Real že v prvem polčasu dotolkel Barcelono

Campazzo zadel prek celega igrišča

13. december 2018 ob 20:56,

zadnji poseg: 13. december 2018 ob 22:48

Madrid - MMC RTV SLO

V 12. krogu Evrolige sta se pomerila velika španska tekmeca, Real Madrid in Barcelona. Kraljevi klub je derbi zanesljivo dobil s kar 92:65.

Barca je prepričljivo (86:69) slavila na prvem medsebojnem obračunu v tej sezoni v državnem prvenstvu, kjer je z enim porazom na prvem mestu. Toda v Evroligi je kraljevi klub, ki seveda tudi brani lovoriko, precej uspešnejši. Madridčani so z dvema porazoma tik pod vrhom, Katalonci pa so klonili tretjič zapored in imajo zdaj le polovičen izkupiček.

Gostitelji so v Wizink Centru hitro povedli za pet točk in pobudo imeli vso prvo četrtino, ko je blestel Anthony Randolph, ki je v prvih desetih minutah dosegel kar 13 točk. S trojko je poskrbel za najvišjo prednost Reala v tem delu tekme (22:15). V drugi četrtini je Real povsem zagospodaril na parketu. Razigral se je Jaycee Caroll, ki je v prvem polčasu dal vseh svojih 15 točk.

Hitro je bila razlika dvomestna, v 16. minuti je Walter Tavares po podaji Facunda Campazza zabil za +15, argentinski organizator branilec pa je ob izteku prvega dela poskrbel za akcijo tekme. Po zgrešenem metu Thomasa Heurtela je ujel odbito žogo in povsem izpod svojega koša zadel neverjeten met za najvišjo razliko v prvem polčasu (53:30) in zaključil delni izid 31:11.

V enakem ritmu je Real začel tretjo četrtino in po košu Gabriela Decka je v 25. minuti razlika znašala 27 točk (64:37). Nato so gostitelji nekoliko popustili in Barca je naredila serijo 12:0, ki pa jo je s trojko prekinil Deck. Pred zadnjo četrtino je bila prednost +19, ki so jo Madridčani nato še oplemenitili in tik pred koncem povedli celo za 30.

Randolph je bil s 16 točkami drugi strelec Reala, pri katerem Klemen Prepelič znova ni dobil priložnosti. Točko več je dal Trey Thompkins. Na drugi strani je Jaka Blažič igral štiri minute, a statistiko pustil prazno. Pri Barci je bil s 16 točkami najboljši Thomas Heurtel.

12. krog:

OLYMPIACOS - ANADOLU EFES

88:81 (25:12, 23:34, 17:22, 23:13)

Toupane 19, Milutinov 15; Micić 24.



CSKA MOSKVA - HIMKI MOSKVA

88:74 (24:17, 25:23, 26:13, 13:21)

Hackett 14, Rodriguez 12; Marković 18.

FENERBAHČE - ARMANI OLIMPIA MILANO

92:85 (15:21, 25:19, 27:18, 25.27)

Gudurić 20, Vesely 17; James 31.

MACCABI TEL AVIV - BASKONIA

79:81 (17:22, 24:14, 20:18, 18:27)

Wilbekin in Kane po 13; Šengelia 20, Janning 16.

REAL MADRID - BARCELONA

92:65 (22:17, 31:13, 16:20, 23:15)

Thompkins 17, Randolph 16 (2/4 za dve, 4/ 6 za tri) in 2 skoka v 19 min, Carroll 15, Prepelič ni igral; Heurtel 16, Pangos 11 ... Blažič 4 min.

Petek ob 20.30:

BAYERN - ŽALGIRIS



PANATHINAIKOS - DARUŠAFAKA



Ob 21.00:

GRAN CANARIA - BUDUĆNOST

Lestvica: FENERBAHČE 12 11 1 23 REAL MADRID 12 10 2 22 CSKA MOSKVA 12 10 2 22 ANADOLU EFES 12 8 4 20 OLYMPIACOS 12 7 5 19 OLIMPIA MILANO 12 6 6 18 BARCELONA 11 6 6 18 BASKONIA 12 5 7 17 ----------------------------------- ŽALGIRIS 11 5 6 16 PANATHINAIKOS 11 5 6 16 BAYERN 11 5 6 16 HIMKI MOSKVA 12 4 8 16 GRAN CANARIA 11 4 7 15 MACCABI 12 3 9 15 BUDUĆNOST 11 3 8 14 DARUŠAFAKA 11 1 10 12

