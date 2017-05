Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Nika Barič in Eva Lisec sta bili razigrani v dvorani Polaj. Foto: www.alesfevzer.com Sorodne novice Odlična predstava Evansove na debiju v slovenskem dresu Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Nova zmaga košarkaric v pripravah na EP

Najboljša strelka Eva Lisec

26. maj 2017 ob 22:42

Trbovlje - MMC RTV SLO

Slovenska ženska košarkarska reprezentanca je na pripravljalni tekmi za nastop na evropskem prvenstvu na Češkem pred 700 gledalci v Trbovljah premagala Turčijo s 76:64.

Izbranke Damirja Grgića so s prvo uradno tekmo pred domačimi gledalci zakorakale v drugo polovico priprav. Štiri zmage, po dve zmagi proti Madžarski in Turčiji, so lepa popotnica za naslednje štiri tekme, že jutri, v soboto, v Stožicah proti Poljski, 1. junija v Celju s Hrvaško in zaključnima testoma pred odhodom v Prago - dvakrat s Črno goro v Podgorici 7. in 8. junija.

Priprav v Zrečah in Laškem se udeležuje štirinajst slovenskih košarkaric in prav vse, vključno z naturalizirano Američanko Shante Evans, je imel selektor Grgić na klopi proti bronasti ekipi z EP-ja 2011 in polfinalistkam SP-ja 2014. Te so pred dnevi na zaprti tekmi v Kranjski Gori nastopile z bolj ali manj rezervnimi igralkami in izgubile s 23 točkami razlike, tudi tokrat, ko so na parket stopile glavne akterke, pa so bile brez možnosti za uspeh.

Slovenke so z nepopustljivo in organizirano obrambo v desetih minutah gostjam dovolile le enajst točk, ob odmoru je bila razlika deset točk, po treh delih igre pa je Slovenija še naprej suvereno nadzirala potek tekme (62:48).

Štiri slovenske igralke so imele na koncu dvomestno število točk. Eva Lisec je 23 točkam ob metu 9/11 dodala osem skokov. Nika Barič je dosegla 16 točk (3/4 za tri), Maja Erkić jih je dodala 12, Teja Oblak pa je zbrala 11 točk, 7 podaj in 5 skokov.

"Odigrali smo pravo tekmovalno tekmo, verjetno najboljšo v teh pripravah. Za vse nas je to nekaj novega in ta zmaga je brez dvoma vnovična potrditev, da smo zasluženo na evropskem prvenstvu. Iz tekme v tekmo nam raste samozavest, na naslednjih preizkušnjah pa bomo še poglobili našo filozofijo, ki je agresivna obramba in hitra, dinamična igra," je pojasnil Grgić.

Slovenija, ki bo prvič v zgodovini nastopila na evropskem prvenstvu, bo uvodno tekmo na Češkem igrala 16. junija proti Franciji, naslednji dan jo čaka Grčija, 19. junija pa še Srbija.

Pripravljalna tekma, Trbovlje:

SLOVENIJA - TURČIJA

76:64 (24:11, 15:18, 23:19, 14:16)

Slovenija: Lisec 23, Barič 16, Erkić 12, Oblak 11, Abramovič 6, Piršič in Trebec po 4.

Turčija: Holingsvorth 19, Vardarli 18, Bilgic 7, Cakir, Senyurek in Koksal po 5, Cora 4, Canitez 1.

A. G.