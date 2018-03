Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.5 od 2 glasov Ocenite to novico! Leteči Grk je znova navdušil. Foto: Reuters Dodaj v

Philadelphia ni našla recepta za Antetokounmpa

Indiana se je povzpela na četrto mesto Vzhoda

5. marec 2018 ob 07:55

New York - MMC RTV SLO

Medtem ko je nekdanji zvezdnik Kobe Bryant v Los Angelesu prejemal filmskega oskarja, je predstavo za oskarja večera v Ligi NBA uprizoril Giannis Antetokounmpo.

23-letni Grk je k zmagi Milwaukeeja nad Philadelphio s 118:110 prispeval 35 točk, 9 skokov in 7 podaj. Bucksi so s tem prekinili niz štirih zaporednih porazov in v boju za končnico pobegnili devetouvrščenemu Detroitu na pet zmag prednosti. 14 točk je Antetokounmpo dosegel v odločilni tretji četrtini, ki jo je Milwaukee dobil s 33:14. Ta del so Bucksi končali z delnim izidom 21:0. Z 22 točkami se je izkazal Eric Bledsoe.

Pri Philadelphii, ki je izgubila kar 26 žog (rekord sezone), je bil s 25 točkami najučinkovitejši Dario Šarić. 15 jih je dosegel v prvi četrtini.

Še naprej preseneča Indiana, ki je po zmagi v Washingtonu prehitela Wizardse in se zavihtela na četrto mesto Vzhodne konference. Pacersi so se popolnoma približali tudi tretjemu Clevelandu. Junak tekme je bil Victor Oladipo s 33 točkami. 20 jih je vknjižil Bojan Bogdanović.

ATLANTA - PHOENIX 113:112

Prince 22, Schröder 21; Warren 35, Booker 20, Chriss 17.

WASHINGTON - INDIANA 95:98

Beal 22, Porter 17; Oldaipo 33, Bogdanović 20, Joseph 16.

TORONTO - CHARLOTTE 103:98

DeRozan 19, Valančiunas 18 in 13 skokov; Walker 27, Lamb 16.

DALLAS - NEW ORLEANS 109:126

Nowitzki in Smith po 23; Holiday 30, Mirotić 24, Davis 23 in 13 skokov.

MILWAUKEE - PHILADELPHIA 118:110

Antetokounmpo 35, Bledsoe 22; Šarić 25, Embiid 19, Redick 17.

LA CLIPPERS - BROOKLYN 123:120

Rivers 27, Harris 26, Jordan 17 in 15 skokov; Levert 27, Carroll 20.

Tekme 5. marca:

CLEVELAND - DETROIT

INDIANA - MILWAUKEE

MIAMI - PHOENIX

CHICAGO - BOSTON

SAN ANTONIO - MEMPHIS

UTAH - ORLANDO

LA LAKERS - PORTLAND

VZHODNA KONFERENCA TORONTO RAPTORS 62 45 17 72,6 BOSTON CELTICS 64 44 20 68,8 CLEVELAND CAVALIERS 62 36 26 58,1 INDIANA PACERS 63 36 27 57,1 WASHINGTON WIZARDS 64 36 28 56,2 PHILADELPHIA 76ERS 62 34 28 54,8 MILWAUKEE BUCKS 63 34 29 54,0 MIAMI HEAT 63 33 30 52,4 --------------------------------------- DETROIT PISTONS 63 29 34 46,0 CHARLOTTE HORNETS 64 28 36 43,8 NEW YORK KNICKS 64 24 40 37,5 CHICAGO BULLS 62 21 41 33,9 ORLANDO MAGIC 63 20 43 31,7 BROOKLYN NETS 64 20 44 31,2 ATLANTA HAWKS 64 20 44 31,2 ZAHODNA KONFERENCA HOUSTON ROCKETS 62 49 13 79,0 GOLDEN STATE WARRIORS 63 49 14 77,8 PORTLAND TRAIL BLAZERS 63 37 26 58,7 NEW ORLEANS PELICANS 62 36 26 58,1 MINNESOTA TIMBERWOLVES 66 38 28 57,6 SAN ANTONIO SPURS 63 36 27 57,1 OKLAHOMA CITY THUNDER 65 37 28 56,9 DENVER NUGGETS 63 35 28 55,6 --------------------------------------- LOS ANGELES CLIPPERS 62 34 28 54,8 UTAH JAZZ 63 33 30 52,4 LOS ANGELES LAKERS 62 28 34 45,2 SACRAMENTO KINGS 64 20 44 31,2 DALLAS MAVERICKS 64 19 45 29,7 PHOENIX SUNS 65 19 46 29,2 MEMPHIS GRIZZLIES 62 18 44 29,0

R. K.