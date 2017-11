Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Vabljeni k spremljanju pogovora s Tilnom Jamnikom. Foto: MMC RTV SLO Dodaj v

Ob 10.00 košarkarska MMCanaliza s Tilnom Jamnikom

Po prvih tekmah košarkarjev v kvalifikacijah za SP

27. november 2017 ob 06:57

Ljubljana - MMC RTV SLO

Za slovensko košarkarsko reprezentanco sta prvi tekmi kvalifikacij za preboj na svetovno prvenstvo 2019.

Varovanci Rada Trifunovića so kvalifkacijski ciklus začeli z zmago v Stožicah, kjer so premagali Belorusijo, nato pa so v nedeljo klonili na gostovanju v Španiji.

S tem se je končalo prvo od treh reprezentančnih oken v tej sezoni, kar je čas za prve analize. Na MMC-ju jo bomo naredili z našim košarkarskim poznavalcem Tilnom Jamnikom, ki bo analiziral uvodni tekmi, odgovarjal pa bo tudi na vaša vprašanja.

Videopogovor se bo začel ob 10.00, spremljali pa ga boste lahko na naši spletni strani in prek Facebooka. Preko obeh platform boste gostu lahko zastavili tudi svoja vprašanja. Vabljeni!

S. J.