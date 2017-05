Krona za nov začetek – slavje spremljalo tudi novo vodstvo Olimpije

25. maj 2017 ob 06:37

Ljubljana - MMC RTV SLO

"Zelo sem srečen in res zadovoljen, v četrtek se bo lepo zbuditi in biti Ljubljančan," je ob slavju na tivolskem parketu z velikim nasmeškom razlagal trener novih državnih prvakov Gašper Okorn.

2. junij 2009 je Union Olimpija zadnjič slavila državni naslov. Tedaj so zmaji v finalni seriji s 3:0 v zmagah pometli s Heliosom. Leto kasneje so v hramu slovenske košarke sedeli poklapani in opazovali slavje Krke. S tem se je začela osemletna suša, ki pa so jo prekinili letos. Kar se tiče finančnega vložka, so sestavili skromno zasedbo, najcenejšo v zadnjih letih, toda Okornu je s sodelavci uspelo igralce povezati v pravo ekipo. Tako so februarja prekinili triletni post osvajanja domačih lovorik, ko so bili najboljši v pokalu, piko na i sezoni pa so postavili z dvojno krono.

Na četrti tekmi finala so po zaslugi odličnega drugega polčasa s 94:78 zanesljivo ugnali Rogaško in osvojili 16. zvezdico. "Rogaška je fenomenalno zadevala v prvem polčasu, to je bilo pa tudi vse. Vse ostalo je bilo na naši strani. Ko se je enkrat ta met ustavil, kar je bila posledica naše agresivne obrambe, ki smo jo začeli igrati v tretji četrtini, so se morali zlomiti. Drugi polčas je potrditev in je bil dovolj prepričljiv, da lahko rečemo, da je Olimpija zasluženo prvak. Vsem nam ta naslov veliko pomeni. Za nami je dolga sezona in to je pika na i. Zahvalil bi se prekrasni publiki v Tivoliju. Čestital bi igralcem in se zahvalil svetu sponzorjev ter upravi kluba za zaupanje. Naj bo ta dvojna lovorika, ki smo jo pripeljali nazaj v Ljubljano, nov začetek za Olimpijo. Se pravi ena pozitivna stvar, pozitiven signal, da se korak po korak stopi naprej," je po naslovu povedal ljubljanski trener.

Srečna roka pri izbiri tujcev

Priprava na sezono je bila znova negotova. Najprej ni bila jasna usoda glede Lige ABA, nato se je ekspresno sestavila ekipa, na roko pa jim ob tem tudi niso šla različna stališča s KZS-jem. Prvo polovico sezone praktično v Ljubljani niso imeli časa za treninge in konkretne analize ter priprave na nasprotnika. Na treh frontah so igrali po tri tekme na teden, toda v tem času je zasedba postala prava ekipa. Vmes sta (pričakovano) odšla Semen Šaškov in Marko Mlađan, ki kot tujca zares nista predstavljala dodane vrednosti, presenetljiv pa je bil nenaden odhod Blaža Mesička. V izjemno napornem ritmu je bila kar naenkrat močno zmanjšana rotacija.

Toda letos je imela Olimpija zares srečno roko pri izbiri tujcev, ki že dolgo niso v zeleno-belem dresu odigrali tako pomembnih vlog. Udarni trojec so tvorili organizator igre z izjemno mehko roko Brandon Jefferson, vsestranski neugodni levičar Devin Oliver, ki je bil pripeljan kot krilo, a je bil na koncu ključni na poziciji štiri, in center Nikola Janković, ki je iznajdljiv pod košem, a še toliko bolj nenatančen s črte prostih metov. Omenjena trojka je prevzela glavno breme. Čeprav kar nekajkrat udarna peterka ni imela pomoči s klopi, pa so imeli vendarle dovolj individualne kakovosti, da so postali najboljši v Sloveniji. Janković je blestel na pokalu in postal MVP tekmovanja, v državnem prvenstvu je bil izvrsten Oliver, ki je bil najkoristnejši igralec finala, ob tem pa je ves čas nasprotnikov koš polnil Jefferson, junak zadnje tekme.

Pokal dvignil Gregor Hrovat

Ob omenjenih tujcih je bil ključen tudi Gregor Hrovat, ki je pomembno vlogo odigral tako v obrambi kot v napadu. Koprčan, ki je med sezono prevzel kapetanski trak, je letos naredil velik korak naprej. Ob slavju je Primorec – tudi zadnji kapetan Olimpije, ki je dvignil pokal leta 2009 je bil z Obale, Sašo Ožbolt – izpostavil navijače in dejal, da je ta naslov tudi zanje. V Tivoliju se jih je zbralo lepo število, skupaj z odličnimi gostujočimi privrženci so pripravili izjemno vzdušje, kakršnega v Ljubljani praktično ni bilo od evroligaških časov.

"Imeli smo izjemno dolgo sezono z neverjetno veliko tekmami. Vsi košarkarji smo dali vse od sebe in iztisnili maksimum. Zdaj zasluženo slavimo ta naslov. Rogaška je letos pokazala odlično igro. Tudi zadnja tekma je bila izjemno težka. Ob polčasu smo bili skupaj. Med odmorom smo si dejali, da bo to zadnjih 20 minut v sezoni in da se ne bomo vrnili v Rogaško. V drugem delu smo res igrali fantastično obrambo," je povedal Hrovat.

Prvi dve tekmi finalne serije sta bili odločeni po dramatičnih končnicah. Na prvi se je Olimpija rešila ob koncu podaljška in odločilen koš dala ob izteku dodatka. Obakrat je bil junak Janković. Na drugi je bilo podobno tesno, tedaj pa je izjemno pomembno trojko z nekaj sreče zadel Jefferson. Na tretji tekmi je Rogaška v bistvu nadigrala zmaje. Na krilih tega uspeha so Slatničani tudi sproščeno začeli dvoboj v Tivoliju. Takoj so zadeli dve trojki. V tem ritmu pa je predvsem Darwin Davis tudi nadaljeval. Američan je na začetku druge četrtine zadel že četrto trojko iz štirih poskusov. Na koncu se je ustavil pri sedmih. Polčas je Olimpija kljub neprepričljivi igri dobila za točko.

25 točk Jeffersona v drugem polčasu

Dobra igra Davisa v prvem delu, ko je dosegel 15 od svojih 29 točk, pa je med odmorom podžgala Jeffersona. Prvi "play" Olimpije je "eksplodiral" v drugem delu, ko je bil neustavljiv. Zadeval je z vseh položajev, obenem pa tudi s prodori razbijal obrambo Rogaške, v koš katere je v drugem delu nasul kar 25 točk. "Vzel sem kar malce osebno, saj me je Davis v prvi četrtini "ubil", v bistvu kar v celem prvem polčasu. V drugem sem moral dokazati, da znam igrati," je dejal Jefferson. Organizator igre je v napadu prevzel vajeti v svoje roke, zmaji pa so tudi zaigrali agresivno in nepopustljivo obrambo, proti kateri gostje niso našli rešitve. Vseeno so v tretji četrtini še ohranili stik, v zadnji pa so jim povsem pošle moči in ljubljanska prednost je bila hitro neulovljiva.

"Ta ekipa je imela med sezono veliko vzponov in padcev, res veliko. Ostali smo skupaj in zdaj smo tu. Se je izplačalo. Blagoslovljeni smo, da smo lahko zmagali zadnjo tekmo v sezoni. To je najlepši zaključek. Zdaj pa se že veselim vrnitve domov. Na tretji tekmi smo igrali preveč sproščeno. Mislili smo, da nam bodo kar pustili, a so nam "izprašili riti". Res smo bili slabi. Smo pa delo hoteli končati doma. Nismo se želeli vračati v Rogaško. V pravem trenutku smo stopili skupaj," je dodal odlični Američan, ki je bil s 30 točkami prvi strelec zadnje tekme sezone.

Oliver bi priznanje predal Jeffersonu

Za MVP-ja finala je bil izbran Oliver, a 204 centimetre visoki krilni center je dodal, da bi morala nagrada pristati v rokah njegovega rojaka: "Neverjetno. Jaz bi sicer nagrado za najkoristnejšega igralca dal Jeffersonu, ki je na najbolj pomembni tekmi stopil v ospredje in pokazal največ. To je moj ameriški brat. Sem pa počaščen, da sem MVP in da smo pripeljali naslov nazaj v Ljubljano, kjer ga res predolgo ni bilo."

S svojimi igrami je Oliver letos pustil velik pečat in morebiti bo tudi v prihodnje navduševal ljubljanske navijače: "Zaljubil sem se v mesto in res se dobro počutim tu. Vse mi je všeč. Na tej tekmi so bili izvrstni tudi navijači. Ko jih vidiš, moraš dati vse od sebe, se boriti in zanje dati maksimum." Američan je za konec še potegnil črto pod sezono: "Imeli smo veliko vzponov in padcev. V Eurocupu smo skušali narediti, kar smo lahko, v Ligi Aba pa se mi zdi, da bi lahko končali višje, a nam je malo zmanjkalo. V slovenski ligi smo vedeli, da imamo lepe možnosti. Morali smo igrati kot prava ekipa in vztrajati do konca. To je maraton in ne šprint. Odigrati 80 tekem in imeti v rokah lovoriko, res lep občutek."

Mulalić: Čutim določeno mero ponosa

Na začetku je bil kapetan eden redkih Ljubljančanov v ekipi Mirko Mulalić, ki se je pred sezono vrnil domov. Med letom je zaradi nesoglasij s trenerjem nekaj tekem presedel. Zatem sicer ni igral več tako pomembne vloge, je pa v finalu predvsem v obrambi naredil svoje delo, ko je tekal za razpoloženim Tedejem Fermetom. "Moram reči, da predvsem čutim določeno mero ponosa. Vesel sem za vse fante, da smo zdržali te turbulence. Tudi strokovnemu štabu, ki je breme teh osmih letih uspešno skrival pred nami. Tako smo se osredotočili le na igranje košarke. Mislim, da smo si povsem zaslužili. Tudi v tistih trenutkih, ko smo bili na najnižji točki in je kazalo, da se sploh ne bomo uvrstili v končnico, smo se zbrali, zdržali in nagrada je zdaj tukaj."

Že dolgo Olimpijina ekipa ni bila tako motivirana v boju za domače lovorike. Tako je bilo že na zaključnem turnirju pokala v Domžalah, enako je bilo zdaj v končnici in finalu državnega prvenstva. Temu je primerno sledilo tudi prešerno slavje. Mulalić je omenil težak položaj, v katerem so se znašli zmaji. Namreč v Ligi za prvaka so imeli kar nekaj težav in skozi šivankino uho so se prebili med štiri. Tedaj tudi niso imeli usode v svojih rokah, vendar ekipa je ostala enotna. Dobila je zadnje tri tekme Lige za prvaka, nato v polfinalu z 2:0 izločila Krko, ki je bila prva po rednem delu, v finalu pa prek Rogaške prišla do naslova, in ko so dobili okoli vratu zlate kolajne, pa se je košarkarjem odvalil težak kamen. "Medalja je zelo lahka. Veliko težja bi bila srebrna. To sem prepričan," je dejal Mulalić in dodal: "Ekipa je pokazala pravi karakter in pravi obraz. Odločilna je bila lakota vseh fantov, da pridemo do konca. Glede tega smo bili na isti strani. To poveže ekipo. Vsi smo imeli skupni cilj. Do njega smo skupaj korakali. Kar smo si zadali, smo izpolnili."

Mermal potrdil prihod Berločnika

Olimpija že vrsto let od slovenskih ekip igra na najvišji evropski ravni. Zdaj je ostala edina, ki bo igrala v Ligi ABA. Še bolj kot kadar koli do zdaj, se zaradi tega potrebuje močno ljubljansko zasedbo, kajti znova je postala vlečni konj slovenske klubske košarke, ki bi za sabo lahko potegnil druge klube. V dveh letih je Slovenija namreč s treh predstavnikov v regionalni ligi pristala le na enem, kar priča o zaskrbljujoči kakovosti slovenskih ekip. Zdaj le močna Olimpija lahko pribori z dobrim koeficientom novo mesto.

Kot je dejal Okorn, naj bo naslov začetek nove poti Olimpije. V Ljubljani bo prišlo do sprememb. V bistvu že prihaja. Drugi polčas je ljubljanski župan Zoran Janković spremljal v družbi Tomaža Berločnika in Jožeta Mermala. Berločnik, predsednik uprave Petrola, bo novi predsednik Olimpije, kar je potrdil tudi Mermal, vodja sveta sponzorjev. Ob tem je dodal, da je cilj stabilizirati klub, saj Ljubljana in Slovenija uživata v dobri košarki. Ob tem je izpostavil, da bo imelo novo vodstvo visoke cilje, že zdaj pa so precej znižali dvomilijonski dolg.

Tilen Jamnik