Danes na TV SLO/MMC začetek finala DP-ja v košarki

Prenos na TV SLO 2 in na MMC-ju

16. maj 2017 ob 14:51

Ljubljana - MMC RTV SLO/STA

Košarkarji Rogaške in Uniona Olimpije danes ob 18. uri v Rogaški Slatini začenjajo boj za naslov državnega prvaka v košarki. Prenos prve tekme na TV SLO 2 in na MMC-ju.

Ljubljančani bodo naskakovali že svoj 16. naslov, Rogaška pa bo po letu premora, v sezoni 2014/15 jo je ugnal Tajfun, skušala drugič v treh letih v domače vitrine prinesti prvi pokal za zmagovalca domačega prvenstva.

Novaković: Pričakujem specifično košarko

"Čaka nas naporna serija in zaenkrat smo skoncentrirani le na jutrišnjo tekmo, saj je zmaga na prvi tekmi zelo pomembna. Pričakujem specifično košarko, na koncu pa bodo tekme odločile malenkosti - poškodbe, utrujenost in drugo, zato bo treba izkoristiti vse potenciale. Vsekakor pričakujem napete obračune," pred tekmami pravi trener Rogaške Damjan Novaković, ki je s svojo ekipo vsaj na papirju favorit. Rogaška je na letošnjih štirih obračunih z Ljubljančani dobila tri tekme, ob tem pa je bila višje uvrščena v prvenstvu in bo imela na morebitni peti tekmi tudi prednost domačega terena.

Okorn: Več premora ne prinaša prednosti

V nasprotju z Rogaško, ki je v polfinalu z Zlatorogom igrala tri tekme, so Ljubljančani nekoliko bolj spočiti, saj so novomeško Krko ugnali na dveh obračunih in tudi Novaković priznava, da si je sam želel kakšen prosti dan več pred finalom. Po mnenju trenerja Uniona Olimpije Gašperja Okorna pa več premora ne pomeni velike prednosti, saj je imela Rogaška po drugi strani na voljo močno pripravljalno tekmo več. "V finalu so želje in cilji v obeh taborih enake. Sam pa mislim, da smo mi tisti, ki bomo iskali priložnost, saj ima Rogaška v sezoni z nami pozitivno bilanco, pa tudi veliko prednost domačega igrišča na morebitni peti tekmi. Tekme lahko odloči marsikaj, sam pa si želim, da bi si dvoboje ogledalo čim več gledalcev."

DP v košarki, Liga Nova KBM, finale, prva tekma, torek ob 18.00:

ROGAŠKA - UNION OLIMPIJA 0:0



Druga tekma, petek ob 18.00:

UNION OLIMPIJA - ROGAŠKA (Tivoli)

Tretja tekma, nedelja, 21. 5., ob 18.00:

ROGAŠKA - UNION OLIMPIJA

Vse tekme v prenosu na TV SLO 2/MMC-ju.

Morebitni tekmi:

Četrta tekma, sreda, 24. 5., ob 18.00:

UNION OLIMPIJA - ROGAŠKA (Tivoli)

Peta tekma, petek, 26. 5., ob 18.00:

ROGAŠKA - UNION OLIMPIJA

V krepkem tisku je izid v zmagah; igrajo na 3 zmage.

M. L.