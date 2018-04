Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.9 od 30 glasov Ocenite to novico! Miami bo končnico odprl 14. ali 15. aprila na gostovanju. Foto: Reuters Dodaj v

Miami v končnico z dvojnim dvojčkom Dragića

Tekmo zaključili z delnim izidom 11:0

4. april 2018 ob 07:48

Miami - MMC RTV SLO

S težko prigarano zmago nad Atlanto so si košarkarji Miamija tudi teoretično zagotovili nastop v končnici Lige NBA. Igralec tekme je bil Goran Dragić z 22 točkami in 10 skoki.

Še tri minute pred koncem je kazalo na zmago gostov, ki so vodili z 98:90. Vročica je tekmo zaključila z delnim izidom 11:0, slavila s 101:98 in bo igrala v končnici 20. v 30 sezonah. V zadnjih desetih letih bo Miami nastopil v končnici osmič, z devetimi nastopi so boljši le Boston, Atlanta in San Antonio.

"S to skupino obstaja le ena pot in ta pot je težka," je po napeti končnici odleglo trenerju Miamija Eriku Spoelstri po 42. zmagi v sezoni. Lani so jih dosegli 41 in za las ostali pod črto.

Dragić je v 29 minutah iz igre metal 9/14, od tega 3/4 za tri točke. 22 točkam in 10 skokom je dodal še tri podaje. Hassan Whiteside, ki je po prejšnji tekmi besedno napadel Spoelstro, češ da premalo igra, je vknjižil 18 točk in 12 skokov. Dvomestni so bili še Tyler Johnson, Dwyane Wade in James Johnson.

MIAMI - ATLANTA 101:98

Dragić 22 (9/14 iz igre, 3/4 za tri), 10 skokov, 3 podaje in 3 ukradene žoge v 29 minutah, Whiteside 18 in 12 skokov, T. Johnson 12, Wade 11; Collins 19 in 10 skokov, Dorsey 18, Lee 16.



CLEVELAND - TORONTO 112:106

James 27, 10 skokov in 6 podaj, Calderon 19, Love 18 in 15 skokov, Hood 17; DeRozan 19, Valančiunas 17 in skokov.

PHILADELPHIA - BROOKLYN 121:95

Redick 19, Belinelli 17; Dinwiddie 16, Okafor 15.

NEW YORK - ORLANDO 73:97

Hardaway 15, Burke 15; Hezonja 19, Artis 16.

CHICAGO - CHARLOTTE 120:114

Markkanen 24 (5/6 za tri), Kilpatrick 21, Holiday 19; Howard 23 in 17 skokov, Monk 21.

HOUSTON - WASHINGTON 120:104

Harden 38 (5/8 za tri), 10 skokov in 9 podaj, Capela 21 in 10 skokov; Beal 27, Morris 14.

MILWAUKEE - BOSTON 106:102

Antetokounmpo 29 in 11 skokov, Middleton 20, Bledsoe 18; Brown 24, Tatum 20.

OKLAHOMA CITY - GOLDEN STATE 107:111

Westbrook 44 in 16 skokov, George 20; Durant 34 in 10 skokov, Thompson 20.

DALLAS - PORTLAND 115:109

Smith 18, Barnes, Barea in Farrell po 15; Lillard 29, McCollum 16, Nurkić 15 in 13 skokov, Napier 13 (4/4 za tri).

DENVER - INDIANA 107:104

Jokić 30 (4/6 za tri), Barton 26 in 10 skokov; Oladipo 25, Collison 16.

UTAH - LA LAKERS 117:110

Rubio 31, Mitchell 26, Favors 15; Caldwell Pope 28, Kuzma 26.

PHOENIX - SACRAMENTO 97:94

Jackson 28, Len 17; Bogdanović 22.

LA CLIPPERS - SAN ANTONIO 113:110

Harris 31, Williams 22, Harrell 16; Aldridge 35, Mills 17, Gay 13.

VZHODNA KONFERENCA TORONTO RAPTORS 77 55 22 71,4 BOSTON CELTICS 77 53 24 68,8 CLEVELAND CAVALIERS 78 48 30 61,5 PHILADELPHIA 76ERS 77 47 30 61,0 INDIANA PACERS 78 46 32 59,0 MIAMI HEAT 78 42 36 53,8 WASHINGTON WIZARDS 78 42 36 53,8 MILWAUKEE BUCKS 78 42 36 53,8 --------------------------------------- DETROIT PISTONS 77 37 40 48,1 CHARLOTTE HORNETS 79 34 45 43,0 NEW YORK KNICKS 78 27 51 34,6 CHICAGO BULLS 78 27 51 34,6 BROOKLYN NETS 78 25 53 32,1 ORLANDO MAGIC 77 23 54 29,9 ATLANTA HAWKS 78 22 56 28,2 ZAHODNA KONFERENCA HOUSTON ROCKETS 78 63 15 80,8 GOLDEN STATE WARRIORS 78 57 21 73,1 PORTLAND TRAIL BLAZERS 78 48 30 61,5 SAN ANTONIO SPURS 78 45 33 57,7 OKLAHOMA CITY THUNDER 79 45 34 57,0 UTAH JAZZ 78 45 33 57,7 MINNESOTA TIMBERWOLVES 78 44 34 56,4 NEW ORLEANS PELICANS 77 43 34 55,8 --------------------------------------- DENVER NUGGETS 78 43 35 55,1 LOS ANGELES CLIPPERS 78 42 36 53,8 LOS ANGELES LAKERS 77 33 44 42,9 SACRAMENTO KINGS 79 25 54 31,6 DALLAS MAVERICKS 78 24 54 30,8 MEMPHIS GRIZZLIES 77 21 56 27,3 PHOENIX SUNS 79 20 59 25,3

