Real košarkarski El Clasico dobil za 27 točk

23. februar 2018 ob 21:00,

zadnji poseg: 23. februar 2018 ob 23:14

Barcelona - MMC RTV SLO

Vrhunec tekem 23. kroga Evrolige je bil v Palau Blaugrani, kjer sta se pomerila večna tekmeca Barcelona in Real. Madridčani niso imeli nobenih težav (74:101).

Tokrat Real ni potreboval presežka Luke Dončića, ki je v 15 minutah dosegel le dve točki, zato pa je bil razpoložen Anthony Randolph, ki je dosegel 16 točk. To je bila sladka zmaga za Real, saj je v nedeljo v finalu španskega kraljevega pokala izgubil proti Barceloni z 90:92.

Katalonci razglašeni v uvodni četrtini

Gostje so odlično začeli tekmo, po dveh minutah so povedli z 9:0. Svetislav Pešić, ki je preporodil Barcelono, ni našel prave peterke. Jaycee Carroll je nanizal deset točk v uvodni četrtini, Gustavo Ayon pa je povišal prednost Reala na 20 točk (10:30).

Thomas Heurtel je sredi druge četrtine s trojko znižal na 22:36, zadnje minute prvega polčasa pa so znova pripadle Madridčanom, ki so na odmor odšli s 17 točkami naskoka (35:52).

Tudi na začetku drugega polčasa je bila Barca razglašena. Facundo Campazzo je bil dvakrat natančen za tri točke, nato pa je Carroll povišal na 39:64 in tekma je bila odločena že 17 minut pred koncem. V zadnji četrtini je prednost Reala po košu Randolpha znašala že neverjetnih 32 točk (64:96). Real je podobno prepričljivo s Katalonci v Evroligi opravil že novembra 2016, ko je slavil s 63:102, od takrat pa proti Kataloncem zabeležil štiri zmage zapored v Evroligi.

Nikolić premagal Omića

V prvih današnjih tekmah sta zanesljivi zmagi dosegla Himki doma proti Panathinaikosu (78:61) in Žalgiris v gosteh pri Anadolu Efesu (70:86), ki je zaradi poškodbe kolena pred dnevi ostal brez Zorana Dragića. Pri Žalgirisu Beno Udrih ni bil v ekipi. V dvoboju Broseja (Aleksej Nikolić 2 točki) in Crvene zvezde (Alen Omić 7 točk) so slavili prvi s 86:62.

23. krog:

CSKA MOSKVA - BASKONIA

93:86 (20:25, 26:24, 25:22, 22:15)

Clyburn 19, Rodriguez 17, Higgins 14; Granger 26.

FENERBAHČE - MILANO

89:70 (23:20, 25:13, 17:15, 24:22)

Thompson 15, Slukas 13, Nunnally in Wanamaker po 11; Micov 19, Kuzminkas 11.



OLYMPIACOS - VALENCIA

80:70 (22:11, 18:28, 22:16, 18:15)

Spanulis 25, Milutinov 15, Papanikolau in Mantzaris po 11; San Emeterio 19.

UNICAJA MALAGA - MACCABI

83:69 (23:19, 19:22, 18:14, 23:14)

Nedović 15, McCallum 14; Kane 15.

HIMKI - PANATHINAIKOS

78:61 (24:18, 22:13, 17:15, 15:15)

Šved 20, Gill 16; Singleton 14.



ANADOLU EFES - ŽALGIRIS

70:86 (23:21, 13:24, 20:23, 14:18)

McCollum 14; White 15, Davies 12.

BROSE BAMBERG - CRVENA ZVEZDA

86:62 (21:23, 25:13, 23:9, 17:17)

Wright 21 točk in 9 skokov, Musli 13, A. Nikolić 2 točki (0/1 iz igre), po 1 skok in podaja v 8 minutah; Lessort 12, Lazić in Rochestie po 11, Omić 7 (iz igre 2/2, prosti meti 3/6) točk in 1 skok v 13 minutah.

BARCELONA - REAL MADRID

74:101 (13:30, 22:22, 22:31, 17:18)

Heurtel in Vezenkov po 11, Hanga 10, Tomić 9; Carroll 18, Randolph 16 (7/9) točk, 6 skokov in 3 podaje, Dončić 2 (1/7) točki, 6 podaj in 4 skoki v 15 minutah.

Lestvica: CSKA MOSKVA 23 18 5 +227 41 FENERBAHČE 23 16 7 +125 39 OLYMPIACOS 23 16 7 +38 39 REAL MADRID 23 14 9 +154 37 ŽALGIRIS 23 14 9 +22 36 HIMKI MOSKVA 23 14 9 +20 37 PANATHINAIKOS 23 14 9 +9 36 MACCABI 23 12 11 -51 35 ------------------------------------ BASKONIA 23 10 13 +28 33 UNICAJA MALAGA 23 10 13 -47 33 BROSE BAMBERG 23 9 14 -88 32 CRVENA ZVEZDA 23 9 14 -117 32 VALENCIA 23 8 15 -70 31 OLIMPIA MILANO 23 7 16 -123 30 BARCELONA 23 7 16 -4 30 ANADOLU EFES 23 7 16 -101 29

