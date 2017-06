Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 1.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Eva Lisec je bila s 14 točkami najboljša strelka pri Slovenkah. Foto: www.alesfevzer.com Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Košarkarice v Podgorici ves čas zaostajale

V četrtek še ena tekma

7. junij 2017 ob 22:41

Podgorica - MMC RTV SLO/STA

Slovenske košarkarice so na predzadnji pripravljalni tekmi pred EP-jem na Češkem v Podgorici izgubile proti Črni gori z 59:72.

V četrtek ob 20. uri se bodo Slovenke na istem prizorišču s Črnogorkami pomerile še enkrat.

Črna gora je bila na EP-ju 2015 na Madžarskem sedma, tudi letos ima visoke cilje, vlogo favorita pa je upravičila tudi v dvoboju s Slovenkami.

Domače košarkarice so bile v vodstvu od prve minute naprej, po prvi četrtini pa je bil izid le 9:4. V drugi četrtini so bile izbranke selektorja Damirja Grgića sicer natančnejše pri metu, toda pri tekmicah je bila neustavljiva Milica Jovanović, ki je imela največ zaslug za črnogorsko vodstvo s 30:22 ob polčasu.

Tudi v tretji četrtini so bile boljše Črnogorke, ki so še naprej dobro igrale v obrambi, v napadu pa sta se Jovanovićevi pridružili še Kristina Raković in Irena Matović, in čeprav so bile Slovenke boljše v skoku, je bil njihov poraz neizogiben.

Najboljši strelki slovenske ekipe sta bili Eva Lisec s 14 točkami (deset skokov) in Nika Barič z 12 (šest podaj), med strelke pa so se vpisale še Shante Marie Evans z 11 točkami, Teja Oblak s sedmimi, Sandra Piršič s petimi, Rebeka Abramovič tremi in Živa Zdolšek z dvema točkama.

V domači ekipi jih je Jovanovićeva dosegla 28, po deset točk pa Radovićeva, Matovićeva in Angelica Robinson.

