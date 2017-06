Bojevniki s trojnim dvojčkom Curryja drugič nadigrali Cleveland

Na klopi gostiteljev znova Steve Kerr

5. junij 2017 ob 02:00,

zadnji poseg: 5. junij 2017 ob 04:35

Oakland - MMC RTV SLO

Kevin Durant in Stephen Curry sta blestela tudi na drugi tekmi finala Lige NBA. Goldn State je odpravil Cleveland s 132:113 in vodi že z 2:0 v zmagah.

V lanskem finalu je Cleveland izgubil obe tekmi v Oaklandu (104:89 in 110:77) in nato že zaostajal celo z 1:3 v zmagah, sledila pa je veličastna vrnitev in prvi naslov v zgodovini kluba.

Gostje so začeli zelo dobro, James se ni odločal za mete od daleč, ampak je prodriral pod obroč (3:9). Warriorsi so hitro izenačili (11:11) in po minuti odmora sta Curry in Green zadela izza črte za vodstvo z 19:14. Gostitelji so blesteli v napadu, Curry je kar dvakrat izsilil prekršek pri metu za tri točke, v prvi četrtini je zadel vseh deset prostih metov, skupaj je prispeval 15 točk za vodstvo Bohjevnikov s 40:34.

Drugo četrtino je Golden State začel z delnim izidom 7:1, Klay Thompson je z osmih metrov povišal na 47:35. Ko je že kazalo, da bodo Bojevniki znova prišli do visoke prednosti, so izgubili preveč žog (kar 13 v prvem polčasu, na celotni prvi tekmi pa le štiri). Cleveland se je s serijo 0:8 približal in po koši Irvinga dve minuti prted odmorom ujel priključek (59:58). Ob odmoru je imel Golden State le minimalno prednost (67:64). James je v prvem polčasu prispeval 18 točk, 10 podaj in šest skokov, niti enkrat pa ni metal za tri točke.

Warriorsi v končnici ne poznajo poraza, dobili so vseh 13 tekem. Glavni trener Steve Kerr se počuti bolje in je bil znova na klopi. Voditi namerava vse tekme do konca finala.

Zadnjih enajst tekem je vodil njegov pomočnik Mike Brown, ki je bil trener Clevelanda med letoma 2005 in 2010. Leta 2007 je tudi vodil ekipo v finalu Lige NBA, a je bil San Antonio boljši s 4:0 v zmagah. To je bil prvi izmed štirih finalnih porazov Jamesa. Brown je bil trener Clevelanda tudi v sezoni 2013/14, a je bil maja 2014 odpuščen. Po pogodbi je še vedno na plačilni listi Clevelanda, odpravnino bo prejemal vse do leta 2020.

Finale, druga tekma:

GOLDEN STATE (1) - CLEVELAND (2) 2:0

132:113 (40:34, 27:30, 35:24, 30:25)

19.596; Durant 33 (13/22 iz igre, 4/8 za tri), 13 skokov, 6 podaj in 5 blokad v 41 minutah, Curry 32 (7/17 iz igre, 4/11 za tri, prosti meti 14/14), 11 podaj, 10 skokov in 8 izgubljenih žog v 36 minutah, K. Thompson 22 (8/12 iz igre, 4/7 za tri) in 7 skokov, Clark in Livingston po 10, Iguodala 5, Pačulia, West, McAdo in Mcgee po 2; James 29 (12/18 iz igre), 14 podaj in 11 skokov v 39 minutah, Love 27 (12/23 iz igre), Irving 19, Korver in T. Thompson po 8, Jefferson 7, Shumpert 6, Williams 5, Frye in D. Jones po 2.

Met iz igre: 46/89; 45/100

Met za tri točke: 18/43; 8/29

Prosti meti: 22/24; 15/19

Skoki: 53; 41

Podaje: 34; 27





Tretja tekma, četrtek ob 3.00:

CLEVELAND (2) - GOLDEN STATE (1)

Četrta tekma, sobota ob 3.00:

CLEVELAND (2) - GOLDEN STATE (1)

---------- morebitne tekme: ------------------

Peta tekma, torek, 13. junija, ob 3.00:

GOLDEN STATE (1) - CLEVELAND (2)



Šesta tekma, petek, 16. junija, ob 3.00:

CLEVELAND (2) - GOLDEN STATE (1)

Sedma tekma, ponedeljek, 19. junija, ob 2.00:

GOLDEN STATE (1) - CLEVELAND (2)

Izid v zmagah je v krepkem tisku. Igrajo na štiri zmage po sistemu 2-2-1-1-1.

A. G.