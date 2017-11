Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.9 od 8 glasov Ocenite to novico! Obramba Gregorja Hrovata je prevesila jeziček na ljubljansko stran. Foto: www.alesfevzer.com Domen Lorbek in Jordan Morgan sta skupaj dala 35 točk. Foto: www.alesfevzer.com Dodaj v

Olimpija prekinila negativni niz in pobegnila z dna Lige ABA

Zmaji vknjižili tretjo zmago v jadranskem tekmovanju

12. november 2017 ob 21:03,

zadnji poseg: 12. november 2017 ob 21:47

Ljubljana - MMC RTV SLO

Košarkarji Petrola Olimpije so prekinili serijo treh porazov, potem ko so v 8. krogu Lige ABA v Stožicah s 94:85 premagali MZT Skopje.

Srečanje sta ekipi pričakali na dnu lestvice regionalnega tekmovanja. Obe sta imeli po dve zmagi in pet porazov. Zmaga je bila za zmaje nujna, če se želijo spogledovati z meti, ki so si jih pred sezono zadali kot cilj (6.). Hkrati so tudi prekinili negativno serijo, ko so v dobrem tednu klonili na treh tekmah, v vsakem tekmovanju, v katerem igrajo, po enkrat. V petek so si privoščili velik spodrsljaj tudi v državnem prvenstvu, ko jih je na kolena spravil Šenčur.

Znova je bilo v igri Olimpije ogromno nihanj. Povedla je že za 17, a so se gostje nekajkrat - tudi zaradi 11 trojk - uspešno vrnili v igro. Pred zadnjimi minutami so ujeli ljubljansko moštvo, ki pa je po zaslugi razigranih – tudi najkakovostnejših posameznikov tega moštva – Gregorja Hrovata, Jordana Morgana, Devina Oliverja in Domna Lorbka vendarle zmagalo.

Hitro zapravljenih +17

Olimpija je prevzela pobudo. Hitro je povedla za štiri in takšno prednost zadržala vso prvo četrtino. Domača zasedba je imenitno nadaljevala in drugo četrtino odprla s serijo 10:0. Dve trojki zapored je zadel Jan Špan, Oliver pa je v "kontri" zabil za 33:19. Jure Lalić je za kratko prekinil ljubljanski niz, vendar je razigrani Hrovat s petimi zaporednimi točkami povišal na +17. Sledil je popoln mrk Olimpije. Najprej je MZT naredil delni izid 8:0, ki ga je skušal Gašper Okorn prekiniti z minuto odmora. Zmaji so v obrambi delali velike napake in prednost je ekspresno skopnela. Do odmora je MZT prišel celo na -1, potem ko je ob sireni trojko z velike razdalje zadel Đorđe Majstorović.

Spodbudno je Olimpija vstopila v drugi del. Najprej je zadel in dodal še prosti met Morgan, zatem je bil, ko je vmes ukradel žogo, dvakrat izza črte uspešen Lorbek. Toda dve trojki je zadel tudi gostujoči ostrostrelec Damjan Stojanovski, velike težave za Olimpijo pa je pomenila četrta osebna napaka Morgana v 23. minuti srečanja. S tretjo Lorbkovo trojko v tretji četrtini so zmaji povedli za osem, toda sledil je nov padec v igri in po trojki Nikole Pavlićevića je MZT izenačil na 66. Toda v zadnji minuti tretje četrtine so Ljubljančani naredili serijo 7:0, ki jo je s trojko ob sireni končal Špan.

Zmaji preprečili gostujoči preobrat

Košarkarji MZT-ja so v zadnji četrtini hitro izpolnili bonus štirih osebnih napak. V uvodnih minutah zadnjega dela so Ljubljančani razliko držali z natančnim izvajanjem prostih metov. Po dveh Dražena Bubnića je bila sedem minut pred koncem razlika znova dvomestna. Prednost pa je tudi tokrat hitro skopnela. Pavlićević je brez težav preigral Bubnića in položil, domači košarkar pa je napravil še eno nespametno osebno napako in MZT se je štiri minute pred koncem pridružil na -3. Dobro minuto pred iztekom igralnega časa je bil Lorbek dvakrat uspešen s črte prostih metov za 88:83. Odločilna je bila naslednja obramba, ko je Hrovat ukradel žogo Laliću pod obročem, na drugi strani pa je Oliver s prostima metoma razblinil dvome o zmagovalcu. Zmago je s silovitima zabijanjema potrdil Morgan.

8. krog:

PETROL OLIMPIJA – MZT SKOPJE

94:85 (23:19, 20:23, 30:24, 21:19)

Morgan 20, Hrovat 16, Lorbek 15, Oliver 13, Špan 11, Badžim 7, Radulović in Bubnić po 6; Mavra 21, Stojanovski 14. Lalić 13, Pavlićević 12, Spasojević 10.

BUDUĆNOST – CEDEVITA

66:60 (23:16, 11:19, 13:12, 19:13)

CRVENA ZVEZDA – FMP

84:77 (19:18, 17:17, 26:20, 22:22)

CIBONA – ZADAR

78:80 (19:19, 21:16, 14:20, 24:25)

MEGA BEMAX – PARTIZAN

89:102 (23:13, 21:30, 16:22, 29:29)

Ponedeljek ob 21.00:

MORNAR - IGOKEA

Lestvica: BUDUĆNOST 8 7 1 +55 15 CRVENA ZVEZDA 8 6 2 +83 14 CEDEVITA 8 5 3 +39 13 PARTIZAN 8 5 3 +31 13 FMP 8 4 4 +43 12 MEGA BEMAX 8 3 5 -12 11 CIBONA 8 3 5 -30 11 PETROL OLIMPIJA 8 3 5 -36 11 ZADAR 8 3 5 -37 11 IGOKEA 7 3 4 -11 10 MORNAR 7 3 4 -34 10 MZT SKOPJE 8 2 6 -92 10

Tilen Jamnik