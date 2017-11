Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 5 glasov Ocenite to novico! Miami je zmagal sedmič v tej sezoni. Foto: Reuters LaMarcus Aldridge je bil najzaslužnejši za zmago San Antonia nad Oklahoma Cityjem. Foto: Reuters Dodaj v

Miami v končnici ohranil prednost pred Washingtonom

Denver nasul 146 točk New Orleansu

18. november 2017 ob 08:53,

zadnji poseg: 18. november 2017 ob 09:51

Washington - MMC RTV SLO, STA

Košarkarji Miamija so v noči na soboto v Ligi NBA v gosteh premagali Washington z 88:91. Goran Dragić je v 35 minutah dosegel 6 točk.

To je sedma zmaga za Miami v letošnji sezoni. Gostje so vodili tako rekoč vso tekmo, v zadnji četrtini še za 10 točk, a so jih košarkarji iz prestolnice v končnici vztrajno lovili in 11 sekund pred koncem je Otto Porter z zadetima prostima metoma Washington približal na 88:89. Gostitelji so želeli potek tekme dokončno preobrniti z osebnimi napakami, a jim ni uspelo, za Miami sta bila izza črte za proste mete po enkrat natančna James Johnson in Justise Winslow.

Dragić je imel met iz igre 3/11, zgrešil je vse štiri mete za tri točke, je pa v statistiko vpisal pet skokov in sedem podaj ter tekmecem ukradel dve žogi. Pri moštvu s Floride je bil z 22 točkami in 16 skoki najučinkovitejši igralec Hassan Whiteside, dve točki manj je prispeval Johnson. Pri Washingtonu je Bradley Beal dosegel 26 točk (22 v drugem polčasu) in 10 skokov, a zgrešil met za izenačenje slabe tri sekunde pred koncem.

Aldridge ključni mož Spursov

Zelo zanimivo je bilo na obračunu med San Antoniem in Oklahoma Cityjem, na katerem so košarkarji iz Teksasa zaostajali že 23 točk, na koncu pa slavili s 104:101. Za Oklahomo je bilo premalo tudi 47 točk, ki jih je dosegel Kemba Walker. Mož odločitve je bil LaMarcus Aldridge s 26 točkami, tudi s ključnim košem v zadnji minuti za vodstvo s 102:99. Russell Westbrook je ob sireni poskušal izenačiti, a zgrešil obroč.

Cleveland se je izvlekel v podaljšku

Po pravem trilerju je Cleveland šele po podaljšku premagal Los Angeles Clipperse s 118:113. Gostitelji pred dodatnimi minutami niso vodili niti enkrat in so zaostajali že za 15 točk. Zvezdnik večera je bil še enkrat več LeBron James z 39 točkami, 14 skoki in šestimi podajami. Gostje v zadnjih devetih minutah niso ohranili prednosti desetih točk (82:92) in naskoka s 93:101 pet minut pred koncem. Dwyane Wade je k zmagi dodal 23 točk, 11 skokov in pet podaj. Pri Clippersih, ki so izgubili že sedmič zapored, je bil s 23 točkami najboljši Blake Griffin.

Košarkar Clevelanda Derrick Rose bo po poškodbi levega gležnja, ki jo je staknil 20. oktobra, najbrž počival še tri tedne.

Tekme 17. novembra:

WASHINGTON - MIAMI 88:91

Dragić 6 (iz igre: 3/11, za tri: 0/4), 5 skokov in 7 podaj v 35 minutah za Miami.

INDIANA - DETROIT 107:100

Oladipo 21 in 15 skokov; Jackson 16.

BROOKLYN - UTAH 118:107

Dinwiddie 25; Neto 22.

CLEVELAND - LA CLIPPERS 118:113 - po podaljšku

James 39 in 14 skokov; Griffin 23 in 12 skokov.

TORONTO - NEW YORK 107:84

Lowry 22, 8 skokov in 10 podaj; Hardaway Jr. 13.

CHICAGO - CHARLOTTE 123:120

Holiday 27; Walker 47.

SAN ANTONIO - OKLAHOMA CITY 104:101

Aldridge 26; Anthony 20.



DALLAS - MINNESOTA 87:111

Barnes 18; Butler 21.

SACRAMENTO - PORTLAND 86:82

Cauley-Stein 22 in 10 skokov; Lillard 29.

DENVER - NEW ORLEANS 146:114

Murray 31; Davis 17.

LA LAKERS - PHOENIX 113:122

Kuzma 30 in 10 skokov; Booker 33.



Tekme 18. novembra:

CHARLOTTE - LA CLIPPERS

ORLANDO - UTAH



PHILADELPHIA - GOLDEN STATE



ATLANTA - BOSTON



MEMPHIS - HOUSTON



DALLAS - MILWAUKEE



PORTLAND - SACRAMENTO

VZHODNA KONFERENCA BOSTON CELTICS 16 14 2 87,5 DETROIT PISTONS 15 10 5 66,7 TORONTO RAPTORS 15 10 5 66,7 WASHINGTON WIZARDS 15 9 6 60,0 PHILADELPHIA 76ERS 14 8 6 57,1 MILWAUKEE BUCKS 14 8 6 57,1 CLEVELAND CAVALIERS 16 9 7 56,2 NEW YORK KNICKS 15 8 7 53,3 -------------------------------------- ORLANDO MAGIC 15 8 7 53,3 INDIANA PACERS 16 8 8 50,0 MIAMI HEAT 15 7 8 46,7 BROOKLYN NETS 15 6 9 40,0 CHARLOTTE HORNETS 14 5 9 35,7 CHICAGO BULLS 13 3 10 23,1 ATLANTA HAWKS 15 3 12 20,0





ZAHODNA KONFERENCA HOUSTON ROCKETS 16 12 4 75,0 GOLDEN STATE WARRIORS 15 11 4 73,3 MINNESOTA TIMBERWOLVES 15 10 5 66,7 SAN ANTONIO SPURS 16 10 6 62,5 DENVER NUGGETS 15 9 6 60,0 PORTLAND TRAILBLAZERS 15 8 7 53,3 NEW ORLEANS PELICANS 16 8 8 50,0 MEMPHIS GRIZZLIES 14 7 7 50,0 -------------------------------------- OKLAHOMA CITY THUNDER 15 7 8 46,7 UTAH JAZZ 16 6 10 37,5 LOS ANGELES LAKERS 16 6 10 37,5 LOS ANGELES CLIPPERS 14 5 9 35,7 PHOENIX SUNS 17 6 11 35,3 SACRAMENTO KINGS 15 4 11 26,7 DALLAS MAVERICKS 16 2 14 12,5

