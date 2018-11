Hrovat neusmiljen do nekdanjih soigralcev - nov poraz Olimpije

Popustili v zadnji četrtini

13. november 2018 ob 19:30,

zadnji poseg: 13. november 2018 ob 23:10

Ljubljana - MMC RTV SLO

Košarkarji Petrola Olimpije so v 6. krogu Lige prvakov doživeli peti poraz. V Stožicah so na tretji tekmi v štirih dneh še tretjič izgubili, nemški predstavnik Bayreuth je bil boljši s 76:67.

Pred zadnjo četrtino so varovanci Zorana Martića še vodili (49:47), nato pa so bili gostje boljši, domači so naredili preveč napak in zmaga je odšla v Nemčijo. Olimpija je imela 16 izgubljenih žog.

Dobre štiri minute pred koncem je De'Mon Brooks s trojko povišal vodstvo Bayreutha na 58:63, kar je bila do tedaj njegova najvišja prednost. Nato je Ljubljančanom ponagajal tudi stari znanec, še lani njihov soigralec Gregor Hrovat. Ukradel je žogo in po protinapadu zabil za 59:65. Sledila je še njegova trojka za 59:68.

Nekaj upanja je Olimpiji vlil uspešen met izza črte Mihe Lapornika, s katerim je znižal na 64:68, vendar je z enako mero odgovoril Lukas Meisner. Sledil je zgrešeni met Aleksandra Lazića in dva Lapornika ter na drugi strani nova trojka, s katero je Bastian Doreth zapečatil usodo slovenskih prvakov (64:74).

Lapornik je bil s 17 točkami najboljši strelec Olimpije, po 14 sta jih prispevala Mirza Begić in Scottie Reynolds, ki je dodal 10 podaj. Lazić je zbral 9 točk in 14 skokov. Pri gostih je Brooks v statistiko vpisal 13 točk, Hrovat in Adonis Thomas po 12.

Izenačen prvi polčas

Po prvem polčasu je Olimpija vodila z 39:37, najboljša strelca do odmora sta bila Lapornik in Begić, ki sta dosegla po 10 točk.

Ljubljančani so tekmo odprli z vodstvom s 4:0, nato so vodili Nemci s 4:8. Razlika štirih točk je bila tudi na koncu prve četrtine (14:18). V drugi je Olimpija po slabih treh minutah izenačila s prvimi točkami Reynoldsa, ko je zadel trojko za 24:24. Tudi Lapornik je bil nato uspešen izza črte (27:27), gostitelji pa so v nadaljevanju povedli z 31:27. S trojko Lazića je prednost narasla še za točko (39:34), izid polčasa pa je postavil David Stockton, sin nekdanjega velezvezdnika v Ligi NBA Johna Stocktona.

V soboto so Ljubljančani v Ligi ABA pred domačimi gledalci izgubili proti Crveni zvezdi (60:83), dan pozneje pa jih je v državnem prvenstvu Šenčur GGD porazil s 85:62.

Na prejšnji tekmi v Ligi prvakov je Olimpija v sredo prav tako v Stožicah z 88:97 klonila pred litovskim Neptunasom. Prihodnjo sredo bo gostovala v Carigradu pri Bešiktašu.

Izjavi po tekmi

Zoran Martić, trener Petrola Olimpije: "Skozi celotno tekmo smo nadzorovali skok, toda vseh skokov v napadu nismo uspeli izkoristiti. Do zadnjih štirih minut je bila to izenačena tekma, nato pa smo izgubili tri žoge zapored, gostujoča ekipa je to izkoristila in dosegla tri lahke koše. To je na koncu odločilo."



Scottie Reynolds: "Borili smo se vse do zadnjih minut, a nato v končnici nismo zaigrali tako, kot bi morali. Izgubili smo nekaj žog. Prevzemam odgovornost za dogajanje na parketu, a je vseeno to težko požreti. V končnici moramo začeti igrati bolje, saj smo na kar nekaj tekmah bili blizu zmage, a jih na koncu izgubili."

Skupina D, 6. krog:

PETROL OLIMPIJA - BAYREUTH

67:76 (14:18, 25:19, 10:10, 18:29)

700; Lapornik 17, Begić in Reynolds (10 podaj) po 14, Lazić 9 in 14 skokov, Špan 6, Bubnić 5, Rebec 2; Brooks 13, Hrovat in Thomas po 12, Doreth 9, Martin 8, Stockton 7, Robertson 6, Seiferth 4, Meisner 3, Raivio 2.

Met za dve točki: 15/33; 20/42

Met za tri točke: 8/30; 8/22

Prosti meti: 13/19; 12/14

Skoki: 45; 33



NEPTUNAS - PROMITHEAS

82:83

Sreda ob 20.30:

OOSTENDE - BEŠIKTAŠ



VIRTUS BOLOGNA - STRASBOURG

Lestvica:

PROMITHEAS PATRAS 6 5 1 11 VIRTUS BOLOGNA 5 5 0 10 STRASBOURG 5 4 1 9 NEPTUNAS 6 3 3 9 ----------------------------------- BAYREUTH 6 2 4 8 PETROL OLIMPIJA 6 1 5 7 BEŠIKTAŠ 5 1 4 6 OOSTENDE 5 1 4 6

