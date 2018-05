Poudarki Prvi "break" Golden Stata

Harden 41 točk, Durant 37 točk

Druga tekma v noči na četrtek Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 2.2 od 4 glasov Ocenite to novico! James Harden je točkovno sicer dobil dvoboj s Kevinom Durantom, a slednji je parket v noči na torek zapustil boljše volje. Foto: Reuters Danes smo večkrat psihično padli. Nismo se pravočasno pobrali, izgubljali smo žoge, zgrešili tudi odločno preveč polaganj. Morali se bomo izdatno izboljšati. Mike D'Antoni, trener Houstona Klay Thompson je v ključnih trenutkih zadeval pomembne mete, s katerimi je ustavljal nalete Houstona. Foto: Reuters Draymond Green, ki je zbral vsega pet točk, si je v prvi četrtini takole prislužil tehnično napako, potem ko je po metu odrinil Hardna, z 41 točkami najučinkovitejšega igralca tekme. Foto: Reuters Dodaj v

Neustavljivi Durant divjal po Houstonu

Hardnovih 41 točk premalo za zmago

15. maj 2018 ob 07:32

Houston - MMC RTV SLO

Košarkarji Golden Stata so dobili prvo tekmo konferenčnega finala Zahoda Lige NBA. V Houstonu so bili od Rocketsov boljši s 119:106.

Kalifornijci, ki so prvič po letu 2014 serijo končnice začeli z gostovanjem, so glavnino dela opravili v drugem polčasu, v katerem sta 'eksplodirala' Klay Thompson in predvsem Kevin Durant.

"Smo v finalu Zahoda, nasprotnik ima veliko energije. Zadali smo prvi udarec, udarjati nameravamo še naprej," je po tekmi s 37 točkami dejal prvi strelec Warriorsev Durant.

Dober začetek Houstona

Gostitelji so v tekmo sicer vstopili odločno, s šestimi zaporednimi točkami so dali nasprotniku vedeti, da ne bodo lahek zalogaj, z zabijanjem Clinta Capele dobrih pet minut pred koncem prve četrtine so povedli s +9 (21:12), a se je ekipa iz Oaklanda hitro vrnila in na začetku druge četrtine s polaganjem Davida Westa prvič povedla (33:35). Houston je zadnjič na tekmi vodil 26 sekund pred koncem polčasa, ko je Harden zabil za 56:53, nato so vajeti v svoje roke vzeli varovanci Steva Kerra.

Durant in Thompson povzročala preglavice

Izid je bil zadnjič izenačen na začetku tretje četrtine (58:58), nato je Golden State stopil na plin (znatno je pri tem pomagala tudi peta osebna napaka Trevorja Arize). Prednost je počasi, a vztrajno naraščala, gostitelji niso imeli odgovora na hitro in kombinatorno igro nasprotnika, Thompson in Durant sta jim povzročala ogromno preglavic, slednji je s polrazdalje zadel za +13 (72:85). Warriorsi so v zadnji četrtini padli v rahlo strelsko krizo in Houstonu z delnim izidom 11:2 dovolili skorajšnjo vrnitev (83:87), a je nalet gostiteljev s trojko presekal Thompson. Gostje niso popustili, slabo minuto in pol pred koncem je za najvišjo prednost na tekmi (+14) s črte prostega meta poskrbel Durant (100:114). Zmagovalec je bil odločen.

D'Antoni: Večkrat smo psihično padli

"Takšna tekma je le dokaz, zakaj bi si ga v klubu želel vsak trener," je po obračunu o Durantu dejal trener Golden Stata Kerr in dodal: "Zadene lahko od koder koli, kadar koli." 29-letni košarkar sicer ni bil zadovoljen z odločitvijo svojega trenerja, ki ga je na klop poklical v zaključku tretje četrtine. "Ne moreš kar priti na parket in jih premagati. Danes smo večkrat psihično padli. Nismo se pravočasno pobrali, izgubljali smo žoge, zgrešili tudi odločno preveč polaganj. Morali se bomo izdatno izboljšati," pa je po tekmi dejal trener Houstona Mike D'Antoni.

Serija se bo nadaljevala v Houstonu v noči s srede na četrtek, nato bosta na sporedu dve tekmi v Oracle Areni v Oaklandu.

Liga NBA, končnica, finale Zahoda

Prva tekma:

HOUSTON (1) - GOLDEN STATE (2) 0:1

106:119 (30:29, 26:27, 24:31, 26:32)

Harden 41, Paul 23 in 11 skokov, Gordon 15, Capela 12, Ariza 8, Green 6, Tucker 1; Durant 37, Thompson 28, Curry 18, Iguodala 11, Young 9, Livingston 7, Green 5, Looney in West po 2.

Finale Vzhoda, druga tekma, sreda ob 2.30:

BOSTON (2) - CLEVELAND (4) 1:0

V krepkem tisku je stanje v zmagah. Igrajo na štiri zmage po sistemu 2-2-1-1-1.

Mitja Lisjak