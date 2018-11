Poraz Olimpije v Carigradu ob debiju Nikitovića

21. november 2018 ob 16:24,

zadnji poseg: 21. november 2018 ob 19:41

Carigrad - MMC RTV SLO

Košarkarji Petrola Olimpije so v 7. krogu Lige prvakov s 84:94 izgubili na gostovanju pri Bešiktašu. Ljubljančane je prvič vodil novi trener Saša Nikitović.

Nikitović je pred dnevi na klopi Ljubljančanov zamenjal Zorana Martića, pod čigar vodstvom je ekipa zašla v rezultatsko krizo. Nikitović je tokrat doma pustil Roka Badžima, Jaleka Feltona, Erjona Kastratija, Bojana Radulovića, Igorja Tratnika in Petra Vujačića.

Mrk zmajev v drugi četrtini

Olimpija se je uvodno četrtino dobro držala in na odmor odšla le s tremi točkami zaostanka (27:24). Zmaji so slabo odprli drugo četrtino, saj so domači hitro povedli s +11 (35:24), nato pa še stopnjevali ritem. Bleda Olimpija nikakor ni našla pravih rešitev ne v napadu (izgubila je 12 žog) ne v obrambi, tako da je razlika v 18. minuti narasla na +20 (55:35). Polčas se je končal s 57:39.

Olimpija prišla na -5

Zmaji so se v tretji četrtini pobrali. Vztrajno so nižali zaostanek in se ob koncu tega dela približali le na -5 (71:66). Razigral se je Jan Špan, ki je 13 od 15 točk dosegel v tretji četrtini. Semafor je pred zadnjim delom kazal 75:68. Olimpija je v zadnjem delu skušala priti do preobrata, a bliže kot na -5 (77:72) ni šlo.

Jan Špan je bil skupaj s Sametom Geyikom najboljši strelec tekme. Dosegla sta po 18 točk. Mirza Begić in Miha Lapornik sta jih za zmaje dodala po 14.

"Bešiktaš ima zelo izkušene igralce, v prvem polčasu pa so preprosto igrali bolje kot mi. Naš načrt je bil, da v prvem polčasu zaigramo enako kot naši tekmeci, čvrsto in energično. V drugem polčasu smo takšno igro tudi pokazali. Na prihajajoči tekmi moramo zaigrati bolje, biti bolj čvrsti in prikazati boljšo igro v obrambi, da nato igra steče tudi v napadu, in ne obratno," je po tekmi ocenil trener Nikitović.

Liga prvakov se bo nadaljevala po reprezentančnem premoru. Ljubljančani bodo 12. decembra gostovali pri Strasbourgu, proti kateremu so v prvem krogu v Ljubljani izgubili za deset točk. V soboto bodo v Ligi ABA gostili FMP.

KOŠARKA (M)



LIGA PRVAKOV



SKUPINA D, 7. krog

BEŠIKTAŠ - PETROL OLIMPIJA

94:84 (27:24, 30:15, 18:29, 19:16)

Geyik 18, Benzing 17, Buva 14; Špan 18, Begić in Lapornik 14, Lazić 12, Bubnić 11, Mesiček in Šamanić 4, Rebec 3, Jones in Simonović po 2.

Prosti meti: 27/32; 17/23

Met za dve: 23/43; 23/39

Met za tri: 7/16; 7/20

Skoki: 25; 34



PROMITHEAS - VIRTUS BOLOGNA

85:95 (20:27, 19:20, 24:23, 22:25)

BAYREUTH - NEPTUNAS

102:78 (24:15, 24:23, 30:22, 24:18)

STRASBOURG - OOSTENDE

61:64 (8:20, 18:11, 8:15, 27:18)

Lestvica: VIRTUS BOLOGNA 7 7 0 14 PROMITHEAS PATRAS 7 5 2 12 STRASBOURG 7 4 3 11 NEPTUNAS 7 3 4 10 ----------------------------------- BEŠIKTAŠ 7 3 4 10 BAYREUTH 7 3 4 10 OOSTENDE 7 2 5 9 PETROL OLIMPIJA 7 1 6 8

