Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.6 od 8 glasov Ocenite to novico! James je v zgodovinski statistiki Lige NBA letos po številu doseženih točk v končnici na prvem mestu prehitel legendarnega Michaela Jordana. LeBron je v sedmih finalih zmagal trikrat, Jordan pa je dobil vseh šest finalnih serij. Foto: EPA Stephen Curry v obeh finalnih serijah ni blestel. Predlani je bil MVP Andre Iguodala, lani pa James. Foto: EPA Draymond Green in LeBron James sta se že večkrat prerivala na parketu. Tudi januarja v Oracle Areni je bilo zelo vroče, ko je Golden State zmagal kar s 126:91. Foto: EPA Tyronn Lue je 22. januarja lani prevzel Cavalierse. Že v prvi sezoni je osvojil naslov. Foto: EPA Kevin Durant je leta 2012 z Oklahomo izgubil finalno serijo proti Miamiju z 1:4 v zmagah. Foto: EPA Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Golden State - Cleveland 3.0 - prava sezona Lige NBA se končno začenja

James v sedmem finalu zapored, Durant lovi prvi naslov

31. maj 2017 ob 17:56

Oakland - MMC RTV SLO

V Ligi NBA je bilo že veliko rivalstev, a še nikoli v zgodovini se nista v finalu trikrat zapored pomerila ista tekmeca. Golden State in Cleveland sta že odigrala 13 finalnih tekem, v prihodnjih dveh tednih pa se obetajo nove poslastice.

Pred dvema letoma so Cavaliersi vodili z 2:1 v zmagah, a so nato Bojevniki dobili tri tekme zapored. LeBron James je še drugič izgubil finalno serijo v dresu Clevelanda in tudi lani mu je kazalo zelo slabo. Golden State je povedel kar s 3:1 v zmagah, nato pa je sledil epski preobrat. Na četrti tekmi je Draymond Green v prerivanju zamahnil proti Jamesu in naknadno dobil kazen. Na peti tekmi ni smel igrati, Cavaliersi so zmagali v Oracle Areni in zalet vzeli tudi na zadnji dve srečanji.

19. junija lani je Cleveland dobil sedmo tekmo s 93:89, ko je Kyrie Irving zadel izjemno trojko v končnici. Razočaranje pri Warriorsih je bilo nepopisno in že so se začeli načrti za naslednjo sezono. Že od začetka rednega dela konec oktobra nihče ni dvomil, da se bosta znova srečala stara znanca. Vsi navijači po vsem svetu in tudi strokovnjaki so nestrpno pričakovali začetek junija, saj je bila letošnja končnica v obeh konferencah enosmerna avtocesta.

Golden State brez poraza v končnici

Poleti je v Oakland prišel Kevin Durant in Bojevniki v letošnji končnici niso izgubili še nobene tekme, pometli so s Portlandom, Utahom in San Antoniom. Tekmece so v povprečju premagovali za 16,3 točke. 12 zmag zapored v končnici je rekord Lige NBA, LA Lakersi so v letih 1989 in 2001 dobili uvodnih enajst tekem v končnici. Od 11. marca naprej je Golden State dobil kar 27 od 28 tekem.

Cavaliersi izgubili le eno tekmo z Bostonom

Cleveland je izločil Indiano in Toronto s 4:0, proti Bostonu pa je izgubil tretjo tekmo, ko je James igral bolan, kar se je zelo poznalo. Vse tri tekme v TD Gardnu so Cavaliersi gladko dobili in LeBron se je že sedmič zapored uvrstil v finale Lige NBA. Absolutni rekorder je center Bostona Bill Russell, ki je med letoma 1957 in 1966 v finalu zaigral kar desetkrat.

James: Imamo velike možnosti za naslov

"To bo eden izmed največjih izzivov v moji karieri. Zelo težko bo. Tekmec bo zahteval vse od naših igralcev in kluba - tako po fizični kot po psihični plati. V finalu sem že igral proti štirim košarkarjem, ki bodo sprejeti v Hišo slavnih - Manu Ginobili, Kawhi Leonard, Tony Parker in Tim Duncan, enkrat smo jih z Miamijem premagali. Če prištejemo še trenerja Gregga Popovicha, smo se merili s petimi člani Hiše slavnih. Večkrat smo se srečali z Bostonom, ki je imel v svojih vrstah izjemne košarkarje - Raya Allena, Kevina Garnetta, Paula Piercea, Rajona Ronda in trenerja Doca Riversa," je pojasnil 32-letni James, ki bo v svojem osmem finalu lovil četrti šampionski prstan.

Lani je Cleveland prvič v zgodovini kluba, torej vse od leta 1964, osvojil naslov in tudi letos je cilj enak. "Na stavnicah nismo favoriti, vendar me to ne zanima preveč. Izmed iger na srečo igram le blackjack v Las Vegasu. Mislim, da imamo zelo velike možnosti v letošnjem finalu," je optimističen James, ki je bil trikrat najkoristnejši igralec (MVP) finala. Lani je bila njegova statistika v finalni seriji strah vzbujajoča - 29,7 točke, 11,3 skoka, 8,9 podaje, 2,3 blokade in 2,6 ukradene žoge v povprečju.

Bojevniki želijo poravnati račune

"Do zdaj je bila končnica neverjetna, a vse skupaj moramo še dokončati," je poudaril trener Steve Kerr, ki ima po operaciji še vedno težave z bolečinami v hrbtu in bo manjkal tudi na prvi finalni tekmi. V vlogi glavnega trenerja bo tako znova Mike Brown, ki je med letoma 2005 in 2010 vodil Cavalierse, leta 2007 se mu je uspelo prebiti tudi v veliki finale, a James in soigralci niso bili kos San Antoniu (0:4 v zmagah).

"Poravnati moramo račune," je olje na ogenj velikemu rivalstvu le še prilil lastnik ekipe iz Oaklanda Joe Lacob.

Duranta zanima le pot do 16. zmage

Durant je združil moči s Stephenom Curryjem, Draymondom Greenom in Klayem Thompsonom. "Vsi nas sprašujejo o 16:0 v končnici, nas pa zanima le pot do 16. zmage, ki bi nam zagotovila naslov. Hitro sem se vklopil v ekipo, kemija med nam je prava, v zadnjih dveh mesecih se je vse poklopilo. Zadnjič sem igral finalno tekmo leta 2012, veliko se je spremenilo do takrat," je dejal Durant, ki ni edini novi igralec Golden Stata v primerjavi z lanskim finalom. JaVale McGee, Zaza Pachulia, David West in Matt Barnes so tudi letošnje okrepitve.

Četrto sezono zapored je v finalu sistem 2-2-1-1-1 (sistem 2-3-2 je bil veljaven med letoma 1985 in 2013), kar pomeni, da je več potovanj, zato se obeta dolgotrajna serija. Sedma tekma je načrtovana za 18. junij v Oaklandu.

Finale, prva tekma, petek ob 3.00:

GOLDEN STATE (1) - CLEVELAND (2)



Druga tekma, ponedeljek ob 2.00:

GOLDEN STATE (1) - CLEVELAND (2)



Tretja tekma, četrtek 8. junija, ob 3.00:

CLEVELAND (2) - GOLDEN STATE (1)

Četrta tekma, sobota, 10. junija, ob 3.00:

CLEVELAND (2) - GOLDEN STATE (1)

---------- morebitne tekme: -----------

Peta tekma, torek, 13. junija, ob 3.00:

GOLDEN STATE (1) - CLEVELAND (2)



Šesta tekma, petek, 16. junija,ob 3.00:

CLEVELAND (2) - GOLDEN STATE (1)

Sedma tekma, ponedeljek, 19. junija, ob 2.00:

GOLDEN STATE (1) - CLEVELAND (2)

Izid v zmagah je v krepkem tisku. Igrajo na štiri zmage po sistemu 2-2-1-1-1.

A. G.