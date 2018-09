Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 2.1 od 7 glasov Ocenite to novico! Kevin Garnett spada med najboljše krilne centre vseh časov. Foto: AP Dodaj v

Kevin Garnett računovodjo toži za krajo 77 milijonov dolarjev

7. september 2018 ob 11:23

Minneapolis - MMC RTV SLO, STA

Svojčas eden najboljših košarkarjev na svetu, Kevin Garnett, je vložil tožbo zoper računovodje, ki naj bi ga skozi leta oškodovala kar za 77 milijonov dolarjev (66,3 milijona evrov).

Časnik Minneapolis Star Tribune je poročal, da Garnett toži računovodjo Michaela Wertheima in njegovo firmo Welenken, ker naj bi pomagala zdaj že obsojenemu finančnemu svetovalcu Charlesu Banksu, ki sedi za zapahi, ukrasti na desetine milijonov dolarjev.

"Banks je namerno dolga leta ... plenil Garnetta in mu kradel zaslužke ter imetje, vključno z leti, ko je Werheim s svojo firmo Welenken košarkarju in njegovim podjetjem zagotavljal računovodske storitve," je zapisano v tožbi. V njej še piše, da je "Wertheim vedel, da si Banks pomaga do milijonov dolarjev košarkarja in da ni ničesar storil glede tega". Primer bodo obravnavali na okrožnem sodišču v Minneapolisu.

42-letni prihodnji član Hiše slavnih se je po 21-letni uspešni karieri upokojil pred dvema letoma. V času kariere je zgolj s plačo zaslužil 326 milijonov dolarjev. 13 let je igral za Minnesoto in je prava ikona franšize Timberwolvesov. Šest let je bil član Bostona in s Celticsi leta 2008 osvojil šampionski prstan. Nato je dve leti igral še za Brooklyn. Leta 2004 je bil izbran za MVP-ja najmočnejše lige na svetu.

Nekdanji finančni svetovalec Banks si je leta 2017 zaradi vloge pri prevari in večmilijonski kraji drugega zvezdnika NBA, Tima Duncana, prislužil štiriletno zaporno kazen. Poleg zapora je moral Banks plačati še 7,5 milijona dolarjev kazni.

