Novaković: Olimpija si ne želi še enkrat priti v Rogaško Slatino

Od prve minute Ljubljančani niso bili pravi

22. maj 2017

Rogaška Slatina - MMC RTV SLO

Tretje dejanje finalne serije Lige Nova KBM še ni prineslo končne odločitve. Je pa bil dvoboj dozdaj najmanj dramatičen, saj so košarkarji Rogaške Union Olimpijo zanesljivo ugnali z 82:72.

"Tekmo smo dobro odprli in kontrolirali potek srečanja. Verjamem, da smo lahko v sredo še boljši. Tedaj bo, ko bo od zvina gležnja minilo že pet dni, pravi tudi že Đuranovića. To bo naša okrepitev za tretjo tekmo. V Tivoli odhajamo optimistično in z dvignjenimi glavami. Bomo pod pritiskom, saj je ta tekma za nas "do or die". Moramo zmagati, a pod pritiskom bo tudi Olimpija, saj si zagotovo ne želi še enkrat priti v Rogaško Slatino, kjer si bo morala reševati kožo. Na peti tekmi bo imela bistveno manj možnosti kot v sredo doma," se je po dobljenem dvoboju že na četrto tekmo, ki bo v sredo ob 18.00 v Tivoliju, ozrl domači trener Damjan Novaković.

Cona Slatničanom ne predstavlja težav

Rogaška je takoj prevzela pobudo in si hitro priigrala konkretno prednost. Že v prvi četrtini je bila prednost dvomestna. Slatničani so narekovali ritem igre in tudi na vsako manjšo ljubljansko serijo oziroma zmanjšanje razlike našli odgovor. V drugi četrtini so se zmaji nekoliko prebudili in že ujeli gostitelje, ki pa so po odmoru prednost šestih točk povišali na 11, po tem zaostanku pa se Olimpija ni več pobrala in praktično niti enkrat ni resneje ogrozila domačega vodstva.

V drugem delu, ko je Rogaška že zanesljivo vodila, so na primer gostje poskusili s consko postavitvijo v obrambi, ki jo je Darwin Davis takoj razbil s trojko, v naslednjem napadu pa je izza črte zadel še Dragiša Drobnjak, da je razlika narasla na 16, takoj zatem pa na najvišjih 18 točk: "Tudi Olimpijin poskus s cono ni uspel. Mi sicer s tem skoraj nikoli nimamo težav. Davis in Ferme sta v formi. Šantelj je dobro nadomestil Đuranovića, ki je tudi herojsko odigral svoje minute, praktično na eni nogi. V sredo verjamem, da bo že povsem pripravljen."

Moči dovolj tudi za serijo na štiri zmage

Novaković je izpostavil Davisa in Tadeja Fermeta, ki sta bila znova odlična. Igrala sta praktično celo tekmo, v obrambi držala nevarne ljubljanske strelce, obenem pa zelo uspešno kreirala domače napade ter tudi polnila nasprotnikov koš. Ferme je dal 16 točk, Davis, ki mu je podaja zmanjkala do dvojnega dvojčka, pa 14. Točkovno pa je bil presenetljivo še uspešnejši Leon Šantelj, ki je prispeval 17 točk, zadel pa tudi dve trojki. "Šantelj lahko igra vrhunsko, lahko pa tudi "kriminalno". To je bila recimo njegova peta vrhunska tekma v tej sezoni. Delamo na tem, da bi jih bilo več, a ni enostavno. Še lani je igral v drugi ligi in ne moremo pričakovati čudežev," je povedal Novaković.

Šantelj je poskrbel, da se ni poznala odsotnost Dragana Đuranovića, ki si je v petek poškodoval gleženj. Sicer je odigral dobrih 11 minut, toda videlo se je, da ni pravi. Vseeno pa je nepopustljivi borec stisnil zobe in v zadnji četrtini dal nekaj pomembnih točk. Po besedah Novakovića bodo v ponedeljek več dela kot on imeli fizioterapevti. Njega s sodelavci čakata rutinski analiza in priprava. "Povsem mooče je, da smo zaradi utrujenosti oziroma ritma izgubili prvi tekmi. Potem ko je Olimpija izločila Krko, smo mi še igrali dve tekmi. Morda je to botrovalo razliki enega koša. Se pa ne bomo ozirali na utrujenost. Verjamem, da bo naša ekipa pripravljena in bi lahko odigrala tudi serijo na štiri tekme," je dodal trener Rogaške.

Drobnjak v garderobi našel prave besede

Na prvih dveh tekmah so Slatničani klonili po izjemno razburljivih končnicah, kot se reče, da je odločala ena žoga. Dva težka poraza nista zlomila trdožive zasedbe, kar je poudaril tudi najizkušenejši košarkar Rogaške, edini, ki je že osvajal naslove, Dragiša Drobnjak: "Tako kot že tolikokrat v tej sezoni smo pokazali, da imamo pravi karakter. Najtežje je bilo po porazu v Ljubljani, ko sem pogledal soigralce, je bilo treba najti prave besede, da ne bi padli. Stopili smo skupaj in povedal sem nekaj motivacijskih besed, da to ni konec in da si zaslužimo več. Dvakrat smo bili blizu in bi lahko bilo tudi 2:0 za nas. Olimpija si je zaslužila zmagi, a z malo sreče bi lahko slavili tudi mi. Izenačeni smo. To sem skušal povedati soigralcem, da smo enakovredni nasprotniki, da ne dominirajo, niso v ničemer boljši in da moramo z enako energijo, kot smo odigrali prvi dve tekmi, odigrati tudi tretjo. To nam je uspelo. Fenomenalna publika nam je dala krila, ko smo morda malce padli v manjšo krizo."

"Vedno najdem besede. Vedno jim imam in vedno jih bom imel. Po naravi sem optimist. Svojo kariero sem naredil na tem, da sem se zavedal, da mi nič ni dano. Vse sem si moral priboriti in prigarati. Tudi, ko sem si prigaral, postal prvak ali igral Evroligo, sem naslednjo sezono znova začel z ničle. Znova sem slišal komentarje, ah ta Drobnjak in podobno. To me je zgradilo kot osebnost, da ni pomembno, kaj si danes naredil, ampak kaj bo jutri. Lahko imaš deset naslovov, lahko si najboljši na svetu danes, jutri moraš znova dokazati, da si pravi. Nasprotnik bo šel z vso močjo, da te premaga. Mi imamo pravi karakter. Olimpija je zelo težak nasprotnik, saj ima tudi ta ekipa pravi karakter. To sem poudaril pred finalom. Individualno in kot ekipa so zelo močni. Proti taki ekipi je najtežje igrati. Lahko jo premagaš le, da greš v tekmo z enako energijo in samozavestjo, kot jo imajo oni. Samo to je recept, da v Ljubljani zmagamo. Verjamem, da lahko zmagamo. Mislim, da motivacijske besede ne bodo potrebne. Vsem je jasno, da moramo dobiti še dve tekmi, da postanemo prvaki. To je najbolj preprost stavek. Gremo v Ljubljano, kjer bomo dali vse od sebe. Če bo Olimpija boljša, ji bomo čestitali, a verjamem, da lahko zmagamo," je dodal nekdanji kapetan Olimpije.

Kljub zanesljivemu porazu in neprepričljivi igri je po tekmi ljubljanski trener Gašper Okorn ostal popolnoma miren. "V drugem polčasu smo poskusili več scenarijev, ampak je bilo to bolj lovljenje nasprotnikove prednosti, ki je vmes narasla že na 18. Od prve minute nismo bili pravi. Vse je pešalo že v prvem polčasu, ko smo dobili 46 točk. To je nesprejemljivo za tak obračun. Že v prvem polčasu so zbrali 15 podaj, kar je podatek, kako je pri njih z lahkoto krožila žogo. Nismo bili taki, kot bi morali biti. Preprosto smo se zapletli v ene stvari, v katere se ne bi smeli. Puščali smo preveč prostora, kot že letos na kar nekaj tekmah. Je bila pa prva četrtina tista, ki je bila usodna. Dovolili smo 26 točk in že zelo zgodaj so si nabrali visoko prednost. To ni to."

Olimpija je skozi vso tekmo igrala slabo v obrambi, toda v prvem polčasu so zmaji z napadom držali korak. V drugem delu pa tudi ofenzivno ni steklo in posledično je bil zaostanek previsok. Kljub temu da Okorn v rotaciji uporablja več igralcev kot Novaković, pa v primeru nerazpoloženosti katerega izmed nosilcev, hitro pride do težav. Glavni aduti nimajo prave podpore s klopi. Nekateri tako ali tako že vso sezono, ko pridejo na parket, delajo napako za napako, nekateri pa so v napadu nenevarni.

Okorn: Rogaška je bila 40 minut boljši tekmec

Tokrat je bil najboljši strelec Devin Oliver s 15 točkami, 13 jih je dodal Brandon Jefferson, 11 pa Gregor Hrovat, ki je po tekmi dejal, da je Olimpija "največji sovražnik sama sebi". Na te besede se je odzval tudi Okorn: "Tokrat nismo premagali sami sebe, ker je bila Rogaška 40 minut boljši tekmec. Smo pa preslabo vstopili v tekmo. Tako pač je in iz tega ne bi delal drame. Da smo pa sami sebi največji nasprotnik, je pa že celo sezono ista zgodba. S tem se strinja, no, to so celo moje besede."

Glasna publika, ki je znova v Rogaški Slatini pričara odlično atmosfero, je po zmagi vzklikala "Vsi v Ljubljano". V Tivoliju, kjer je bilo veliko gledalcev že v petek na drugi tekmi, bodo zagotovo gostje imeli številčno spodbudo s tribun, Okorn pa je ob tem pozval tudi ljubljanske navijače, da v čim večjem številu podprejo Olimpijo pri lovljenju 16. zvezdice: "V sredo bomo naredili vse, da naredimo ta zadnji korak in osvojimo naslov. Tokrat nam ni uspelo, v sredo pa imamo novo priložnost. Upam, da bo v Tivoli prišlo čim več gledalcev, da bi se tudi mi resnično počutili doma. Tako se da lažje igrati."

