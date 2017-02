Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Sergio Llull je blestel s 26 točkami (iz igre 9/12) in osmimi skoki. Njegov statistični indeks: 31. Foto: EPA Sorodne novice Zvezda je pot do zmage tlakovala z izvrstno drugo četrtino Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Llull s trojko za stotico kronal izjemno predstavo

Dončić vse točke dosegel v zadnji četrtini

24. februar 2017 ob 22:48

Madrid - MMC RTV SLO

Košarkarji Reala so v 23. krogu Evrolige osemnajstič zmagali in ostajajo sami na vrhu lestvice. Darušafako so premagali s 101:83. Luka Dončić je dosegel pet točk.

Real je tik pred koncem prve četrtine povedel s 30:12, neustavljiv pa je bil Sergio Llull, ki je v prvih desetih minutah dosegel 19 točk. V nadaljevanju je Darušafaka zaman lovila tekmece. Ob koncu tretje četrtine je sicer prišla na manj kot deset točk zaostanka, vendar je Real po delnem izidu 6:0 v odločilno četrtino krenil s prednostjo 15 točk (75:60), jo povišal že na 20 točk, tako da je zanesljivo dosegel deveto zaporedno zmago v Evroligi.

Luka Dončič je v igro prvič vstopil v 12. minuti, ko je zamenjal Llulla. Prvi točki je dosegel sredi zadnje četrtine. Poleg petih točk je zbral še sedem podaj in pet skokov.

Tekma se je končala s spektakularno trojko Llulla, kar je pomenilo, da je Realu uspelo doseči stotico. Llull je tekmecu nasul 26 točk ob metu za tri točke 6/8.

Evroliga, petkove tekme 23. kroga

ANADOLU EFES - BASKONIA

96:85 (23:21, 24:17, 26:22, 23:25)

Heurtel 21 točk (8/13) in 11 podaj, Honeycutt 16; Beabois 23, Hanga 20 ... Blažič 0 točk (0/0) v dveh minutah.

BROSE BAMBERG - ŽALGIRIS

86:91 (22:28, 23:21, 23:18, 18:24)

Melli in Theis po 17, Miller 15, Nikolić 9 (iz igre 3/5) v 12 minutah; Lekavičius 29, Jankunas 24.

PANATHINAIKOS - UNICS KAZAN

83:82 (24:25, 15:21, 13:15, 31:21)

Bouroussis 15; Langford 21.



REAL MADRID - DARÜŠAFAKA

101:83 (30:14, 23:23, 22:23, 26:23)

Llull 26 (za tri 6/8) ... Dončić 5 (2/8) točk, 5 skokov in 7 podaj v 15 minutah; Anderson 18.

Lestvica: REAL MADRID 23 18 5 +167 41 CSKA MOSKVA 23 17 6 +189 40 OLYMPIACOS 23 16 7 +117 39 FENERBAHČE 23 15 8 +24 38 PANATHINAIKOS 23 14 9 +39 37 CRVENA ZVEZDA 23 13 10 +27 36 ANADOLU EFES 23 12 11 +17 35 BASKONIA 23 12 11 +16 35 ------------------------------------- DARÜŠAFAKA 23 11 12 -15 34 ŽALGIRIS 23 10 13 -49 33 BARCELONA 23 9 14 -73 32 MACCABI 23 8 15 -115 31 BROSE BAMBERG 23 8 15 -13 31 UNICS KAZAN 23 7 16 -96 30 GALATASARAY 23 7 16 -110 30 EMPORIO ARMANI 23 7 16 -125 30

T. O.