Vince Carter je med letoma 2011 in 2014 igral tudi za Dallas, katerega član je zdaj Luka Dončić. Foto: EPA Chris Bosh je poudaril, da je še vedno sposoben igrati košarko na najvišji ravni. Foto: EPA

Leta so le številka: Carter pri 41 letih podpisal za Atlanto

Bosh razmišlja o nadaljevanju kariere

31. avgust 2018 ob 10:25

Atlanta - MMC RTV SLO, STA

Vince Carter bo nadaljeval košarkarsko kariero v Ligi NBA. 41-letnik bo v novi sezoni nosil dres Atlante.

V pretekli sezoni član Sacramenta, njegovo povprečje je znašalo 5,4 točke, 2,6 skoka in 1,2 podaje na tekmo, je pred selitvijo v olimpijsko mesto igral še za Toronto, New Jersey, Orlando, Phoenix, Dallas in Memphis.

Za Carterja bo to 21. sezona v Ligi NBA, v tem segmentu se je izenačil s Kevinom Garnettom, Dirkom Nowitzkim, Robertom Parishem in Kevinom Willisom.

"Air Canada" v Torontu

Carter je največje sledi pustil pri Torontu, zaradi izjemnih telesnih sposobnosti so ga tedaj poimenovali kar "Air Canada". V svoji krstni sezoni je bil izbran za najboljšega novinca v najmočnejši košarkarski ligi na svetu, osemkrat je nastopil tudi na tekmah zvezdnikov Lige NBA. Z ameriško reprezentanco je osvojil odličje zlatega leska na poletnih olimpijskih igrah v Sydneyju leta 2000.

Bosh razmišlja o nadaljevanju kariere

Medtem tudi Chris Bosh, ki je leta 2016 zaradi zdravstvenih težav prekinil kariero, še ni vrgel puške v koruzo. "Še vedno upam, da bom premagal težave in nekaj dosegel. Veselim se izziva, vem, da sem še vedno sposoben igrati košarko in pomagati ekipi z meti za tri točke in v obrambi," je povedal dvakratni zmagovalec lige NBA za spletno stran Yahoo Sports. "Če se do februarja ne bo nič zgodilo, nisem neumen," je dodal. Po 9. februarju 2016 se zaradi motenj v krvnem obtoku 34-letni košarkar sicer ni več pojavil na igrišču.

