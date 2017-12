Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.7 od 21 glasov Ocenite to novico! Z razigranim nasmeškom je Luka Dončić pospremil izjemno trojko ob koncu tretje četrtine, ko je zadel prek skoraj celega igrišča v Wizink Centru. Foto: EPA Luka še naprej iz tekme v tekmo navdušuje in vedno znova naredi kakšno potezo, s katero preseneti. Foto: EPA Aleksej Nikolić se je z Brosejem veselil velike zmage nad aktualnim evropskim prvakom Fenerbahčejem. Foto: EPA Dodaj v

Poigravanje Dončića – trojka čez celo igrišče in vrtiljak za Claverja

Brose doma premagal Olympiacos, Žalgiris v gosteh Fenerbahče

Madrid - MMC RTV SLO

Košarkarji Real Madrida so prekinili niz porazov, potem ko so v 12. krogu dobili veliki derbi Evrolige proti Barceloni (87:75). Najboljši posameznik el clasica je bil znova Luka Dončić.

Kraljevi klub, kjer še vedno zaradi poškodbe manjka Anthony Randolph, je tako prekinil niz treh zaporednih porazov oziroma šestih neuspehov na zadnjih sedmih tekmah. Hkrati se je Barci oddolžil za poraz v španskem prvenstvu, ko je v Madridu katalonska zasedba slavila s 84:80, čeprav je tedaj Dončić dosegel 20 točk in deset skokov.

Tudi tokrat je bil slovenski čudežni deček prvi strelec dvoboja. Dosegel je 16 točk, obenem pa v statistiko vpisal še šest skokov in sedem podaj ter tekmo končal z indeksom 26. "Tekma je bila zelo zahteva. Zavedali smo se, kako pomembna je, saj v zadnjem času nismo zmagovali. Naredili smo veliko delo. Dobro smo ves čas igrali v obrambi in to je bilo ključno. Moramo nadaljevati v tem ritmu," je po tekmi za Evroligo povedal Dončić.

Izjemna naveza s kapetanom Reyesom

18-letni Ljubljančan je tekmo začel na klopi. Ob koncu prve četrtine je prišel na parket in v drugem delu, ko je dvakrat s Felipejem Reyesom lepo odigral "pick and roll", poskrbel, da je Real prevzel pobudo, ko je povedel z 28:22. Najvišja domača prednost je v prvem delu znašala osem točk, ko je dve trojki zapored zadel Dončić. Po tehnični napaki Rudyja Fernandeza se je Barca do odmora približala na -2.

Tudi drugi del je Dončić začel na klopi, Real pa je drugi polčas imenitno odprl. S serijo 8:0, ki jo je s trojko zaključil TreyThompkins je prvič povedel z dvomestno prednostjo. Tako ko se je Dončić vrnil na parket, je dosegel koš. Tretjo četrtino je Real dobil za 14, zaključil pa jo je slovenski reprezentant, "ubijalec z deškim obrazom", ki je ob sireni zadel kar čez celo igrišče.

Ko je v zadnji četrtini Barca s serijo prišla po dolgem času na manj kot deset točk zaostanka, je takoj odgovoril Dončić. Najprej je s preigravanjem zavrtel Victorja Claverja, ki se je po vrtiljaku slovenskega mladeniča komaj rešil padca, je nato še lepo podal Reyesu, ki je položil za 82:71 in dobre tri minute pred koncem je bil dvoboj odločen.

Veliki zmagi Broseja in Žalgirisa

Brose z Aleksejem Nikolićem je doma s 67:65 ugnal Olympiacos, ki je do tega kroga imel enak izkupiček zmag ter porazov kot vodilni CSKA. Slovenski organizator igre je igral dobrih 11 minut in v statistiko vpisal tri skoke ter podajo. Štiri minute pred koncem sta bili moštvi izenačeni. Nato je izza črte zadel Augustine Rubit. Do zadnje minute je bila prednost Bavarcev tri točke, nato pa je za +5 zadel Ricky Hickman. Po trojki Janis Strelnieksa, ki je še lani igral za Brose, je zgrešil Hickman, izza črete pa je bil za zmago neuspešen Brian Roberts.

Veliki met je uspel Žalgirisu, ki je v Carigradu ugnal Fenerbahče (89:90). Proti aktualnim prvakom je blestel kanadski organizator igre slovenskih korenin Kevin Pangos, ki je bil z 22 točkami (osebni strelski rekord) prvi strelec tekme, hkrati pa je zbral še sedem podaj. Odločilna je bila nešportna osebna napaka Brada Wanamakerja nad Pauliusem Jankunasom 40 sekund pred koncem, zatem pa sta piko na i zmagi postavila Aaron White z blokado in Arturas Milaknis s trojko.

12. krog:

FENERBAHČE - ŽALGIRIS

89:90 (24:16, 18:25, 22:22, 25:27)

Vesely 20; Pangos 22, Toupane 16.

BROSE BAMBERG - OLYMPIACOS

67:65 (15:14, 17:26, 18:18, 17:7)

Wright 20, Rubit 15 ... Nikolić 3 skoki in podaja v 11 minutah; Printezis 12.

UNICAJA MALAGA - HIMKI MOSKVA

93:84 (27:26, 20:22, 20:18, 26:18)

Nedović 21, Waczynski 15; Šved 28.

REAL MADRID - BARCELONA

87:75 (15:15, 25:23, 28:14, 19:23)

Dončić 16 (3/3 za dve, 3/7 za tri), 6 skokov in 7 podaj v 26 minutah, Reyes 14, Thompkins 12, Randolph je poškodovan; Tomić 12, Oriola in Heurtel po 11.

Petek ob 18.30:

CSKA MOSKVA - MACCABI

ANADOLU EFES - BASKONIA

Ob 20.15:

PANATHINAIKOS - OLIMPIA MILANO

Ob 20.30:

VALENCIA - CRVENA ZVEZDA

Lestvica: OLYMPIACOS 12 9 3 +46 21 CSKA MOSKVA 11 9 2 +127 20 FENERBAHČE 12 8 4 +76 20 ŽALGIRIS 12 7 5 -4 19 HIMKI MOSKVA 12 7 5 -24 19 REAL MADRID 12 6 6 +44 18 MACCABI 11 7 4 +13 18 PANATHINAIKOS 11 7 4 +10 18 ------------------------------------ BROSE BAMBERG 12 6 6 -62 18 BARCELONA 12 4 8 +23 16 BASKONIA 11 5 6 +6 16 UNICAJA MALAGA 12 4 8 -76 16 CRVENA ZVEZDA 11 4 7 -51 15 VALENCIA 11 3 8 -13 14 ANADOLU EFES 11 3 8 -54 14 OLIMPIA MILANO 11 3 8 -61 14

Tilen Jamnik