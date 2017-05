Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Kevin Durant je bil drugi najbolj razpoložen igralec Golden Statea. Warriorsi so postali prva ekipa v zgodovini Lige NBA, ki se ji je skozi končnico v veliki finale uspelo prebiti brez poraza. Foto: Reuters Manu Ginobili, ki bo julija dopolnil 40 let, je najverjetneje odigral zadnjo tekmo v Ligi NBA. Vseh 15 sezon onkraj luže je odigral v dresu San Antonia, s katerim je osvojil štiri šampionske prstane. Foto: Reuters Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Neporaženi Golden State v finale Lige NBA

San Antonio brez Leonarda povsem nemočen

23. maj 2017 ob 07:33

San Antonio - MMC RTV SLO

Košarkarji Golden Stata so dobili še četrto tekmo konferenčnega finala proti San Antoniu (115:129) in se brez poraza v letošnji končnici uvrstili v veliki finale Lige NBA.

San Antonio od poškodbe Kawhija Leonarda na prvi tekmi ni bil dorasel nasprotnik zdajšnjim podprvakom lige. Na prvi tekmi je ekipa iz Teksasa vodila, po vnovični poškodbi gležnja, zaradi katere je bil eden izmed treh kandidatov za najkoristnejšega igralca rednega dela letošnje sezone primoran izpustiti druge tekme konferenčnega finala, je bilo praktično vsega konec.

Warriorsi, ki letos v končnici rušijo vse pred seboj, so zavohali kri, izkoristili so odsotnost enega najboljših obrambnih igralcev lige in brez večjih težav pometli San Antonia na počitnice. Zdaj bodo že tretjič zapored zaigrali v velikem finalu Lige NBA, na nasprotnika z Vzhoda - Cleveland ali Boston - še čakajo.

+22 najvišja prednost

Gostitelji so na tekmi vodili le dvakrat, in sicer v uvodnih minutah, ko so povedli z 2:0 in 4:2. Zatem je Warriorsem uspel niz 19:3, s katerim so smuknili v vodstvo (+14) in ga tako rekoč zadržali do konca. Najvišja prednost je bila 22 točk, zanjo je sredi tretje četrtine z zadetima prostima metoma poskrbel Draymond Green, eden najbolj razpoloženih igralcev na tekmi. Dosegel je 16 točk, več sta jih od soigralcev zbrala le Stephen Curry (36) in Kevin Durant, ki je 29 točkam dodal še 12 skokov. Na drugi strani je bil najučinkovitejši Kyle Anderson, ki se je ustavil pri 20 točkah, Manu Ginobili jih je dosegel 15.

Liga NBA, končnica, finale Zahoda, četrta tekma:

San Antonio (2) - GOLDEN STATE (1) 0:4

115:129 (19:31, 32:34, 27:31, 37:33)

Anderson 20, Ginobili 15, Mills in Gasol po 14, Simmons 13, Green in Murray po 9, Forbes in Aldridge po 8, Dedmon 3, Bertans 2; Curry 36, Durant 29 in 12 skokov, Green 16, Clark 12, Thompson 10, Iguodala 7, McCaw 6, Livingston 5, West 4, Jones in McGee po 2.

Liga NBA, končnica, finale Vzhoda, četrta tekma:

CLEVELAND (2) - BOSTON (1) 2:1

V krepkem tisku je izid v zmagah; igrajo na štiri zmage po sistemu 2-2-1-1-1.

Mitja Lisjak