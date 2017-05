Druga zaključna žoga za konec osemletne suše

Prenos na TV SLO 2 in MMC-ju

24. maj 2017 ob 09:51

Ljubljana - MMC RTV SLO

Ko je kapetan Sašo Ožbolt 3. junija leta 2009 v Tivoliju visoko dvignil pokal za osvojeni naslov državnega prvaka, prav nihče ni niti pomislil, da bo v Ljubljani sledila tako dolgotrajna suša.

Takrat je Olimpija devetič v zgodovini finalno serijo dobila s 3:0 in potrdila primat v slovenskem prostoru. Krivulja se je v naslednjih letih obrnila navzdol in ljubljanska košarka je začela drseti v povprečje ne samo v Evropi, ampak tudi doma.

Košarkarji Uniona Olimpije imajo nocoj na istem prizorišču priložnost, da po osmih letih vrnejo naslov v prestolnico in vpišejo 16. zvezdico v samostojni Sloveniji. Varovanci Gašperja Okorna so po dveh infarktnih zmagah v nedeljo proti Rogaški zapravili prvo zaključno žogo in se zavedajo, da jih nocoj ne čaka lahko delo. Če bo Ljubljančanom spet spodrsnilo, bo odločilna tekma v petek v Rogaški Slatini.

"Pripravljeni smo na nov spopad. Vemo, kaj moramo storiti, da osvojimo tako želeni naslov državnega prvaka. Naredili bomo vse, da v Hali Tivoli še tretjič premagamo Rogaško. Verjamem in zaupam svojim igralcem. Pričakujem polne tribune in podporo za moje igralce," je tekmo napovedal Okorn.

Po dveh porazih v zadnjih sekundah se je Rogaška vrnila z dokaj gladko zmago v nedeljo, ko je pred zadnjo četrtino vodila za 15, na koncu pa slavila za 10. Trener Rogaške Damjan Novaković upa, da bo sreča tokrat tudi na njihovi strani. "V obrambi moramo igrati dobro in z veliko energije, košarkarjem Olimpije pa ne smemo dopustiti napadalnega skoka. V napadu bo potrebno biti potrpežljiv, žoga bo morala veliko krožiti. Pomembno je, da držimo korak z domačini. Verjemem, da bomo v primeru, da izpolnimo vse zadane naloge, imeli tudi kanček sreče in si priigrali odločilno peto tekmo."

Tekma se bo začela ob 18. uri z neposrednim prenosom na TV SLO 2 in MMC-ju.

Četrta tekma, danes ob 18.00:

UNION OLIMPIJA - ROGAŠKA (Tivoli) (2:1)

R. K.