V Tivoliju zaključek ljubljanskega dvoboja povsem v znamenju zmajev

Olimpija znova na vrhu lestvice

15. april 2018 ob 21:59

Ljubljana - MMC RTV SLO

8. krog Lige Nova KBM sta z mestnim obračunom v Tivoliju sklenili Ilirija in Petrol Olimpija, ki je bila zanesljivo boljša s 66:89.

Ilirija, ki domače tekme igra v nekdanjem domovanju zmajev, je v prvem polčasu držala korak s favoriziranimi državnimi prvaki in celo vodila po polovici srečanja. V 15. minuti so gostitelji celo povedli za deset. V uvodu v drugi del je Ilirija še ohranjala stik, nato pa je na parketu zagospodarila zasedba iz Stožic. V 26. minuti je bil izid zadnjič izenačen. Zmaji so nato naredili serijo 12:5, v zadnji četrtini pa povsem nadigrali Ilirijo. Zadnjih deset minut je Olimpija dobila s 25:9.

Gregor Hrovat z 19 in Devin Oliver s 17 točkami sta bila najbolj razpoložena pri Olimpiji, ki je znova prva na lestvici. Pri Iliriji je bil s 15 točkami najuspešnejši Stipe Modrić.

Saša Dončić, trener Ilirije: "Zaslužena zmaga Olimpije, ki smo ji uspešno parirali, dokler smo imeli moči. Pozna se nam, da se nekaj igralcev vrača po poškodbah, zato so nam v zadnji četrtini pošle moči. Zelo sem vesel, da smo na parketu spremljali pošteno in borbeno tekmo. Veseli me tudi vrnitev Šiška in Mladenovskega. Svojo priložnost bomo iskali na naslednjih tekmah."

Zoran Martić, trener Petrola Olimpije: "Tudi po naši zaslugi je Ilirija v prvem polčasu izjemno zadevala za tri točke. Na takšen način so bili ves čas v prednosti in igrali v svojem ritmu. V drugem polčasu smo popravili obrambo in košarkarje Ilirije prisilili v nekaj napak. Uspelo nam je prevzeti kontrolo nad tekmo in prišli smo do zaslužene zmage."

Liga za prvaka, 8. krog:

ILIRIJA - PETROL OLIMPIJA

66:89 (28:26, 15:16, 14:22, 9:25)

Modrić 15, Šiško in Vončina po 10; Hrovat 19, Oliver 17, Badžim 11.

Odigrano v soboto:

SIXT PRIMORSKA - KRKA

76:73 (16:22, 15:15, 24:20, 21:16)

Čakarun 25, Hodžić 12, King 11; Dimec 12, Džapa in Marinelli 11.

ŠENTJUR - HELIOS SUNS

75:74 (23:22, 16:22, 11:16, 25:14)

Allen in Pešić po 18, Popadić 14; Pelko 23, Đumić 18.

ŠENČUR GOR. G. DRUŽBA - ROGAŠKA

75:82 (17:13, 15:17, 18:17, 10:13) - po podaljšku

Rebec 24, Murić 21; Batur 20, Fon in Šantelj po 14, Drobnjak 12.

Lestvica: PETROL OLIMPIJA 8 6 2 14 KRKA 8 6 2 14 SIXT PRIMORSKA 8 6 2 14 ROGAŠKA 8 4 4 12 HELIOS SUNS 8 3 5 11 ŠENČUR 8 3 5 11 ŠENTJUR 8 2 6 10 ILIRIJA 8 2 6 10

T. J.