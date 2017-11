Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 2 glasov Ocenite to novico! Kyrie Irving je v Dallasu odigral najboljšo tekmo v letošnji sezoni. Foto: Reuters Na zadnjih nekaj tekmah smo zaostajali kar za nekaj točk. Za nas je pomembno, da zlomimo ekipo v trenutku, ko ta doseže neki ritem, ne glede na to, ali je to v prvem ali drugem polčasu. Kot moštvo rastemo skupaj in se skupaj prebijamo skozi vse možne okoliščine. Kyrie Irving Veteran Dirk Nowitzki je proti Bostonu dosegel 14 točk. Foto: Reuters Kevin Love je bil ob zmagi Clevelanda v Detroitu najboljši strelec svoje ekipe. Foto: Reuters Kristaps Porzingis je Los Angeles Clippersom, ki ne najdejo poti iz krize - v Madison Square Gardnu so izgubili že deveto zaporedno tekmo - nasul 25 točk. Foto: Reuters Victor Oladipo je bil najbolj razpoložen igralec Indiane v Orlandu. Foto: Reuters Giannis Antetokounmpo ni mogel preprečiti poraza Milwaukeeja proti Washingtonu. Foto: Reuters Dodaj v

Irving poskrbel za nadaljevanje zmagovitega niza Bostona

Clippersi ne najdejo poti iz krize

21. november 2017 ob 07:58

Dallas - MMC RTV SLO

Košarkarji Bostona so v noči s ponedeljka na torek v Ligi NBA po podaljšku strli odpor Dallasa (102:110), blestel je Kyrie Irving, ki je gostiteljem nasul 47 točk.

Irving, ki se je pred začetkom letošnje sezone iz Clevelanda preselil k Celticsom, je odigral najboljšo tekmo v letošnji sezoni. Odigral je 39 minut obračuna, v katerih je dosegel 47 točk z metom iz igre 16/22 (met za tri 5/7). To je bil v zmagovitem nizu Bostona - ta traja 16 tekem - že osmi primer, ko so košarkarji iz Bostona nadoknadili velik zaostanek in na koncu zmagali.

Proti Dallasu so v zadnji četrtini zaostajali za 13 točk, nato pa izsilili podaljšek, v katerem so bili razred zase. Zdaj so le še tri tekme oddaljeni od rekorda ekipe iz sezone 2008/09, ki je zmagala 19-krat zapored.

"Na zadnjih nekaj tekmah smo zaostajali kar za nekaj točk. Za nas je pomembno, da zlomimo ekipo v trenutku, ko ta doseže neki ritem, ne glede na to, ali je to v prvem ali v drugem polčasu. Kot moštvo rastemo skupaj in se skupaj prebijamo skozi vse možne okoliščine," je bil po tekmi zadovoljen Irving.

V podaljšku odločil delni izid 8:0

Bostončani so bili v prvem polčasu boljši nasprotnik, na začetku druge četrtine so po košu Marcusa Smarta povedli že za 15 točk (22:37), a so se gostitelji vrnili in do odmora prednost Bostona stopili na +4. Dallas je v drugem polčasu zaigral precej bolje, izkoriščal je manjše nepozornosti v obrambi gostov, za najvišjo prednost na tekmi (+13) je 7 minut in 47 sekund pred koncem rednega dela srečanja s polaganjem poskrbel Dwight Powell. Toda Bostončani se niso predali, s skupnimi močmi so se še enkrat vrnili v tekmo, dobro minuto pred koncem je na 96 izenačil novinec Jayson Tatum. Harrison Barnes je ob koncu rednega dela tekme zgrešil met za zmago.

V podaljšku sta bili ekipi sprva izenačeni, nato pa je Boston na krilih Jaylena Browna, Irvinga in Tatuma z delnim izidom 8:0 napravil odločilno razliko za 16. zaporedno zmago. Zmagoviti niz najboljše ekipe Vzhoda bo v noči s srede na četrtek poskušal končati Goran Dragić z Miamijem.

Liga NBA, tekme 20. novembra:

CHARLOTTE - MINNESOTA 118:102

Howard 25 (20 skokov), Kaminsky 25; Crawford 19.

DETROIT - CLEVELAND 88:116

Harris 11; Love 19 (11 skokov), Crowder in James po 18.

ORLANDO - INDIANA 97:115

Vučević 25 (13 skokov); Oladipo 29, Bogdanović 26.

PHILADELPHIA - UTAH 107:86

Simmons 27 (10 skokov), Redick 20; Mitchell 17.

NEW YORK - LA CLIPPERS 107:85

Porzingis 25, McDermott 16; Griffin 21.

MEMPHIS - PORTLAND 92:100

Chalmers 21; McCollum 24, Lillard 21.

MILWAUKEE - WASHINGTON 88:99

Antetokounmpo 23; Beal 23, Oubre 18.

NEW ORLEANS - OKLAHOMA CITY 114:107

Davis 36 (15 skokov), Cousins in Holiday po 18; George 26, Westbrook 22 (16 skokov in 12 podaj).



DALLAS - BOSTON * 102:110

Barnes 31; Irving 47, Brown 22.

* - po podaljšku



SAN ANTONIO - ATLANTA 96:85

Aldridge 22 (11 skokov), Ginobili 16; Collins 21.



SACRAMENTO - DENVER 98:114

Hill in Koufos po 16; Barton 25, Harris 20.

Vzhodna konferenca:

BOSTON CELTICS 18 16 2 88,9 TORONTO RAPTORS 16 11 5 68,8 DETROIT PISTONS 17 11 6 64,7 CLEVELAND CAVALIERS 17 10 7 58,8 WASHINGTON WIZARDS 17 10 7 58,8 NEW YORK KNICKS 16 9 7 56,3 PHILADELPHIA 76ERS 16 9 7 56,3 INDIANA PACERS 18 10 8 55,6 -------------------------------------- MILWAUKEE BUCKS 16 8 8 50,0 ORLANDO MAGIC 17 8 9 47,1 CHARLOTTE HORNETS 16 7 9 43,8 MIAMI HEAT 16 7 9 43,8 BROOKLYN NETS 16 6 10 37,5 CHICAGO BULLS 14 3 11 21,4 ATLANTA HAWKS 17 3 14 17,6

Zahodna konferenca:

HOUSTON ROCKETS 17 13 4 76,5 GOLDEN STATE WARRIORS 17 13 4 76,5 SAN ANTONIO SPURS 17 11 6 64,7 PORTLAND TRAILBLAZERS 17 10 7 58,8 MINNESOTA TIMBERWOLVES 17 10 7 58,8 DENVER NUGGETS 17 10 7 58,8 NEW ORLEANS PELICANS 17 9 8 52,9 MEMPHIS GRIZZLIES 16 7 9 43,8 -------------------------------------- OKLAHOMA CITY THUNDER 16 7 9 43,8 LOS ANGELES LAKERS 17 7 10 41,2 PHOENIX SUNS 18 7 11 38,9 UTAH JAZZ 18 7 11 38,9 LOS ANGELES CLIPPERS 16 5 11 31,3 SACRAMENTO KINGS 17 4 13 23,5 DALLAS MAVERICKS 18 3 15 16,7

Tekma 22. novembra:

LA LAKERS - CHICAGO

Mitja Lisjak