Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 1 glasov Ocenite to novico! hante Evans je igrala za Slovenijo na treh pripravljalnih tekmah. V povprečju je dosegala po sedem točk. Foto: www.alesfevzer.com Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Shante Evans postala Slovenka

Velika okrepitev za Slovenijo pred evropskim prvenstvom

1. junij 2017 ob 11:34

Ljubljana - MMC RTV SLO

25-letna ameriška košarkarica Shante Marie Evans je dobila slovensko državljanstvo, tako da bo lahko na letošnjem evropskem prvenstvu in v prihodnjih reprezentančnih akcijah nosila slovenski dres.

Evansova je v sezoni 2016/2017 blestela v dresu celjskega prvoligaša, s katerim je osvojila dvojno slovensko krono ter naslov prvakinje mednarodne Lige Waba. V Philadelphii rojena 186 centimetrov visoka košarkarica je postala najkoristnejša igralka sezone (MVP) in finala slovenskega državnega prvenstva. Pred prihodom v Celje je Evansova igrala v Bolgariji in Romuniji.

Shante Evans se s slovensko reprezentanco od 12. maja naprej pripravlja na premierni nastop na evropskem prvenstvu. Doslej je nastopila na treh pripravljalnih tekmah in v povprečju dosegla sedem točk.

"Priznati moram, da sem navdušena. Pridobivanje slovenskega državljanstva je bil dolgotrajen proces, kljub temu pa lahko sedaj uradno rečem, da sem Slovenka. Življenje v tej državi je odlično in ljudje, ki sem jih spoznala, so izredno prijazni. Ponosna sem, da bom lahko nosila dres slovenske reprezentance," je ob novici o državljanstvu povedala košarkarica, ki jo že danes ob 18. uri čaka nov nastop za izbrano vrsto, ko bo v Celju gostovala Hrvaška.

"Iskreno se zahvaljujemo vladi Republike Slovenije, pristojnemu ministrstvu in vsem ostalim, ki so pripomogli, da je Shante Evans prejela slovensko državljanstvo. Verjamemo, da je to pomemben korak za slovensko žensko košarko pred premiernim nastopom na evropskem prvenstvu," se je za okrepitev izbrane vrste pristojnim službam zahvalil generalni sekretar KZS-ja Radoslav Nesterović.

R. K.