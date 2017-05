James na svoj način odgovoril na seznam kandidatov za MVP

Cleveland ruši vse pred seboj. Potem ko je prvo tekmo konferenčnega finala proti Bostonu dobil s 104:117, je šlo na drugi tekmi še precej lažje in branilci naslova so zmagali s 86:130. Zgoditi bi se morala senzacija, da bi Boston lahko po takšnem zaostanku dobil serijo in se prebil v veliki finale. Foto: Reuters