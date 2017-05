Košarkarje Rogaške bo Jankovićeva trojka preganjala v spanju

Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 4 glasov Ocenite to novico! Damjan Novaković v rotaciji ni imel velikega števila igralcev. Ekipi sta bila na primer priključena tudi mlada Luka Božak in Petar Vujačić, ki sta se izkazala v mlajših selekcijah. Foto: BoBo/Srdjan Živulović Olimpija je imela več razigranih igralcev in daljša klop. Morda je to tista razlika, zaradi katere smo na četrti tekmi padli v drugem polčasu. Čestitke Olimpiji. Jefferson je bil res neverjeten. Zadeli so nekaj težkih metov. Oni so zadeli, mi pa ne. Tu ni neke filozofije. V obrambi so bili čvrsti, mi pa smo malce popustili. Takoj na začetku polčasa smo šli v minus in to je tisto, kar si ne bi smeli dovoliti, a je tudi posledica njihove dobre igre. Ne smemo biti preveč razočarani. Seveda smo, saj smo si vsi želeli naslova, a realno finale ni bil cilj na začetku sezone. Zavedati se moramo ,da smo presegli svoje cilje. Igrali smo kot ekipa in dihali kot eno. Kapo dol, vesel sem, da sem lahko igral s temi fanti. Tadej Ferme



Tadej Ferme ima za sabo odlično sezono in zagotovo mu ponudb ne bo manjkalo. Med sezono je zablestel na tekmi proti Heliosu, ko je z devetimi trojkami podrl rekord državnega prvenstva. Foto: www.alesfevzer.com Vem, da smo igrali do zadnjega atoma moči. Imeli smo realne možnosti, da bi postali prvaki. Prvi dve tekmi sta bili tisti dve, ko bi morali vsaj eno dobiti. Žal se ni izšlo in je tako, kot je. Za finalno serijo računaš, da bo vsaka ekipa eno domačo tekmo odigrala vrhunsko. Mi smo tretjo, četrto je pa Olimpija. Tako kot je igrala v drugem polčasu, igra Olimpija vso sezono. Vedel sem, da bodo igrali agresivno kot le lahko, saj se niso hoteli vrniti v Rogaško. Soigralce sem opozoril, da bo tako. Olimpija ima vrhunske posameznike in proti taki ekipi lahko igraš le, če igraš vrhunsko kolektivno, mi pa na tej tekmi na trenutke nismo igrali, kot bi morali. Pač ni šlo. Dragiša Drobnjak Dee Davis je v povprečju dosegal 16,4 točke in pet podaj na tekmo, s čimer je bil prvi strelec in podajalec Rogaške. Foto: Srdjan Živulović/BoBo Sorodne novice Krona za nov začetek – slavje spremljalo tudi novo vodstvo Olimpije Union Olimpija po osmih letih spet na košarkarskem prestolu Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Košarkarje Rogaške bo Jankovićeva trojka preganjala v spanju

Če Jeffersona nista ustavila Partizan in Cedevita …

27. maj 2017 ob 09:43

Rogaška Slatina - MMC RTV SLO

Ob koncu sezone je trener Rogaške Damjan Novaković potegnil črto pod izjemno uspešno leto, v katerem so, kot pravi, presegli vse cilje in potenciale ekipe.

Košarkarji iz Rogaške Slatine so drugič v treh leti zaigrali v finalu državnega prvenstva. Pred dvema letoma so morali v boju za naslov v lokalnem obračunu priznati premoč sosedom iz Šentjurja. Tedaj so Slatničani dobili prvo tekmo, nato pa izgubili tri zapored in Tajfun se je veselil prvega naslova v zgodovini kluba. Letos je nasproti stal najtrofejnejši slovenski klub Union Olimpija. Po dveh razburljivih tekmah, ki sta bili odločeni v zadnjih sekundah, so zmaji povedli z 2:0. Nato so na tretji temi bistveno boljši bili varovanci Novakovića, na četrti pa niso bili kos razigranim Ljubljančanom.

"Presegli smo vse cilje in potencial ekipe, da sploh ne govorim o denarju. Ne me narobe razumeti, denar, ki je v Rogaški, je tudi na računih. Gre za novo zgodbo, ki pa se ciklično pojavlja. Tu gre za promocijo nekaterih igralcev, ki napredujejo in odhajajo potem v druge klube. Če pogledamo igralce, ki smo jih imeli v štirih letih, odkar sem tu, in bi iz teh naredili najboljšo ekipo, bi bili verjetno mi prvaki. Toda igralci so šli naprej. Čestitke upravi kluba, pokroviteljem in seveda igralcem za vrhunsko sezono. Zame smo mi prvaki. Vem, da smo izgubili finale, da smo bili blizu in nas bo še kakšen mesec preganjalo, ko se bomo ob treh ponoči zbudili in sanjali trojko Jankovića ali kaj podobnega. Dejstvo je, da je Rogaška igrala nad svojimi zmožnostmi. Da je toliko gledalcev iz Rogaške prišlo na tekmo v Ljubljani, pove, da smo dobro delali. Že dolgo Tivoli ni bil tako poln. Majhna Rogaška je privabila Ljubljančane, da navijajo za Olimpijo, na kar sem zelo ponosen," je dejal Novaković, ki je v Rogaški tudi igral, kot trener pa je sedem let vodil Tajfun, sedel pa je tudi na klopi Zlatoroga.

Če Jeffersona nista ustavila Partizan in Cedevita …

"Zelo smo ponosni na vse, kar smo dosegli. Igralcem sem čestital in še nekajkrat jim bom. Povedal sem jim, da so bili sijajni, ampak da laško še napredujejo. Na primer Šantelj je lani še igral v drugi ligi. Po porazu je bil objokan in razočaran. Všeč so mi taki karakterji, ki se nikoli ne predajajo in želijo zmagati, ne glede na kakovost ekipe in vse. Na zadnji tekmi je Jefferson zadel trojko od table, potem pa se je začel njegov "šov". Nismo ga znali zaustaviti, Če ga pa niso znali Partizan, Cedevita in Budućnost, pa tudi mi nimamo kaj jokati zaradi tega," je dodal 50-letni trener, ki je glavni tvorec uspehov kluba v zadnjih letih. Moštvo je prevzel leta 2013 in poskrbel, da je Rogaška edini klub, ki je v zadnjih treh letih dvakrat igrala v finalu. Kontinuiteta rezultatov potrjuje dobro delo. Čeprav si zaradi financ ne morejo privoščiti zvenečih imen, pa vsakič sestavijo konkurenčno ekipo.

Kot pravi Novaković, jih poleti znova čaka trdo delo: "Rogaška ima urejeno okolje. Kar se tiče štaba, priprav, pogojev za delo, ne zaostajamo za najvišjo ravnjo. Proračun pa je, kakršen je. Ne moremo kupovati dokazanih igralcev. Čaka nas novo težko poletje, da poiščemo ambiciozne igralce, ki imajo kakovost oziroma potencial, a so nekje v karieri zašli in potrebujejo leto samozaupanja, igre in razvoja, da znova pridejo na staro pot. Take igralce bo vedno težje najti. V Sloveniji smo omejeni, saj Slovenci, ki so dobri, igrajo v tujini. Sestaviti moramo torej formulo osmih Slovencev s štirimi tujci. Tujci bodo verjetno znova iz Lige NCAA. Da spraviš igralca iz študentske lige, da igra dobro, pa za tistega, ki ne ve, je krvavo delo. Srečo smo imeli, da smo iz Xavierja dobili Davisa, ki je prve štiri mesece, ko je prišel, kašljal, letos pa je eksplodiral. Johns je bil s slabše univerze, a vseeno prve divizije. Tudi on je napredoval."

Igra se je vrtela okoli Davisa in Fermeta

Novaković je izpostavil oba Američana, ki sta se izkazala za dobri okrepitvi. Predvsem Dee Davis je igral odlično. Bil je motor zasedbe, ob koncu igral praktično po cele tekme in bil prvi strelec ter podajalec ekipe. Tudi Taylor Johns je bil zelo koristen, tretji strelec in prvi skakalec kluba, z višino in močjo pa je bil težko zaustavljiv za krila v slovenski ligi. "Verjetno bodo ti igralci zapustili klub. Iskali bomo nove, želimo pa čim prej sestaviti ekipo in začeti trenirati. Počakali bomo odločitev upravnega odbora, kako naprej. Če dobro vem, gre Olimpija v Eurocup in v Ligo ABA. Jadransa liga nas ne želi. Ostaja torej možnost za Fibino ligo prvakov. Zagotovo bo predsednik s sponzorji razmislil in preračunal vse možnosti denarnih nagrad in stroškov. Na podlagi tega se bomo odločili, bo pa nekje do 15. junija več jasnega. Pred tem še piknik za igralce, službeno kosilo, potem pa nekajdnevni odklop od košarke, da se napolnijo baterije," se je že v novo sezono usmeril Novaković.

Ko je omenjal igralce, je treba izpostaviti ostrostrelca Tadeja Fermeta. 25-letni kapetan, ki prihaja iz bližnjega Mestinja, je bil takoj za Davisom drugi strelec in podajalec Rogaške, igra pa se je tako kot okoli Američana vrtela okoli njega. Letos je naredil zares velik korak naprej in nedvomno je zanimiv za finančno močnejše klube. Obenem je dokazal, da se je pripravljen preizkusiti na nekoliko višjem nivoju. S koncem sezone mu je tudi potekla pogodba s klubom. Z izkušnjami je bil zelo pomemben člen Rogaške tudi zimzeleni Dragiša Drobnjak, ki je bil pred dvema letoma najzaslužnejši za slavje Tajfuna v finalu nad Rogaško, v rotaciji pa sta konkretno minutažo letos imela še Dragan Đuranović in Miha Fon. Ostali so igrali manj.

Dober premislek, potem pa naprej

V klubu so razumljivo previdni glede prihodnosti, saj bodo s podobnim kadrom težko konkurenčni na več frontah. Že letos se jim je vsaka poškodba močno poznala. Spogledovali so se z Ligo ABA, ki so si jo glede na sicer nesmiselna pravila KZS-ja, ki ne priznava jadranske lige, a v pravilih piše, da se finalista vanjo uvrstita, zagotovila. Toda regionalno tekmovanje se krči in Slovenija je izgubila mesto. Slovenski klubi so imeli najnižji koeficient zmag. Pred dvema letoma je izpadel Tajfun, letos pa Krka, ki se je izpada komaj rešila že pred dvema letoma. Rogaška je v 90. že igrala v Evropi, zatem pa je klub padel v finančne težave. Nov klub so ustanovili leta 1998. Zaradi izkušenj in tudi na primer šentjurskega zgleda izpred dveh let bodo pri načrtovanju naslednje sezone previdni.

Novaković pravi, da bo prvi, ki bo odstopil od nerealnih idej in bodo ob najslabšem scenariju pač znova igrali slovensko prvenstvo. "Situacija ni preprosta. Opcija z novimi igralci, ki se razvijajo, zagotovo ne bo pila vode v Fibini ligi prvakov. Torej je v tem primeru treba zadržati čim več igalcev iz te ekipe. Nekaterih vemo, da ne moremo. Torej je treba poiskati Američani, ki so že igrali v Evropi, a svojega potenciala zaradi različnih razlogov niso izkoristili. Veliko je variant, treba bo dobro razmisliti in prespati, potem pa bomo videli, kako naprej."

Tilen Jamnik