVP Lige NBA," je takoj po tekmi poudaril Dončić.

V ponedeljek prihaja Orlando

Zaradi poškodbe zapestja je drugo tekmo zapored manjkal Dennis Smith Jr. Odstotna sta bila tudi Nemca Maxi Kleber in Dirk Nowitzki, ki pa naj bi se kmalu vrnil. To je bila prva izmed treh zaporednih domačih tekem, tudi proti Orlandu in Atlanti pa bodo imeli lepe možnosti za zmago.



Sobotne tekme:

DALLAS - HOUSTON 107:104

Dončić 21 (7/17 iz igre, 3/7 za tri), 7 skokov, ena podaja in tri ukradene žoge v 32 minutah, Matthews 21 (4/7 za tri), Barnes, Brunson in Finney Smith po 14, Jordan 12 in 20 skokov, Barea 9, Powell 2; Harden 35 (11/22 iz igre, 6/16 za tri) in 8 podaj, Paul 23 in 8 podaj, Gordon in Capela (13 skokov) po 12, Ennis 10, Tucker 5, Hilario 4, Green 3.

INDIANA - SACRAMENTO 107:97

Young 20 in 9 skokov, Bogdanović 18, Collison in Sabonis po 14; Hield 20, Fox 18.

ATLANTA - DENVER 106:98

Collins 30 (12/20 iz igre) in 12 skokov, Bembry 18, Carter 13; Jokić 24 in 11 skokov, Beasley 19, Hernangomez 17 in 10 skokov.

CLEVELAND - WASHINGTON 116:101

Sexton 29 (13/23 iz igre), Thompson 23 in 19 skokov; Beal 27, Green 17.

NEW YORK - BROOKLYN 104:112

Kanter 23 in 14 skokov, Trier 15; Dinwiddie 25, Hollis Jefferson 20, Crabbe 17 (5/5 za tri).

CHICAGO - BOSTON 77:133

Harrison 20, LaVine 11; Brown 23 (3/3 za tri), Theis 22 in 10 skokov, Tatum 18.

MEMPHIS - LA LAKERS 88:111

Selden 17, Conley 12; Kuzma in James po 20, Hart in Caldwell Pope po 16.

PORTLAND - MINNESOTA

LA CLIPPERS - MIAMI

Nedeljske tekme:

DETROIT - NEW ORLEANS

TORONTO - MILWAUKEE

SAN ANTONIO - UTAH

NEW YORK - CHARLOTTE

Vrhunci tekme Dallas - Houston:

A. G.