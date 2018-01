Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.8 od 6 glasov Ocenite to novico! LeBron James je popravil rekord Kobeja Bryanta. Foto: Reuters Dodaj v

Mejnik Jamesa zasenčil nov poraz Clevelanda

30.000 točk doseglo le sedem igralcev v zgodovini

24. januar 2018 ob 08:18

San Antonio - MMC RTV SLO

LeBron James je postal najmlajši igralec v zgodovini Lige NBA, ki je dosegel 30.000. Do mejnika je prišel v San Antoniu, kjer pa je Cleveland vnovič klonil. Spursi so bili boljši s 114:102.

James, dosegel je 28 točk, je postal sedmi košarkar v zgodovini, ki se je včlanil v klub 30.000. To mu je uspelo pri 33 letih in 24 dnevih. Pred tem je bil najmlajši s tem mejnikom Kobe Bryant (34 let, 104 dni). V prestižnem klubu so še Kareem Abdul-Jabbar (38.387), Karl Malone (36.928), Kobe Bryant (33.643), Michael Jordan (32.292), Wilt Chamberlain (31.419) in Dirk Nowitzki (30.808).

James je na družbenem omrežju Instagram čestital kar samemu sebi, še preden se je vpisal v zgodovino. Objavil je fotografijo sebe v šolskem dresu in zapisal: "Rad bi bil prvi, ki ti čestita ob takšnem dosežku, ki ga bo dosegel." Pred tekmo mu je do mejnika manjkalo sedem točk. Dosegel ga je ob koncu prve četrtine.

Buren ponedeljkov sestanek v slačilnici Cavsom očitno ni pomagal. Doživeli so šesti poraz na zadnjih sedmih tekmah. LeMarcus Aldridge je dosegel 30 točk, navdušil pa je Demonte Murray z 19 točkami, 10 podajami, 7 ukradenimi žogami in 6 skoki.

ORLANDO - SACRAMENTO 99:105

Fournier 22, Payton 21; Temple 34, Cauley Stein 21.

OKLAHOMA CITY - BROOKLYN 109:108

Westbrook 32, George 28; Harris 19, Carroll in Dinwiddie po 13.

SAN ANTONIO - CLEVELAND 114:112

Aldridge 30, Murray 19, Parker 14; James 28, Thomas 14.

GOLDEN STATE - NEW YORK 123:112

Curry 32, Durant 14; Beasley 21, Lee 20.

LA LAKERS - BOSTON 108:107

Kuzma 28, Clarkson 22; Irving 33, Smart 22.

Tekme 24. januarja:

CHARLOTTE - NEW ORLEANS

DETROIT - UTAH

INDIANA - PHOENIX

PHIALDELPHIA - CHICAGO

ATLANTA - TORONTO

DALLAS - HOUSTON

MEMPHIS - SAN ANTONIO

PORTLAND - MINNESOTA

LA CLIPPERS - BOSTON

