Okorn želi presenetiti vodilni Strasbourg

Zmaji bodo tudi ta teden odigrali tri tekme

11. december 2017 ob 20:57

Ljubljana - MMC RTV SLO

Petrol Olimpija se bo v torek ob 20.00 v Stožicah srečala s Strasbourgom v 8. krogu Lige prvakov. Zmaji lovijo tretjo zmago v tem tekmovanju.

Francozi si po polovici tekem v skupini C delijo prvo mesto s petimi zmagami in dvema porazoma. Manjkala bosta poškodovana Erjon Kastrati in Talor Battle. Vprašljiv je tudi nastop Bojana Radulovića, ki ima še vedno težave z zvitim gležnjem.

"Strasbourg je vodilna ekipa naše skupine in opravičuje vlogo favorita. V primerjavi z našo prvo tekmo v Franciji so se še dodatno okrepili z Bilanom, ki je še lansko sezono nastopal pri Cedeviti. Za raven tekmovanja so izjemno kakovostna zasedba, kar smo občutili že na naši prvi tekmi v Franciji, kjer smo večino srečanja bili dokaj nemočni. Tekmo v Stožicah lahko odigramo sproščeno in upamo na presenečenje. Nekaj je realnost, drugo pa so naše želje. Ne izobešamo bele zastave, saj igramo doma in smo neobremenjeni," je poudaril trener Gašper Okorn, ki je bil zelo jezen po petkovem visokem porazu v Ligi ABA v Zadru.

Kapetan Gregor Hrovat je dodal: "Francozi so favoriti srečanja, ampak ne bomo se predali. Verjamem, da lahko odigramo dobro tekmo. Dobro se bomo pripravili in upajmo, da tudi regenerirali. Strasbourg ima odlične posameznike, ampak v Stožicah bomo poskusili priti do presenečenja."

Olimpiji se zelo pozna naporen ritem tekem. V nedeljo so v državnem prvenstvu zmagali v Domžalah, s 84:75 so bili boljši od Heliosa. Že v petek jih čaka gostovanje v Ligi ABA v dvorani Laktaši pri Igokei. V nedeljo bo na sporedu zelo zanimiva tekma z Ilirijo v Tivoliju.

Skupina C, torek ob 20.00:

PETROL OLIMPIJA - STRASBOURG



Ob 20.30:

ESTUDIANTES - AEK ATENE



Sreda ob 20.00:

BAYREUTH - ROSA RADOM



Ob 20.30:

BANVIT - REYER VENEZIA

Lestvica: REYER VENEZIA 7 5 2 +38 12 STRASBOURG 7 5 2 +32 12 BAYREUTH 7 4 3 +19 11 ESTUDIANTES 7 4 3 +14 11 BANVIT 7 4 3 -2 11 AEK ATENE 7 3 4 +3 10 PETROL OLIMPIJA 7 2 5 -45 9 ROSA RADOM 7 1 6 -59 8

