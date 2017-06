Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 5 glasov Ocenite to novico! Anthony Randolph se bo predstavil na prvem zboru reprezentance 19. julija. V začetku avgusta bo dobil nekaj dni odmora, saj ima že nekaj časa v načrtu poroko z izbranko, s katero ima dveletnega sina, tako da bo izpustil prijateljski turnir v Mariboru in verjetno prvo tekmo na pripravljalnem turnirju v Opatiji. Foto: EPA V lanski sezoni je v Evroligi v povprečju dosegal dobrih deset točk in pet skokov, v španski ligi pa je dodajal po osem točk in štiri skoke na srečanje. Letos je z Realom nastopil na Final Fouru Evrolige, kar mu je uspelo tudi lani z Lokomotivom. Foto: EPA Po kraljevem klubu bo moči z Luko Dončićem zdaj združil še v reprezentanci. Ob Goranu Dragiću bi morala biti košarkarja Reala ključna moža slovenske izbrane vrste. Foto: EPA Sorodne novice Za (košarkarsko) Slovenijo odslej tudi Anthony Randolph Devet pripravljalnih tekem za slovenske košarkarje Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Nesterović: Z Randolphom imamo ekipo za naskok na vrh Evrope

Randolph od začetka prvi slovenski izbor

25. junij 2017 ob 08:56

Ljubljana - MMC RTV SLO/STA

Generalni sekretar KZS-ja Rašo Nesterović je prepričan, da z Anthonyjem Randolphom košarkarska reprezentanca postaja resen kandidat za najvišja mesta na evropskem prvenstvu.

27-letni Američan, ki bo v prihodnjih tednih dobil slovenski potni list, je sicer član Real Madrida, kjer igra skupaj z Luko Dončićem, nadarjenim mladeničem, ki ga tudi letos čaka debi v majici s slovenskim grbom. Nesterović poudarja, da je bil angažma Randolpha priložnost, ki je KZS ni smel zamuditi in dodaja, da je bila skoraj brezplačna.

"Zamisel se nam je porodila med lanskimi kvalifikacijami, ko smo spoznali, da nimamo pravega igralca na poziciji 4-5. Petko smo pokrili z Gašperjem Vidmarjem in Alenom Omićem, štirico pa smo krpali z Edom Murićem in Vlatko Čančarjem. S prihodom Randolpha smo dobili pravo rešitev, saj gre za dobrega atleta, odličnega napadalca ter še boljšega obrambnega igralca. Letos je bil Randolph na primer med boljšimi blokerji Evrolige. Če na vse skupaj gledam zgolj s košarkarskega stališča, je bila to priložnost, ki je nismo smeli zamuditi," je za STA povedal Nesterović.

Rašo, nekdanji kapetan reprezentance, je dolga leta igral v Ligi NBA, kjer je s San Antoniom leta 2005 tudi osvojil šampionski prstan. Tudi Randolph je šest sezon prebil v najmočnejši ligi na svetu, bil je član Golden Stata, New Yorka, Minnesote in Denverja. Čeprav je podpisal novo pogodbo z Realom, kjer je s pridobitvijo slovenskega potnega lista sprostil eno mesto za neevropskega košarkarja, pa je njegova želja vrnitev v NBA: "Randolph nam je v pogovoru dal vedeti, da ga nastop za slovensko reprezentanco zanima, ker bi se rad vrnil v ligo NBA. Sodelovanje v slovenski reprezentanci zanj predstavlja nov izziv, veseli se sodelovanja z Goranom Dragićem in Luko Dončićem, hkrati pa se zaveda, da bo celo poletje pod drobnogledom oglednikov iz Lige NBA."

Naturalizacija košarkarjev je v zadnjem času postala stalnica v večini evropskih držav. Slovenija se je prvič za tak korak odločila pred 20 leti, ko je Slovenec postal Arriel McDonald. "V igri smo imeli še nekaj drugih rešitev, vendar je bil Randolph od vsega začetka naš prvi izbor. Z nobenim drugim igralcem ne bi pokrili tako širokega spektra igre. Čeprav Randolph še nima potnega lista, imamo zagotovila, da ga bo dobil v drugi polovici julija. Tu je odločilno vlogo odigral Peter Vilfan, za kar se mu iskreno zahvaljujem, enako kot slovenski vladi, ki bo omogočila, da bo Randolph zaigral v slovenskem dresu," je poudaril Nesterović in dodal: "Košarkarska zveza Slovenije s prihodom Randolpha ne bo imela nobenih dodatnih stroškov. Seveda mu bomo plačali letalsko vozovnico do Slovenije, poskrbeli za bivanje, kar se tiče denarja, pa o tem ni govora."

Prvo ime slovenske reprezentance bo kapetan Goran Dragić, ki je pred časom napovedal, da bo letošnji Eurobasket zanj zadnja reprezentančna akcija. O tem Nesterović zdaj ni več tako prepričan: "Z Gogijem smo bili ves čas v stiku in vedel je, da želimo okrepiti reprezentanco. Menim, da je to tudi zanj dobro izhodišče za nadaljevanje reprezentančne kariere, saj si ne predstavljam takšnega igralca, kot je on, da bi se poslovil brez reprezentančne medalje ali uvrstitve na olimpijske igre." Rašo se je ozrl na prihajajoče evropsko prvenstvo, kjer ima po njegovih besedah Slovenija visoke cilje: "Zdaj nimamo kaj računati. Ta Eurobasket niso kvalifikacije za svetovno prvenstvo ali olimpijske igre, saj se je spremenil sistem tekmovanja. Letos gremo na najvišja mesta. Brez podcenjevanja kogar koli. Zdaj imamo ekipo za naskok na vrh Evrope."

T. J.