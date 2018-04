Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.3 od 12 glasov Ocenite to novico! LeBron James je prvič v karieri izgubil na uvodni tekmi končnice. Foto: Reuters James Harden je bil s 44 točkami prvi strelec večera v Ligi NBA. Foto: Reuters Pau George je z osmimi trojkami podrl klubski rekord v končnici. Foto: Reuters Boston igra v končnici oslabljen, saj ni prvega organizatorja igre Kyrija Irvinga. Foto: Reuters Sorodne novice Razigrana Philadelphia v drugem polčasu zmlela Miami Dodaj v

Indiana nadigrala Cleveland na uvodu v končnico

Houston, Oklahoma in Boston zadržali prednost domačega parketa

16. april 2018 ob 08:09

New York - MMC RTV SLO

Kot hitri vlak so košarkarji Indiane zdrveli prek Clevelanda in prvim favoritom Vzhoda povzročil velik glavobol pred nadaljevanjem serije. Pacersi so vodili od začetka do konca in slavili prepričljivo z 98:80.

Pot do uvodne zmage v prvem krogu končnice si je Indiana tlakovala v prvi četrtini, ki jo je dobila s 33:14. Prednost tudi več kot 20 točk se je ob koncu tretje četrtine znižala na 7, vendar so gostje venomer našli odgovor in sredi zadnjega dela je bilo spet +16.

Victor Oladipo je bil z 32 točkami (met 11/19) prvi strelec tekme. 16 jih je dodal Myles Turner, 15 Bojan Bogdanović. Energijo s klopi je v igro prinesel Lance Stepehenson, ki je v 17 minutah vknjižil 12 točk. Pri Clevelandu je LeBron James dosegel trojni dvojček s 24 točkami, 12 podajami in 10 skoki. Iz igre je metal 7/17, zgrešil je vse štiri poskuse za tri točke. Dvomestna sta bila le še J. R. Smith (15) in Larry Nance jr. (10).

To je bil prvi poraz Jamesa na uvodni tekmi končnice. Pred tem je bil njegov izkupiček 12:0. "Zaostajal sem s 3:1 v finalu, zato sem zadnji, ki ga lahko vprašate, kako se bom počutil v naslednjih dneh," je bil miren James. A razlog za skrb vsekakor obstaja, saj je Indiana ugnala Cavse četrtič na petih tekmah v tej sezoni.

Tokratna zmaga je bila najbolj prepričljiva. "Bili so bolj agresivni kot mi. Igrali so navdihnjeno košarko in izkoristili so vse naše slabosti. V napadu so igrali bolj fizično kot mi," je povedal James. Cleveland je zadel le 8 od 34 poskusov za tri. Zgrešil je osem od 20 prostih metov.

44 točk Hardna ob težki zmagi Houstona

Blizu presenečenja je bila Minnesota, ki je v zadnji četrtini proti prvemu nosilcu Zahoda Houstonu zaostajala le za točko, a je nato stvari v svoje roke vzel James Harden. Prvi kandidat za MVP-ja rednega dela je dosegel 44 točk, zadel je 7 trojk. Iz igre je metal 15/26. Volkovi so imeli v sami končnici tekme napad za izenačenje, vendar je Jimmy Butler zgrešil. Rakete so slavile s 104:101.

George junak Oklahome

Paul George je dosegel 36 točk v zmagi Oklahome nad Utahom s 116:108. Ob tem je z osmimi trojkami izboljšal klubski rekord v končnici. Izza črte je metal 8/11, skupno 13/20. "Na tej stopnji bom igral celotno končnico. Res je, bil sem vroč, toda tako bom igral tudi v naslednjih tekmah," je opozorilo Jazzerjem poslal George. Russell Westbrook je prispeval 29 točk, 13 skokov in 8 podaj, po koncu pa je hvalil Georgea. "Ko je tako agresiven, popolnoma spremeni potek igre za nas. Saj ste videli. Mi ga moramo najti in mu omogočimo čim več lahkih košev. Če bo agresiven, bomo boljše moštvo," je povedal Westbrook.

Boston slavil po podaljšku

Prednost domačega parketa je ubranil tudi Boston, ki je po podaljšku s 113:107 ugnal Milwaukee. Bucksi so s trojko Khrisa Middletona ob zvoku sirene izsilili podaljšek, v katerem so bili s 14:8 boljši Celticsi. Al Horford je zbral 24 točk in 12 skokov, točko manj je dosegel Terry Rozier. 20 točk je prispeval Jaylen Brown, 19 novinec Jayson Tatum. Pri Milwaukeeju sta izstopala Giannis Antetokounmpo s 35 točkami, 13 skoki in 7 podajami ter Middleton z 31 točkami, 8 skoki in 6 podajami.

Vzhodna konferenca:

BOSTON (2) - MILWAUKEE (7) (1:0)

113:107 (29:17, 15:30, 26:19, 29:33) - podaljšek

Horford 24 in 12 skokov, Rozier 23, Morris 21, Brown 20; Antetokounmpo 35 in 13 skokov, Middleton 31.

CLEVELAND (4) - INDIANA (5) (0:1)

80:98 (14:33, 24:22, 27:18, 15:25)

James 24 (7/17 iz igre, 0/4 za tri), 12 podaj in 10 skokov, Smith 15, Nance 10; Oladipo 32 (6/9 za tri), Turner 16, Bogdanović 15, Stephenson 12.

Ponedeljek:

PHILADELPHIA (3) - MIAMI (6) (1:0)

Torek:

TORONTO (1) - WASHINGTON (8) (1:0)

Zahodna konferenca:

HOUSTON (1) - MINNESOTA (8) (1:0)

104:101 (27:21, 27:26, 22:25, 28:29)

Harden 44 (15/26 iz igre, 7/12 za tri), Capela 24 in 12 skokov, Paul 14; Wiggins 18, Rose 16, Teague, Crawford 15.



OKLAHOMA CITY (4) - UTAH (5) (1:0)

116:108 (25:25, 29:23, 27:24, 35:36)

George 36 (13/20 iz igre, 8/11 za tri), Westbrook 29, 13 skokov in 8 podaj, Anthony 15, Adams 12; Mitchell 27 in 10 skokov, Gobert 14.

Ponedeljek:

GOLDEN STATE (2) - SAN ANTONIO (7) (1:0)

Torek:

PORTLAND (3) - NEW ORLEANS (6) (0:1)

R. K.