Golden State prevelik zalogaj za Miami

Milwaukee na gostovanju boljši od San Antonia

11. januar 2017 ob 08:06

Dobro so se košarkarji Miamija upirali na gostovanju pri prvem favoritu Lige NBA Golden Statu, ki je po zaslugi Kevina Duranta in Stepha Curryja na koncu le prevladal in slavil s 107:95.

Bojevniki so vodili večino tekme, vendar si nikakor niso mogli priigrati zajetnejšega naskoka. Še šest minut pred koncem je Miami zaostajal le za tri, toda v samem zaključku tekme niso mogli ogroziti 33. zmage Golden Stata na 39 tekmah v tej sezoni.

Durant je ob 28 točkah zbral še osem skokov, Steph Curry je bil blizu trojnemu dvojčku (24 točk, 9 podaj, osem skokov), Draymond Green pa je prispeval 13 točk, 9 skokov in 5 podaj. Klayu Thompsonu je trener Steve Kerr namenil počitek.

Pri Miamiju je bil z 28 točkami in 20 skoki prvi igralec Hassan Whiteside. Goran Dragić je v 38 minutah ob metu 7/16 vknjižil 17 točk in 4 podaje.

Presenečenje večera je pripravil Milwaukee, ki je s 109:107 slavil na gostovanju v San Antoniu. Na mestu bolnega Gianniasa Antetokounmpa je zaigral Michael Beasley, ki je bil z 28 točkami prvi strelec Bucksov. 22 točk je dodal Jabari Parker. Milwaukee je prekinil niz devetih zmag San Antonia v AT&T Centru.

DeMar DeRozan je v zmagi Toronta nad Bostonom s 114:106 dosegel 41 točk in zbral 13 skokov. Kyle Lowry je dodal 24 točk, Jonas Valančiunas pa 18 točk in 23 skokov. Houston je slavil devetič zapored, tokrat proti Charlottu s 121:114. James Harden je vknjižil drugi zaporedni trojni dvojček - 40 točk, 15 skokov in 10 podaj.

GOLDEN STATE - MIAMI 107:95

Durant 28, Curry 24, Green 13; Whiteside 28 in 20 skokov, T. Johnson 18, Dragić 17 (7/16) in 4 podaje v 38 minutah.

SACRAMENTO - DETROIT 100:94

Cousins 24 in 13 skokov, Tolliver 17; Caldwell Pope 21, Jackson 19, Udrih ni igral.

WASHINGTON - CHICAGO 101:99

Wall 26 in 14 podaj, Beal in Morris po 19; Valentine 19, Lopez 14.

TORONTO - BOSTON 114:106

DeRozan 41 in 13 skokov, Lowry 24, Valančiunas 18 in 23 skokov; Thomas 27.

BROOKLYN - ATLANTA 97:117

Lopez 20, Bogdanović 16; Schroder 19 in 10 podaj, Howard 14 in 16 skokov.

HOUSTON - CHARLOTTE 121:114

Harden 40, 15 skokov in 10 podaj, Ariza 16; Walker 25 in 10 podaj, Kaminsky 22.

SAN ANTONIO - MILWAUKEE 107:109

Leonard 30, Parker in Green po 14; Beasley 28, Parker 22, Brogdon 17.

UTAH - CLEVELAND 100:92

Hayward 28, Hood 18; James 29, Irving 20, Love 12.

LA LAKERS - PORTLAND 87:108

Deng 14, Ingram 11; McCollums 25, Lillard 20.

Tekme 11. januarja:

PHILADELPHIA - NEW YORK

OKLAHOMA - MEMPHIS

MINNESOTA - HOUSTON

BOSTON - WASHINGTON

LA CLIPPERS - ORLANDO

PORTLAND - CLEVELAND

VZHODNA KONFERENCA Atlantska divizija: T Z P % TORONTO RAPTORS 38 25 13 65,8 BOSTON CELTICS 38 23 15 60,5 NEW YORK KNICKS 38 17 21 44,7 PHILADELPHIA 76ERS 35 10 25 28,6 BROOKLYN NETS 37 8 29 21,6 Centralna divizija: CLEVELAND CAVALIERS 37 28 9 75,7 INDIANA PACERS 38 20 18 52,6 MILWAUKEE BUCKS 37 19 18 51,4 CHICAGO BULLS 39 19 20 48,7 DETROIT PISTONS 40 18 22 45,0 Jugovzhodna divizija: ATLANTA HAWKS 38 22 16 57,9 WASHINGTON WIZARDS 37 19 18 51,4 CHARLOTTE HORNETS 39 20 19 51,3 ORLANDO MAGIC 39 16 23 41,0 MIAMI HEAT 40 11 29 27,5 ZAHODNA KONFERENCA Severozahodna divizija: T Z P % UTAH JAZZ 40 24 16 60,0 OKLAHOMA CITY THUNDER 39 23 16 59,0 PORTLAND TRAILBLAZERS 40 17 23 42,5 DENVER NUGGETS 37 14 23 37,8 MINNESOTA TIMBERWOLV. 38 12 26 31,6 Pacifiška divizija: GOLDEN STATE WARRIORS 39 33 6 84,6 LOS ANGELES CLIPPERS 40 26 14 65,0 SACRAMENTO KINGS 38 16 22 42,1 LOS ANGELES LAKERS 42 15 27 35,7 PHOENIX SUNS 38 12 26 31,6 Jugozahodna divizija: SAN ANTONIO SPURS 38 30 8 78,9 HOUSTON ROCKETS 40 31 9 77,5 MEMPHIS GRIZZLIES 40 24 16 60,0 NEW ORLEANS PELICANS 39 15 24 38,5 DALLAS MAVERICKS 38 11 27 28,9

