Vasilis Spanulis je bil izvrsten pri metu izza črte. Iz šestih poskusov je bil natančen petkrat. Foto: EPA Facundo Campazzo je vpisal dvojni dvojček, a je Real v Pireju vseeno klonil. Foto: EPA VIDEO Evroliga: V Moskvi nenava... Dodaj v

Real Madrid prvič v tej sezoni Evrolige na kolenih

Randolph dosegel devet točk, Prepelič tri

22. november 2018 ob 20:39,

zadnji poseg: 22. november 2018 ob 22:44

Pirej - MMC RTV SLO

V 9. krogu Evrolige so košarkarji Olympiacosa na parketu dvorane Miru in prijateljstva z 88:83 premagali Real Madrid, ki je klonil prvič v tej sezoni.

Potem ko je Real, ki je znova igral brez Sergia Llulla, dobro začel srečanje, je Olympiacos odgovoril z delnim izidom 11:0. Ko so gostitelji povedli za sedem, pa je na začetku druge četrtine španskim košarkarjem uspela serija 10:0, s katero so izenačili. Sledil je nov odgovor pirejskega velikana, ki je po zaslugi delnega izida 13:1 znova povedel z dvomestno razliko. Z zadetimi tremi trojkami zapored je bil za to prednost najzaslužnejši Vasilis Spanulis, ki ga je neuspešno pokrival Realov ostrostrelec Jaycee Carroll.

V slogu prvega polčasa se je tudi drugi začel s serijo ene od ekip. Tokrat je uspela Realu, ki je z 11:3 prišel na tri točke zaostanka, tik pred koncem tretje četrtine, ko je koš dosegel Jeffrey Taylor pa so gostje izenačili. Vrsta Davida Blatta je odločno krenila v zadnjo četrtino. Prevzela pobudo in po peti trojki Spanulisa je slabe tri minute pred koncem vodila z 80:70. Sledil je Realov odgovor, ki je prek Anthonyja Randolpha in Facunda Campazza ostal v igri.

S štirimi točkami zaostanka so gostje vstopili v zadnjo minuto. Prvo priložnost za približanje je zapravil Gabriel Deck, ko je zgrešil dva prosta meta. Zatem je žogo izgubil sicer razigrani Nigel Williams-Goss. Do konca je ostalo še 28 sekund, ko je imel Real napad, a ga je zapravil Campazzo, ki je napravil korake. Zmago je s šestimi prostimi meti v zadnjih 18 sekundah potrdil Williams-Goss, ki je bil s 23 prvi strelec tekme. 20 jih je pristavil Spanulis.

Pri Realu je bil s 16 najboljši Carroll, Campazzo pa se je ob 14 točkah izkazal s 13 podajami. Randolph, ki ni bil pri metu (3/10 iz igre), jih je prispeval devet, v 25 točkah pa je ujel še devet odbitih žog. Klemen Prepelič, ki je iz igre metal 1/6, je v statistiko v slabih desetih minutah vpisal po tri točke, skoke in podaje. Real je v Evroligi klonil prvič po 13 zmagah.

9. krog:

DARUŠAFAKA - ANADOLU EFES

88:93 (23:19, 23:23, 14:32, 28:19)

Eric 18; Beaubois 24, Pleiss 12.



OLYMPIACOS - REAL MADRID

88:83 (29:22, 23:19, 13:24, 23:18)

Williams-Goss 23, Spanulis 20; Carroll 16 ... Randolph 9 (1/6 za dve, 2/4 za tri), 9 skokov in podaja v 25 min, Prepelič 3 (0/2 za dve, 1/4 za tri), 3 skoki in 3 podaje v 10 min.

MACCABI TEL AVIV - FENERBAHČE

70:74 (16:13, 25:23, 12:19, 17:19)

Caloiaro 17; Slukas 18, Gudurić 13.

Ob 21.30:

GRAN CANARIA - BAYERN

Petek ob 18.45:

ŽALGIRIS - HIMKI MOSKVA



Ob 20.30:

BASKONIA - PANATHINAIKOS



Ob 20.00:

BUDUĆNOST - CSKA MOSKVA



Ob 20.45:

BARCELONA - ARMANI OLIMPIA MILANO

T. J.