Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.0 od 4 glasov Ocenite to novico! Russell Westbrook je na večni lestvici trojnih dvojčkov na šestem mestu. Pred njim so Oscar Robertson (181), Magic Johnson (138), Jason Kidd (107), Wilt Chamberlain (78) in Larry Bird (59). Foto: Reuters Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Nov trojni dvojček Westbrooka; zdrs Miamijevega letala

Drugi poraz Clevelanda v 24 urah

12. januar 2017 ob 08:06

New York - MMC RTV SLO

Russell Westbrook je še pred polovico sezone izenačil lansko številko (18) trojnih dvojčkov in popeljal košarkarje Oklahome do zmage nad Memphisom s 103:95.

Čeprav ni bil pri metu – iz igre je zadel 6 od 19 metov, izza črte je zgrešil v vseh sedmih poskusih – je tekmo končal pri 24 točkah, 13 skokih in 12 podajah. Eksplozivni organizator igre Thunderjev je dvomestne številke v treh najbolj čislanih kategorijah dosegel 55. v karieri.

V zadnjih dveh sezonah ima Oklahoma razmerje zmag in porazov 33:3, ko Westbrook doseže trojni dvojček.

Enes Kanter je dodal 19 točk, Victor Oladipo 16. Oklahoma se je tako oddolžila Grizlijem za najhujši poraz v sezoni (114:80), ko je bil Westbrook izključen.

Prvaki izgubili drugič zapored

Drugi poraz v 24 urah so doživeli branilci naslova iz Clevelanda, ki so s 102:86 klonili v Portlandu. TrailBlazersi, ki so vodili tudi za 24 točk, so dobili vse četrtine.

Jeza in razočaranje Carmela Anthonyja

Vse bolje igra Philadelphia. 76-ersi so proti New Yorku nadomestili 17 točk zaostanka in slavili četrtič na petih tekmah. Joel Embiid je 21 točkam dodal še 14 skokov. Prvi strelec New Yorka je bil Carmelo Anthony z 28 točkami, ki pa je v zadnji četrtini ostal na ničli. Za nameček je T. J. McConnell prek njega dosegel zmagoviti koš. "Sem zelo, zelo razočaran. Sploh ne vem, kaj bi povedal. To je nesprejemljivo," je po devetem porazu na zadnjih desetih tekmah povedal Anthony.

Zdrs letala s košarkarji Miamija

Pri pristajanju v Milwaukeeju je na stezi zdrsnilo letalo s košarkarji Miamija. Iz kluba so sporočili, da letalo v nobenem trenutku ni zapustilo pristajalne steze. Vsi potniki na krovu so jo odnesli brez poškodb. Miami bo v Milwaukeeju igral v noči na soboto.

PHILADELPHIA - NEW YORK 98:97

Embiid 21 in 14 skokov, Ilyasova 16; Anthony 28, Rose 25, Vujačić ni igral.

OKLAHOMA - MEMPHIS 103:95

Westbrook 24, 13 skokov in 12 podaj, Kanter 19; Conley 22, Parsons 14.

MINNESOTA - HOUSTON 119:105

Wiggins 28, Towns 23 in 18 skokov; Harden 33 in 12 podaj, Anderson 18.

BOSTON - WASHINGTON 117:108

Thomas 38, Crowder 20; Beal 35, Porter 20.

LA CLIPPERS - ORLANDO 105:96

Redick 22, Paul 18, Jordan 10, 20 skokov; Gordon 28, Vučević 16, 12 skokov.

PORTLAND - CLEVELAND 102:86

McCollum 27, Crabbe 24; James 20 in 11 skokov, Love 17.

Tekme 12. januarja:

DENVER - INDIANA

BROOKLYN - NEW ORLEANS

NEW YORK - CHICAGO

SAN ANTONIO - LA LAKERS

PHOENIX - DALLAS

GOLDEN STATE - DETROIT

VZHODNA KONFERENCA Atlantska divizija: T Z P % TORONTO RAPTORS 38 25 13 65,8 BOSTON CELTICS 39 24 15 61,5 NEW YORK KNICKS 39 17 22 43,6 PHILADELPHIA 76ERS 36 11 25 30,6 BROOKLYN NETS 37 8 29 21,6 Centralna divizija: CLEVELAND CAVALIERS 38 28 10 73,7 INDIANA PACERS 38 20 18 52,6 MILWAUKEE BUCKS 37 19 18 51,4 CHICAGO BULLS 39 19 20 48,7 DETROIT PISTONS 40 18 22 45,0 Jugovzhodna divizija: ATLANTA HAWKS 38 22 16 57,9 CHARLOTTE HORNETS 39 20 19 51,3 WASHINGTON WIZARDS 38 19 19 50,0 ORLANDO MAGIC 40 16 24 40,0 MIAMI HEAT 40 11 29 27,5 ZAHODNA KONFERENCA Severozahodna divizija: T Z P % UTAH JAZZ 40 24 16 60,0 OKLAHOMA CITY THUNDER 40 24 16 60,0 PORTLAND TRAILBLAZERS 41 18 23 43,9 DENVER NUGGETS 37 14 23 37,8 MINNESOTA TIMBERWOLV. 39 13 26 33,3 Pacifiška divizija: GOLDEN STATE WARRIORS 39 33 6 84,6 LOS ANGELES CLIPPERS 41 27 14 65,9 SACRAMENTO KINGS 38 16 22 42,1 LOS ANGELES LAKERS 42 15 27 35,7 PHOENIX SUNS 38 12 26 31,6 Jugozahodna divizija: SAN ANTONIO SPURS 38 30 8 78,9 HOUSTON ROCKETS 41 31 10 75,6 MEMPHIS GRIZZLIES 41 24 17 58,5 NEW ORLEANS PELICANS 39 15 24 38,5 DALLAS MAVERICKS 38 11 27 28,9

R. K.