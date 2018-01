Dončićevih 11 točk ob zmagi Reala, Udrihove 4 ob porazu Žalgirisa

Debi Udriha pri Žalgirisu

5. januar 2018 ob 21:00,

zadnji poseg: 5. januar 2018 ob 22:31

Madrid - MMC RTV SLO

V 16. krogu Evrolige je madriski Real ugnal Maccabi s 93:81. Ob krstnem nastopu za Žalgiris je Beno Udrih doživel poraz v Beogradu. Crvena zvezda je bila boljša s 77:65.

Real je v prvi četrtini zaostajal že za 11 točk (15:26), a je ob koncu prve četrtine naredil delni izid 10:0 in zaostajal je le še za točko (25:26). Izenačena igra se je nadaljevala v drugi četrtini, po trojki Deandreja Kana pa je Maccabi ob polčasu vodil za dve točki (48:50). Luka Dončić, ki je v prvem polčasu dosegel sedem točk, je po vrnitvi na parket takoj vpisal eno asistenco, zadel pa je še za dve točki in rezultat je bil spet izenačen (52:52).

V vrstah Reala se je razigral Facundo Campazzo, zadel je dve trojki, Real je povedel za sedem (61:54). Maccabiju ni pomagala niti minuta odmora, saj je Real vodstvo povišal na +13 (67:54). Maccabi se je vmes na kratek čas približal (69:62), a se je Real hitro oddaljil, vodstvo je višal iz minute v minuto, vodil je že za 20 točk (82:62).

Real je tekmo rutinirano sklenil, zadnje točke za Real pa je dosegel Dončić s črte prostih metov. V dobrih 20 minutah je Dončić dosegel 11 točk, je tretji strelec Reala.

Štiri točke Udriha

Udrih, ki po 13 letih spet igra na stari celini, je v devetih minutah vknjižil štiri točke, ujel je eno odbito žogo, vpisal je še eno asistenco.

Zvezda je povedla s 5:0, nazadnje je vodila s 16:14, nato pa je štiri zaporedne točke dosegel prav Udrih, v igro je vstopil po dobrih sedmih minutah igre in prva četrtina je pripadla litovski ekipi (16:18). Drugo četrtino so dobili gostitelji, ki so z naskokom dveh točk odšli na odmor (33:31).

Davidovac odločil s tremi trojkami

V nadaljevanju so varovanci nekdanjega košarkarja Šarunasa Jasikievičiusa popustili, Beograjčani so po atraktivnem zabijanju Mathiasa Lessorta vodili z 48:39, imeli so tudi napad za povišanje vodstva, ki ga niso izkoristili. Axel Toupane je s trojko prekinil niz Crvene zvezde (48:42). Toupane je sodeloval tudi v zadnjem protinapadu, podal je Aaaronu Whiteu, ki je zmanjšal zaostanek pred zadnjo četrtino (48:45). S trojko je Žalgiris izenačil (48:48).

Ekipi sta bili izenačeni še pri rezultatu 50:50, nato pa je sledil niz Beograjčanov, ki so na krilih Dejana Davidovca, zadel je dve trojki, povedli z dvomestno prednostjo (60:50). Razigrani Davidovac je zadel še eno trojko za najvišjo prednost na tekmi (63:52). Crvena zvezda je tekmo mirno pripeljala do konca.

16. krog:

REAL MADRID - MACCABI

93:81 (25:26, 23:24, 21:10, 24:21)

Reyes 14, Campazzo 13 (3/3 za tri), Dončić 11 (2/5 za dve, 1/5 za tri), 3 skoki in 4 podaje v 20 minutah; Jackson 29, Papakhouski 16.

OLYMPIACOS - OLIMPIA MILANO

87:80 (26:17, 22:17, 22:19, 17:27)

Papanikolaou in Wiltjer po 15, Spanoulis 14; Goudelock 20.

BROSE BAMBERG - HIMKI

70:74 (26:26, 16:14, 16:16, 12:18)

Wright 20, Hackett 12 ... Nikolić 0 v 52 sekundah; Šved 28, Thomas 16.

CRVENA ZVEZDA - ŽALGIRIS

77:65 (16:18, 17:13, 15:14, 29:20)

Rochestie 16, Davidovac 13 (3/3 za tri), Ennis 13; Pangos 19, Jankunas 10 ... Udrih 4 (2/3 za dve, 0/1 za tri), en skok in ena podaja v 9 minutah.

FENERBAHČE - BASKONIA

79:74 (18:22, 18:16, 27:21, 16:15)

Gudurić 18, Wanamaker 16, Thompson 12; Shengelia 15, Voigtmann 11.

Odigrano v četrtek:

PANATHINAIKOS - ANADOLU EFES

90:79 (23:12, 24:21, 23:23, 20:23)

Calathes 17, Pappas 16, Gist 10; Adams 20, Motum 14, Simon 13 ... Dragić 6 (1/4 za dve, 0/2 za tri), en skok in ena podaja v 29 minutah.

UNICAJA MALAGA - VALENCIA

83:85 (19:19, 29:20, 21:26, 14:20)

Nedović 23, McCallum 10; Martinez 17, Abalde 16, van Rossom 15.



BARCELONA - CSKA MOSKVA

85:72 (25:17, 22:25, 19:13, 19:17)

Koponen 13, Heurtel 12, Oriola 11; De Colo 23, Hines 10.

Lestvica: CSKA MOSKVA 16 12 4 +147 28 OLYMPIACOS 16 12 4 +43 28 PANATHINAIKOS 16 11 5 +44 27 REAL MADRID 16 10 6 +101 26 FENERBAHČE 16 10 6 +96 26 ŽALGIRIS 16 10 6 +2 26 HIMKI MOSKVA 16 9 7 -27 25 MACCABI 16 8 8 -29 24 ------------------------------------ BASKONIA 16 7 9 -11 23 UNICAJA MALAGA 16 7 9 -57 23 CRVENA ZVEZDA 16 7 9 -64 23 BARCELONA 16 6 10 +40 22 BROSE BAMBERG 16 6 10 -96 22 VALENCIA 16 5 11 -38 20 OLIMPIA MILANO 16 4 12 -75 20 ANADOLU EFES 16 4 12 -76 20

D. S.