NBA: Dallas - Atlanta

Miami brez Dragića gostuje v Salt Lake Cityju

13. december 2018 ob 02:30

zadnji poseg: 13. december 2018 ob 03:52

Dallas - MMC RTV SLO

Trae Young je dobil prvi obračun najboljših novincev letošnje sezone z Luko Dončićem. V zadnjem mesecu so se stvari precej spremenile. Dallas je dobil 11 od zadnjih 14 tekem.

V American Airlines Centru so Mavsi izjemni, dobili so deset tekem, kar je najboljša serija od sezone 2007/08 in apetiti so močno narasli. Tudi končnica ni izvzeta, čeprav pred sezono tega ni pričakoval skoraj nihče.

Dallas je zadnjič doma izgubil 2. novembra proti New Yorku. Luka Dončić in soigralci so na domačem parketu ugnali tudi prvake in Boston, ki je eden izmed favoritov Vzhoda.

24. oktobra so Hawksi zmagali s 111:104, potem ko je Dallas zapravil 26 točk naskoka. Atlanta je na gostovanjih zelo slaba, dobila je le dve tekmi, slabši je le Phoenix. Jeremy Lin in Omari Spellman nista igrala v Denverju in tudi tokrat nista v kadru.

Sredine tekme:



Ob 2.30:

DALLAS - ATLANTA

Ob 3.00:

UTAH - MIAMI

CHARLOTTE - DETROIT 108:107

Walker 31, 9 podaj in 8 skokov, Parker 16; Griffin 26 in 10 skokov, Jackson 18, Galloway 17.

CLEVELAND - NEW YORK 113:106

Clarkson 28 (12/21 iz igre), Hood 23, Sexton 19; Hardaway in Kanter (10 skokov) po 20, Knox 19.

INDIANA - MILWAUKEE 113:97

Young 25 (9/14 iz igre) in 11 skokov, Turner 23, Bogdanović 16 (3/5 za tri), Bledsoe 23 (11/16 iz igre), Lopez 15, Antetokounmpo 12 in 10 skokov.

PHILADELPHIA - BROOKLYN 124:127

Embiid 33 (12/18 iz igre) in 17 skokov, Simmons 22, 8 skokov in 7 podaj, Korkmaz 18; Dinwiddie 39 (11/18 iz igre), Crabbe 20, Harris 14.

WASHINGTON - BOSTON * 125:130

Wall 34 (14/26 iz igre) in 13 podaj, Beal in Green po 22; Irving 38 (12/28 iz igre), Morris 27, Smart 18.

* - po podaljšku

MEMPHIS - PORTLAND

NEW ORLEANS - OKLAHOMA CITY

SACRAMENTO - MINNESOTA

GOLDEN STATE - TORONTO



Četrtkove tekme:

HOUSTON - LA LAKERS

SAN ANTONIO - LA CLIPPERS

ORLANDO - CHICAGO

PHOENIX - DALLAS

A. G.