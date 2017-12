Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 24 glasov Ocenite to novico! Goran Dragić je septembra vodil slovensko reprezentanco do zlate medalje v Carigradu. Foto: Reuters Dodaj v

Prvi Ronaldo, drugi Hamilton, tretji Federer ... Dragić 12.

Točke dobila še Štuhčeva in Dončić

26. december 2017 ob 11:39

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Goran Dragić, najkoristnejši igralec košarkarskega evropskega prvenstva 2017, je v izboru 26 evropskih tiskovnih agencij za najboljšega evropskega športnika leta zasedel 12. mesto.

Drugič zapored je zmagal portugalski nogometaš Cristiano Ronaldo, ki je zbral 159 točk, drugi je bil britanski voznik formule ena Lewis Hamilton (143), tretji pa švicarski tenisač Roger Federer (124).

Točke so dobili trije Slovenci, poleg Dragića (32) še Ilka Štuhec (42. mesto, 6 točk) in Luka Dončić (45. mesto, 5 točk).



Vsaka izmed agencij je glasovala za deset športnikov. Ronaldu jih je glasove namenilo 22 izmed 26. Osem agencij ga je uvrstilo na prvo mesto, ena na drugo, tri pa na tretje mesto. Skupaj je glasove prejelo 72 športnikov (51 moških in 21 žensk) iz 28 držav in 25 športov. Največ športnikov, ki so se znašli na seznamu, je iz Francije - osem.

Glasovanje, ki ga organizira poljska tiskovna agencija (PAP), v njem pa sodeluje tudi slovenska tiskovna agencija (STA), so prvič priredili leta 1958. Največkrat je zmagal Federer, najboljši evropski športnik je bil petkrat (2004-2007 in 2009). Tenisači in tenisačice so v tem izboru sicer kar trinajstkrat prejeli največ glasov.



Izbor najboljšega evropskega športnika: 1. Cristiano Ronaldo (Por/nogomet) 159 točk 2. Lewis Hamilton (VBr/formula 1) 143 3. Roger Federer (Švi/tenis) 124 4. Rafael Nadal (Špa/tenis) 113 5. Sarah Sjöström (Šve/plavanje) 75 6. Marcel Hirscher (Avt/alpsko smučanje) 68 7. Laura Dahlmeier (Nem/biatlon) 51 . Mo Farah (VBr/atletika) 51 9. Chris Froome (VBr/kolesarstvo) 50 10. Ekaterina Stefanidi (Grč/atletika) 41 ... 12. Goran Dragić (Slo/košarka) 32 42. Ilka Štuhec (Slo/alpsko smučanje) 6 45. Luka Dončić (Slo/košarka) 5

M. R.