Devet pripravljalnih tekem za slovenske košarkarje

Začetek evropskega prvenstva 31. avgusta proti Poljski

23. junij 2017 ob 16:39

Ljubljana - MMC RTV SLO

Slovenska košarkarska reprezentanca bo pred evropskim prvenstvom na Finskem (in v Turčiji) odigrala devet pripravljalnih tekem.

Slovenija bo priprave na prvenstvo začela 19. julija v Zrečah, prva pripravljalna tekma pa jo čaka 30. julija, ko se bo v Rogaški Slatini pomerila z univerzitetno ekipo Rusije.

Med 4. in 6. avgustom bo v Mariboru potekal Pokal Adecco, na katerem se bo Slovenija udarila z Madžarsko in Češko.

12. in 13. avgusta sledi turnir na Hrvaškem, kjer bodo Slovenci v Opatiji igrali s Hrvati in Ukrajinci. Slovenijo nato čaka pot v Tel Aviv in tekmi z Izraelom ter Turčijo, za konec pa v Stožicah še dva obračuna s Hrvaško. Drugi bo zaprt za javnost.

Selektor Igor Kokoškov bo seznam igralcev, ki jih bo povabil na priprave, objavil v četrtek, 29. junija.

Nesterović vabi navijače, naj podprejo reprezentanco

"V pripravljalnem obdobju bomo odigrali devet tekem, od tega bodo štiri odigrane pred domačimi gledalci, svojo formo pa bomo pilili tudi na turnirjih v Opatiji in Tel Avivu. Plan smo sestavili v sodelovanju s strokovnim štabom, pri čemer smo upoštevali želje, da se vsaj polovica pripravljalnih tekem igra na tujem. Načrt je sestavljen malce drugače kot v preteklih letih. Z današnjim dnem so šle v prodajo vstopnice za vse štiri domače pripravljalne tekme. Že sedaj vabimo vse navijače, da podprejo slovensko reprezentanco na pripravljalnih tekmah in na evropskem prvenstvu," je dejal generalni sekretar KZS-ja Radoslav Nesterović.

Slovenci odpirajo prvenstvo 31. avgusta proti Poljski

Slovenija bo evropsko prvenstvo začela 31. avgusta s tekmo proti Poljski v Helsinkih. Sledijo še tekme s Finsko, Grčijo, Islandijo in Francijo. V drugi del, ki bo potekal v Carigradu, se uvrstijo najboljše štiri ekipe.



Rogaška Slatina, nedelja, 30. julija, ob 20.00:

SLOVENIJA - RUSIJA (UNI)

POKAL ADECCO (Maribor):

1. krog, Maribor (dvorana Tabor), petek, 4. avgusta, ob 20.00:

SLOVENIJA - MADŽARSKA

3. krog, Maribor (dvorana Tabor), nedelja, 6. avgusta, ob 20.00:

SLOVENIJA - ČEŠKA

TURNIR NA HRVAŠKEM (Opatija):

Opatija, sobota, 12. avgusta, ob 18.00:

HRVAŠKA - SLOVENIJA

Opatija, nedelja, 13. avgusta:

SLOVENIJA - UKRAJINA

TURNIR V IZRAELU (Tel Aviv):

Tel Aviv, petek, 18. avgusta:

IZRAEL - SLOVENIJA

Tel Aviv, sobota, 19. avgusta:

SLOVENIJA - TURČIJA

TELEMACHOV SPEKTAKEL (Ljubljana):

Ljubljana (dvorana Stožice), četrtek, 24. avgusta, ob 20.00:

SLOVENIJA - HRVAŠKA

ZAPRTA TEKMA:

Ljubljana (dvorana Stožice), petek, 25. avgusta:

SLOVENIJA - HRVAŠKA

A. V.