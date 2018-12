Žan Mark Šiško je odlično vodil igro Primorske, ki je letos na 18 tekmah klonila le dvakrat. Foto: Sixt Primorska/Žiga Mikeli V naslednjem krogu ABA 2 se bo Primorska pomerila z Rogaško, ki je Koprčane letos že premagala. Foto: Sixt Primorska/Žiga Mikeli Dodaj v

Začetek sezone Primorske za čisto desetko

Zmaga Heliosa, poraz Rogaške

6. december 2018 ob 21:35,

zadnji poseg: 6. december 2018 ob 21:47

Koper - MMC RTV SLO

10. krog Lige ABA 2 in še deseta zmaga košarkarjev Sixta Primorske, ki so izjemno zmagovito serijo na domačem parketu nadaljevali proti Dynamicu (82:67).

V Bonifiki se je zbralo več kot 2.000 gledalcev. Beograjčani so v prvem polčasu večinoma vodili, na začetku devete minute že za sedem, na odmor pa so odšli s prednostjo točke, potem ko je ob izteku prvega dela trojko zadel Žan Mark Šiško, ki je v prvih 20 minutah dal kar 17 točk. V tretji četrtini – natančneje med 26. in 27. minuto – so tigri naredili delni izid 8:0 in povedli za 13. Gostje se niso več vrnili v igro.

Šiško je bil prvi strelec tekme z 21 točkami, v statistiko pa je vpisal še sedem podaj. Marko Jagodić Kuridža je dodal 14 točk, po 11 pa sta jih pristavila Lance Harris in Marjan Čakarun, ki je zbral tudi deset skokov.

Zmaga Heliosa, poraz Rogaške

Helios je na domačem parketu premagal drugouvrščeno ekipe lige, Spars iz Sarajeva (76:69). Domžalčani so na krilih Đoka Šakića, ki je dosegel kar 11 točk v uvodni četrtini, po prvih desetih minutah vodili z 29:16. Še pred koncem polčasa so gostje izenačili, a je prvi del s petimi zaporednimi točkami zaključil domači kapetan Jure Močnik. V drugem polčasu se je razigral Blaž Mahkovic, ki je bil s Šakićem na koncu z 20 točkami najboljši strelec tekme. V tretji četrtini je Helios povedel za 15. Sarajevčani so sicer znižali razliko, a bližje kot na -5 niso uspeli priti.

Rogaška je gostovala v Čačku, kjer je morala priznati premoč Borcu (89:84). Po prvi polovici srečanja so gostitelji vodili za 15. Pri Rogaški, ki je zadnjo četrtino dobila za deset, sta po 22 točk dosegla Žan Kosić in Miha Vašl.

10. krog:

SIXT PRIM0RSKA - DYNAMIC

82:67 (24:24, 14:15, 29:15, 15:13)

Šiško 21, Jagodić Kuridža 14, Harris in Čakarun po 11; Rakićević 18.

HELIOS SUNS - SPARS

76:69 (29:16, 15:23, 20:15, 12:15)

Mahkovic in Šalić po 20, Fon in Močnik po 9; Durmo in Albijanić 15.



BORAC - ROGAŠKA

89:84 (22:17, 26:16, 22:22, 10:29)

E. Đoković 19, I. Đoković 15; Kosić in Vašl po 22, Bilić 12, Šantelj 10.

LOVĆEN - VRŠAC 81:66

MZT SKOPJE - SUTJESKA 94:73

ZRINJSKI - SPLIT 80:72



Vrstni red: Primorska 20, MZT in Spars po 17 ... Rogaška in Helios po 14 ...

T. J.