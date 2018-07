Nowitzki pred podpisom enoletne pogodbe z Dallasom

Nova pogodba vredna pet milijonov dolarjev

19. julij 2018 ob 21:49

Dallas - MMC RTV SLO

Luka Dončić bo imel v Dallasu v svoji prvi sezoni izvrstnega mentorja, saj je pred podpisom nove pogodbe z Mavericksi legendarni nemški košarkar Dirk Nowitzki.

Kot pišejo ameriški viri, bo Nowitzki (v verjetno svoji zadnji sezoni) v žep pospravil pet milijonov dolarjev. 40-letni košarkar iz Würzburga bo tako v dresu Dallasa odigral še 20. sezono. Teksaška franšiza ni uporabila možnosti v pogodbi svojega najboljšega košarkarja v zgodovini, po kateri bi jo podaljšala še za eno leto. Tako je namreč naredila prostor za plačo nove okrepitve DeAndreja Jordana, Nowitzki pa bo zdaj podpisal novo pogodbo, s katero bo zaslužil nekoliko manj.



Nowitzki je evropski košarkar, ki je do zdaj v Ligi NBA pustil največji pečat. Vso kariero igra za Dallas, ki ga je leta 2011 vodil do naslova. Tedaj je bil izbran za MVP-ja finala, štiri leta prej pa je bil imenovan za najkoristnejšega posameznika rednega dela sezone. 13-krat je zaigral na tekmi All Star, štirikrat je bil izbran v najboljšo peterko lige, petkrat v drugo, trikrat pa v tretjo. V najmočnejši ligi na svetu je skupaj odigral več kot 1.600 tekem in v povprečju dosegal dobrih 21 točk.

Blestel je tudi v dresu nemške reprezentance, s katero je leta 2002 na svetovnem prvenstvu osvojil bronasto medaljo, leta 2005 pa na EuroBasketu srebrno. Na obeh turnirjih je bil izbran za najkoristnejšega igralca. Na kar treh evropskih prvenstvih je bil najboljši strelec.

T. J.