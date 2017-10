Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 3 glasov Ocenite to novico! Goran Dragić je bil ob zmagi Miamija nad Atlanto tretji strelec svoje ekipe. Ob začetku tretje četrtine je s trojko poskrbel za najvišje vodstvo Miamija na tekmi (+21). Točno 12 minut pozneje je bil izid izenačen. Foto: Reuters Golden State Warriorsi so v prvem polčasu nihali v igri, v nadaljevanju pa so povsem zasenčili Dallas in gladko zmagali v Teksasu. Kevin Durant je k zmagi svoje ekipe prispeval 25 točk. Foto: Reuters San Antonio Spursi letos še ne poznajo poraza. Foto: Reuters Nikola Jokić je bil najboljši strelec Denverja, a poraza proti Washingtonu ni mogel preprečiti. Foto: Reuters Dodaj v

Miami zapravil +21, a se še pravočasno pobral

Durant in Curry pomagala Golden Statu do zmage

24. oktober 2017 ob 07:40

Miami - MMC RTV SLO

Košarkarji Miamija so v noči s ponedeljka na torek v Ligi NBA dosegli drugo zmago v sezoni. Na svojem parketu so s 104:93 premagali Atlanto. Goran Dragić je prispeval 19 točk.

Gostitelji s Floride so se morali v zadnjem delu tekme pošteno potruditi za zmago in se izogniti velikemu spodrsljaju, saj so na začetku drugega polčasa vodili že za 21 točk, nato pa po izjemno slabi tretji četrtini (15:29), v kateri so gostje dosegli skoraj dvakratnik točk, Atlanti dovolili vrnitev.

Po dvakratnem izenačenju na 77 in 79 je sledil delni izid 7:0 (razigral se je predvsem Kelly Olynyk), po katerem se Atlanta ni več pobrala. Prvo ime srečanje je bil Josh Richardson, ki se je ustavil pri 21 točkah, v zaključku tekme je dvakrat zapored žogo položil skozi obroč za delni izid 17:6, ki je pokopal ekipo Mika Budenholzerja.

Edini slovenski predstavnik v Ligi NBA Goran Dragić je za Miami v 33 minutah ob metu iz igre 7/16 (2/5 za tri, 3/6 prosti meti) zbral 19 točk in je bil po Richardsonu in Waynu Ellingtonu - ta je blestel predvsem v prvem polčasu, ko je zadel šest trojk - tretji strelec ekipe. Statistiko je oplemenitil še s šestimi podajami in ukradeno žogo.

Liga NBA, tekme 23. oktobra:

DETROIT - PHILADELPHIA 86:97

Jackson 16; Embiid 30, Simmons 21 (10 skokov in 10 podaj).

MIAMI - ATLANTA 104:93

Richardson 21, Ellington 20, Dragić 19 (met iz igre 7/16, za tri 2/5); Bazemore in Prince po 20.

HOUSTON - MEMPHIS 90:98

Gordon 27; Gasol 26, Conley 17.

MILWAUKEE - CHARLOTTE 103:94

Antetokounmpo 32 (14 skokov), Middleton 20; Lamb 17, Walker 15.

SAN ANTONIO - TORONTO 101:97

Aldridge 20, Green 17; DeRozan 28.

DALLAS - GOLDEN STATE 103:133

Matthews 19; Curry 29, Durant 25.

DENVER - WASHINGTON 104:109

Jokić 29; Beal 20, Wall 19 (12 podaj).

PHOENIX - SACRAMENTO 117:115

Booker 22, Chriss 19; Temple 23.

Vzhodna konferenca:

Atlantska divizija: T Z P % TORONTO RAPTORS 3 2 1 66,7 BROOKLYN NETS 3 2 1 66,7 BOSTON CELTICS 3 1 2 33,3 PHILADELPHIA 76ERS 4 1 3 25,0 NEW YORK KNICKS 2 0 2 0,0 Centralna divizija: MILWAUKEE BUCKS 4 3 1 75,0 CLEVELAND CAVALIERS 3 2 1 66,7 DETROIT PISTONS 4 2 2 50,0 INDIANA PACERS 3 1 2 33,3 CHICAGO BULLS 2 0 2 0,0 Jugovzhodna divizija: WASHINGTON WIZARDS 3 3 0 100,0 ORLANDO MAGIC 3 2 1 66,7 MIAMI HEAT 3 2 1 66,7 CHARLOTTE HORNETS 3 1 2 33,3 ATLANTA HAWKS 4 1 3 25,0

Zahodna konferenca:

Severozahodna divizija: T Z P % MINNESOTA TIMBERWOLVES 3 2 1 66,7 UTAH JAZZ 3 2 1 66,7 PORTLAND TRAILBLAZERS 3 2 1 66,7 DENVER NUGGETS 3 1 2 33,3 OKLAHOMA CITY THUNDER 3 1 2 33,3 Pacifiška divizija: LOS ANGELES CLIPPERS 2 2 0 100,0 GOLDEN STATE WARRIORS 4 2 2 50,0 LOS ANGELES LAKERS 3 1 2 33,3 PHOENIX SUNS 4 1 3 25,0 SACRAMENTO KINGS 4 1 3 25,0 Jugozahodna divizija: MEMPHIS GRIZZLIES 3 3 0 100,0 SAN ANTONIO SPURS 3 3 0 100,0 HOUSTON ROCKETS 4 3 1 75,0 NEW ORLEANS PELICANS 3 1 2 33,3 DALLAS MAVERICKS 4 0 4 0,0

Tekme 24. oktobra:

CLEVELAND - CHICAGO

ORLANDO - BROOKLYN

BOSTON - NEW YORK

MINNESOTA - INDIANA

POTRLAND - NEW ORLEANS

LA CLIPPERS - UTAH

M. L.