Slovenska ženska košarkarska reprezentanca je zadovoljna z žrebom skupin za evropsko prvenstvo 2019. Foto: EPA Dodaj v

Košarkarice v skupini s Turčijo, Italijo in Madžarsko

Selektor Grgić zadovoljen z žrebom

12. december 2018 ob 15:03

Beograd - MMC RTV SLO, STA

Slovenske košarkarice bodo poleti na evropskem prvenstvu 2019 v Srbiji in Latviji igrale v skupini s Turčijo, Italijo in Madžarsko. Slovenija bo predtekmovanje igrala v Nišu.

Na evropskem prvenstvu, ki bo trajalo od 27. junija in 7. julija, bo nastopilo šestnajst ekip. Zmagovalke predtekmovalnih skupin se bodo neposredno uvrstile v četrtfinale, drugo- in tretjeuvrščene ekipe pa bodo igrale repasaž za preostala štiri prosta mesta. Zaključni boji bodo potekali v beograjski Areni.

Slovenija bo prvo tekmo igrala z Madžarsko, naslednji dan jo čaka Turčija, po dnevu premora pa Italija.

"Z žrebom smo lahko zadovoljni. Dobili smo atraktivno skupino, v kateri so reprezentance približno enake kakovosti kot mi. Zavedamo se, da imata Italija in Turčija bogato tradicijo, Madžarska pa zadnja leta ogromno vlaga v žensko košarko. Tekmice zelo spoštujemo. Kljub temu, da še vedno veljamo za novince na velikih tekmovanjih, se ne bomo vnaprej predali. Na prvenstvo se bomo dobro pripravili, se borili in ob številčni ter glasni podpori fantastičnih navijačev prikazali všečno košarko, ki nas krasi v zadnjem obdobju," je povedal selektor slovenske slovenske reprezentance Damir Grgić.

Slovenija, ki je drugič zapored udeleženka Eurobasketa, je bila na žrebu v Beogradu uvrščena v zadnji, četrti kakovostni razred, saj ima glede na to, da bo za njo to šele drugi nastop na EP-ju, najnižjo uvrstitev na lestvici Fiba med vsemi udeleženkami tega evropskega prvenstva. Slovenija je na svetovni lestvici Fiba na 63. mestu, med evropskimi reprezentancami pa na 23.

Iz prvega bobna je Slovenija dobila Turčijo, šesto reprezentanco na svetu in tretjo v Evropi, Italija, ki je 31. na svetu in 16. v Evropi, je bila v drugem bobnu, v tretjem pa Madžarska, ki zaseda 50. mesto na svetu oziroma 19. v Evropi.

Slovenija je bila v skupino C uvrščena neposredno, saj jo je gostiteljica Srbija izbrala kot partnersko zvezo. Tekme predtekmovanja bo igrala v dvorani Čair, ki sprejme 4000 gledalcev.

Slovenija je na EP 2017 v Pragi zasedla 14. mesto. Premagala je Izrael (59:56), visoko izgubila s Srbijo (69:88) ter za las zgrešila zmago proti Franciji (68:70), ki je kasneje v finalu izgubila proti Španiji.

Žreb skupin za EP 2019

Skupina A (Riga): Ukrajina, Velika Britanija, Latvija, Španija

Skupina B (Riga): Švedska, Francija, Češka, Črna gora

Skupina C (Niš): Madžarska, Turčija, Italija, Slovenija

Skupina D (Zrenjanin): Belorusija, Rusija, Belgija, Srbija

T. O.