Zvezda je pot do zmage tlakovala z izvrstno drugo četrtino

Zoran Dragić z Emporio Armanijem gosti Barcelono

23. februar 2017 ob 20:59

Beograd, Milano - MMC RTV SLO

Košarkarji Crvene zvezde so dosegli pomembno zmago v boju za preboj v četrtfinale Evrolige. S 77:58 so premagali Galatasaray.

Beograjčani, ki so v nedeljo osvojili srbski pokal, so v polni dvorani Aleksandra Nikolića, kjer so Delije znova pripravile izjemno vzdušje, ključno razliko naredili že v drugi četrtini. Po prvih desetih minutah so imeli tri točke prednosti. Po dobrih štirih minutah igre je bila prednost prvič dvomestna (33:22), pred odhodom v garderobo pa je narasla kar na 19. Do konca tekme so nato gostitelji le še nadzorovali potek tekme in brez težav vpisali 13. zmago v sezoni.

Rdeče-beli so po dveh zaporednih porazih znova slavili. Branko Lazić, ki je eden najboljših obrambnih igralcev v Evropi, je bil tokrat zelo razigran tudi v napadu. S 17 točkami je bil prvi strelec tekme, iz igre je bil stoodstoten, zadel pa je vseh pet metov za tri. 16 točk in osem skokov je dodal Ognjen Kuzmić, ki je pred tekmo prejel nagrado za MVP-ja meseca januarja. Pri Galati, ki ni več v igri za Top 8, je dvomestno število točk dosegel le nekdanji košarkar Zvezde Vladmir Micov, ki jih je dal 11.

23. krog:

CSKA MOSKVA - MACCABI

93:81 (26:14, 28:34, 15:12, 24:21)

de Colo 29, Hines 14; Landesberg 19.



FENERBAHČE - OLYMPIACOS

67:64 (22:22, 18:12, 7:22, 20:8)

Bogdanović 27, Datome 17; Green 17.



CRVENA ZVEZDA - GALATASARAY

77:58 (20:17, 28:12, 16:13, 13:16)

Lazić 17, Kuzmić 16, Simonović 12; Micov 11.



Ob 20.45:

EMPORIO ARMANI - BARCELONA

Petek ob 18.00:

ANADOLU EFES - BASKONIA



Ob 20.00:

BROSE BAMBERG - ŽALGIRIS



Ob 20.15:

PANATHINAIKOS - UNICS KAZAN



Ob 21.00:

REAL MADRID - DARÜŠAFAKA

LEstvica CSKA MOSKVA 23 17 6 +189 40 REAL MADRID 22 17 5 +149 39 OLYMPIACOS 23 16 7 +117 39 FENERBAHČE 23 15 8 +24 38 CRVENA ZVEZDA 23 13 10 +27 36 PANATHINAIKOS 22 13 9 +38 35 BASKONIA 22 12 10 +27 34 ANADOLU EFES 22 11 11 +6 33 ------------------------------------- DARÜŠAFAKA 22 11 11 +3 33 ŽALGIRIS 22 9 13 -54 31 MACCABI 23 8 15 -115 31 BROSE BAMBERG 22 8 14 -8 30 BARCELONA 22 8 14 -78 30 GALATASARAY 23 7 16 -110 30 UNICS KAZAN 22 7 15 -95 29 EMPORIO ARMANI 22 7 15 -120 29

T. J.