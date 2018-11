Krka zapustila dno jadrana

Novomeščani prehiteli tudi Olimpijo

18. november 2018 ob 19:10

Novo mesto - MMC RTV SLO

Košarkarji Krke so v 8. krogu jadranske lige prepričljivo z 82:69 premagali drugouvrščeno Mego Bemax in zapustili zadnje mesto tega tekmovanja.

Novomeščani so srečanje sicer slabo začeli in po nekaj minutah zaostajali za osem točk. Že ob koncu prve četrtine je bila podoba na semaforju drugačna. Varovancem Simona Petrova se je odprlo v napadu, tako da so si ob koncu prvih desetih minut priigrali tri točke naskoka.

Podobno je bilo nadaljevanje. V drugi četrtini si je Krka priigrala dvomestno prednost, ki jo do konca tekme ni več izpustila iz rok. V tretji četrtini je povedla za 23 točk, na začetku zadnjega dela pa celo za 25.

To je prvi poraz Mege na gostovanju in tretja zmaga Novomeščanov v Ligi ABA, s katero so prekinili niz treh porazov in na lestvici prehiteli tudi Petrol Olimpijo.

Najboljši igralec tekme je bil Paolo Marinelli, ki je v 23 minutah dosegel 23 točk. Drugi najučinkovitejši strelec Krke je bil Luka Lapornik s 14 točkami.

8. KROG

KRKA - MEGA BEMAX

82:69 (27:24, 20:11, 21:15, 14:19)

Marinelli 23, Lapornik 14, Mahkovic 9, Bratož 8; Mokoka 16, Bitadze 10.

IGOKEA - PETROL OLIMPIJA

115:105 (39:25, 27:35, 23:20, 26:25)

Lešić 21, Williams 20; Reynolds 21, Simonović in Badžim po 20, Špan 13, Lazić 11, Begić 8.



FMP - CEDEVITA

81:95 (16:25, 19:22, 19:26, 27:22)



CRVENA ZVEZDA - MORNAR

104:71 (23:16, 27:16, 25:27, 29:12)



Ob 19.00:

BUDUĆNOST - PARTIZAN



Ponedeljek ob 18.00:

CIBONA - ZADAR

Lestvica: CRVENA ZVEZDA 8 0 141 16 MEGA BEMAX 6 2 30 14 BUDUCNOST 5 2 48 12 CEDEVITA 4 4 19 12 FMP 4 4 -14 12 PARTIZAN 4 3 15 11 IGOKEA 3 5 -30 11 KRKA 3 5 -62 11 CIBONA 3 4 -20 10 PETROL OLIMPIJA 2 6 -27 10 MORNAR 2 6 -64 10 ZADAR 2 5 -36 9

R. K.