Goran Jagodnik se seli v domači Koper

Vodja košarkarjev Kopra in ambasador kluba

19. junij 2017 ob 14:38

Ljubljana - MMC RTV SLO/STA

Goran Jagodnik, ki je aprila končal dolgoletno košarkarsko kariero, bo v koprskem klubu Sixt Primorska vodja članske ekipe in ambasador kluba.

"Več nalog bom imel. Trudil se bom za čim boljšo povezavo med igralci in upravo. S klubom želim povezati tudi mesto Koper. Da bi se klub bolj zlil z okolico in da bi se res počutili domače. Velik cilj je, da napolnimo dvorano Bonifika. Ne bo šlo čez noč, a se bomo trudili. Pomagal bom tudi pri treningih in z nekaterimi igralci delal individualno," je povedal 43-letni Jagodnik, ki se tako po dveh desetletjih vrača v Koper, kjer je začel profesionalno košarkarsko pot.

Z bogatimi izkušnjami bo Jagodnik veliko prispeval k zgodbi Sixta Primorske, ki je minulo sezono državno prvenstvo končal na sedmem mestu. Igralsko kariero je Goran Jagodnik letos končal z Ilirijo in jo popeljal v prvo slovensko ligo, ob tem pa je bil najkoristnejši igralec ljubljanskega moštva, v minuli sezoni pa tudi najboljši posameznik 2. SKL.

Velik pečat je Jagodnik pustil tudi v dresu slovenske moške reprezentance, za katero je zaigral na šestih evropskih in enem svetovnem prvenstvu. Skupno je dres Slovenije oblekel na 75 tekmah, s tem pa zaseda tretje mesto na večni lestvici nastopov na tekmah moške članske reprezentance.

Zadnji dve leti je Jagodnik živel v Ljubljani, zdaj se bo preselil v domači Koper.

