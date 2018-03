Petrol Olimpija dobila derbi s Krko

Zmage Primorske, Rogaške in Šenčurja

17. marec 2018 ob 21:57

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Košarkarji Petrol Olimpije so v Ligi za prvaka zmagali še tretjič zapored, potem ko so v derbiju 3. kroga premagali Krko s 77:70. Novomeščani so izgubili prvič v drugem delu.

Ljubljančani so bili večji del srečanja v prednosti, odločilno razliko pa so si priigrali v zadnji tretjini tekme. Prvič so nekoliko občutneje povedli v 27. minuti (51:44), do prve dvomestne razlike pa so prišli sredi zadnje četrtine, ko je bilo 65:55. Zmaji so nato srečanje mirno pripeljali do konca.

Petrol Olimpija je imela več igralcev v rotaciji in tudi več razpoloženih, medtem ko je pri Krki izstopal le Saša Zagorac z 21 točkami (met 7:14, 6 skokov).

V vrstah domačih, kjer je zaradi lažje poškodbe manjkal prvi strelec moštva Devin Oliver, je Jordan Morgan dosegel 16 točk, dve manj je zbral Roko Badžim, dvanajst jih je vknjižil Robert McCarron, Dražen Bubnić in Erjon Kastrati pa sta jih dodala po enajst oziroma deset.

Trener Krke Petrov kritičen do sodnikov

"Težka, čvrsta in na trenutke groba tekma. Glede na to, da smo imeli težave s poškodbami na položaju branilca in imeli prepolovljeno zunanjo linijo, je pohvalno, da smo celotno srečanje vodili in kontrolirali rezultat. Na koncu smo popolnoma zasluženo zmagali," je dejal trener Olimpije Zoran Martić. Medtem pa je trener Krke Simon petrov ošvrknil sodnike Borisa Krejića, Žigo Renerja in Blaža Smrekarja: "Pohvalil bi svoje varovance za veliko borbenost, ko pa bo sojenje drugačno, manj v korist našega nasprotnika, pa bomo imeli tudi priložnost za zmago."

Primorska zmagala v Domžalah

Sixt Primorska je s 74:68 ugnala Helios. Sixt Primorska se je tudi tokrat izkazala kot kolektiv; največ točk je dosegel Tadej Ferme (13), še trije igralci so imeli dvomestno število točk. Shawn King je imel dvojnega dvojčka - 10 točk, 12 skokov. Pri Heliosu je bil z 20 točkami najboljši Jure Pelko.

LIGA NOVA KBM



LIGA ZA PRVAKA, 3. krog



PETROL OLIMPIJA - KRKA

77:70 (20:18, 14:16, 24:15, 19:21)

Morgan 16, Badžim 14, McCarron 12, Bubnić 11; Zagorac 21, Kovačević 12.



HELIOS SUNS - SIXT PRIMORSKA

68:74 (21:20, 13:17, 20:18, 14:19)

Pelko 18; Ferme 13, Hodžić 11.



ROGAŠKA - ŠENTJUR

84:75 (23:28, 19:16, 24:16, 18:15)

Nikolić 20, Davis 17; Pešić 27.



ŠENČUR GOR. GR. DRUŽBA - ILIRIJA

61:57 (17:7, 14:5, 12:21, 18:24)

Martinčič in Murić 15, Gorjanc 9; Šiško 22, Hukić in Vončina 10.

Liga za prvaka: PETROL OLIMPIJA 3 3 0 6 ROGAŠKA 3 2 1 5 SIXT PRIMORSKA 3 2 1 5 KRKA 3 2 1 5 ŠENTJUR 3 1 2 4 ILIRIJA 3 1 2 4 ŠENČUR 3 1 2 4 HELIOS SUNS 3 0 3 3



LIGA ZA OBSTANEK, 3. krog



ZLATOROG - CELJE

103:56 (26:18, 28:12, 27:16, 22:10)

Durnik 24, Thomas 18; Tomažič 17.



TERME OLIMIA PODČETRTEK - HOPSI POLZELA

89:96 (21:32, 21:9, 27:23, 20:32)

Štruc 31; Vasilić 20, Držić 17.



MESARIJA PRUNK SEŽANA - LTH CASTINGS

88:68 (24:16, 19:25, 30:5, 15:22)

Grum in Urbas 18, Duncan 17; Stopar 18.

Liga za obstanek: ZLATOROG 3 3 0 6 HOPSI POLZELA 3 3 0 6 TERME OLIMIA PODČETRTEK 3 2 1 5 MESARIJA PRUNK SEŽANA 3 1 2 4 LTH CASTINGS 3 0 3 3 CELJE 3 0 3 3

A. V.