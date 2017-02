Popovich izenačil rekord Sloana

Sedem igralcev doseglo po vsaj 11 točk

3. februar 2017 ob 07:17

New York - MMC RTV SLO

Košarkarji San Antonia so v svoji dvorani brez večjih težav premagali Philadelphio s 102:86 in s tem pripravili lep praznik svojemu trenerju Greggu Popovichu.

Zanj je namreč to že 1.127 zmaga v vlogi trenerja, s čimer je izenačil rekord po številu zmag z eno ekipo. Tolikokrat je na klopi Utaha namreč slavil Jerry Sloan. Absolutni rekord ima sicer Don Nelson, ki je štiri ekipe popeljal do skupaj 1.335 zmag.

Brown: Le malo trenerjev zdrži tako dolgo

"Sloan je še vedno v posebni ligi," je bil ob dosežku popolnoma skromen Popovich, zato pa ga je bolj pohvalil trener Philadelphie Brett Brown: "To je neumnost. Smo v letu 2017, ko je profesionalni šport tako krut in nehvaležen, le res redki trenerji lahko tako dolgo zdržijo na enem mestu. Njemu bolj primerna izjava bi najbrž bila 'to pomeni, da sem star'. Res je izjemno dober trener." Brown je pred tem 11 let deloval prav v San Antoniu.

Popovich ni računal na LaMarcusa Aldridga in Pauja Gasola, a je vseeno padalo z vseh strani, saj je kar sedem igralcev doseglo po vsaj 11 točk, največ jih je prispeval Kawhi Leonard (19).

Curryjev 5 x 200

Spursi imajo slabši izkupiček le od Golden Stata, ki je v gosteh brez težav premagal LA Clipperse s 133:120. Steph Curry je za tri točke metal le 3/10, a je bil z 29 točkami vseeno prvi strelec svoje ekipe. Ob koncu prvega polčasa je zadel 200. trojko v sezoni. S tem je postal prvi igralec v zgodovini Lige NBA, ki je v petih zaporednih sezonah vselej zadel po vsaj 200 trojk.

Liga NBA, tekme 2. februarja:

WASHINGTON - LA LAKERS 116:108

Wall 33 in 11 podaj, Beal 23; Clarkson 20, Russell in Deng po 17.



HOUSTON - ATLANTA 108:113

Harden 41, Capela 22; Hardaway 33, Howard 24 in 23 skokov, Millsap 16.



SAN ANTONIO - PHILADELPHIA 102:86

Leonard 19, Dedmon 13 in 10 skokov; Ilyasova 25 in 10 skokov, Šarić 14.



LA CLIPPERS - GOLDEN STATE 120:133

Griffin 31, Crawford 21, Rivers 18; Curry 29 in 11 podaj, Durant 26 in 10 podaj, Thompson 21.

Tekme 3. februarja:

ORLANDO - TORONTO

BROOKLYN - INDIANA

DETROIT - MINNESOTA

HOUSTON - CHICAGO

OKLAHOMY CITY - MEMPHIS

BOSTON - LA LAKERS

DENVER - MILWAUKEE

SACRAMENTO - PHOENIX

PORTLAND - DALLAS

VZHODNA KONFERENCA T Z P % CLEVELAND CAVALIERS 48 33 15 68,8 BOSTON CELTICS 49 31 18 63,3 TORONTO RAPTORS 50 30 20 60,0 WASHINGTON WIZARDS 49 29 20 59,2 ATLANTA HAWKS 50 29 21 58,0 INDIANA PACERS 48 26 22 54,2 CHICAGO BULLS 50 25 25 50,0 CHARLOTTE HORNETS 50 23 27 46,0 ------------------------------------ DETROIT PISTONS 48 22 27 44,9 MILWAUKEE BUCKS 47 21 27 43,8 NEW YORK KNICKS 51 22 29 43,1 MIAMI HEAT 50 20 30 40,0 ORLANDO MAGIC 51 19 32 37,3 PHILADELPHIA 76ERS 49 18 31 36,7 BROOKLYN NETS 49 9 40 18,4 ZAHODNA KONFERENCA T Z P % GOLDEN STATE WARRIORS 50 43 7 86,0 SAN ANTONIO SPURS 49 38 11 77,6 HOUSTON ROCKETS 53 36 17 67,9 LOS ANGELES CLIPPERS 50 31 19 62,0 UTAH JAZZ 50 31 19 62,0 MEMPHIS GRIZZLIES 51 30 21 58,8 OKLAHOMA CITY THUNDER 50 28 22 56,0 PORTLAND TRAILBLAZERS 50 22 28 44,0 ------------------------------------- DENVER NUGGETS 48 21 27 43,8 SACRAMENTO KINGS 49 19 30 38,8 DALLAS MAVERICKS 49 19 30 38,8 MINNESOTA TIMBERWOLV. 49 19 30 38,8 NEW ORLEANS PELICANS 50 19 31 38,0 LOS ANGELES LAKERS 52 17 35 32,7 PHOENIX SUNS 49 15 34 30,6

S. J.