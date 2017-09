Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.4 od 5 glasov Ocenite to novico! Tilen Jamnik spremlja slovenske košarkarje vse od uvodnega dne priprav. Foto: MMC/Miloš Ojdanić Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Ob 19. uri klepet s Tilnom Jamnikom

Zadnje informacije iz obeh taborov pred torkovim obračunom

11. september 2017 ob 11:17

Carigrad - MMC RTV SLO

Gost spletne klepetalnice bo poročevalec MMC-ja z evropskega prvenstva v košarki Tilen Jamnik. Z njim boste lahko klepetali od 19. ure naprej.

Slovenski košarkarji se bodo v torek ob 20.30 v četrtfinalu pomerili z Latvijo, ki je do zdaj izgubila le uvodno tekmo prvenstva proti Srbiji. Na poti do četrtfinala je nato z dvomestno razliko premagala Rusijo, Turčijo in v osmini finala razbila še Črno goro.

Pred velikim obračunom v Carigradu boste lahko izvedeli zadnje informacije iz obeh taborov, kakšen je košarkarski utrip v največjem turškem mestu, kako priti do vstopnic in še marsikaj zanimivega.

Tilna lahko spremljate tudi na Twitterju.

R. K.